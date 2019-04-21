Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шанс! Харагути Генки из команды Ганновер пробил головой, но мимо

47' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.

46' Антон Вальдемар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

46' Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Вайдандт Хендрик из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

45' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Леки Мэттью из команды Герта делает навес прямо в штрафную.

44' Леки Мэттью из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...

43' Груйич Марко получил желтую карточку от судьи

43' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.

43' Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.

42' Вайдандт Хендрик из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

42' Игрок из команды Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Удар от ворот произведет Ганновер

41' Калу Саломон из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...

41' Харагути Генки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шелбред Пер-Сильян из команды Герта отправил кросс в штрафную...

41' Герта контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

40' Удар от ворот произведет Герта

40' Шанс! Антон Вальдемар из команды Ганновер пробил головой, но мимо

39' Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Матч возобновлен

39' Швеглер Пирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Герта

35' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

35' Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали

34' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

32' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Ганновер

32' Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали

31' Герта контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

30' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...

29' Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

28' Ганновер контролирует мяч.

27' Ганновер контролирует мяч.

27' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Фелипе Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

25' Платтенхардт Марвин из команды Герта в офсайде

23' Герта контролирует мяч.

22' Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи

22' Удар от ворот произведет Ганновер

22' Шанс! Груйич Марко из команды Герта пробил головой, но мимо

22' Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.

22' Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу одноклубнику.

21' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

20' Удар от ворот произведет Ганновер

19' Герта контролирует мяч.

19' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вайдандт Хендрик из команды Ганновер делает пас партнеру.

18' Майна Линтон из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

17' Герта контролирует мяч.

16' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Герта контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

14' Леки Мэттью бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

14' Рекик Карим разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Герта контролирует мяч.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вайдандт Хендрик из команды Ганновер в офсайде

11' Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

10' Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.

10' Матч возобновлен

10' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

9' Ибишевич Ведад из команды Герта делает пас партнеру.

9' Клюнтер Лукас из команды Герта делает навес прямо в штрафную.

9' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Герта контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Герта

8' Шанс! Вайдандт Хендрик из команды Ганновер пробил головой, но мимо

7' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.

7' Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

5' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' После дальнего удара, который нанес Майна Линтон мяч отбит вратарем

3' Отличные скиллы показывает Майна Линтон , обводя своих соперников

3' Майна Линтон из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...

2' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Шелбред Пер-Сильян из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Удар от ворот произведет Ганновер

1' ШАНС! Клюнтер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

1' Отличные скиллы показывает Клюнтер Лукас , обводя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля