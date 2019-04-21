Германия: Бундеслига 2018-2019
Герта
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпиаштадион
Ганновер 96
11' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
22' Желтая карточкаБакалорц Марвин
43' Желтая карточкаГруйич Марко
22
Ярстейн
Руне
15
Груйич
Марко
11
Леки
Мэттью
10
Дуда
Ондрей
25
Сорг
Оливер
40
Майна
Линтон
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Леки МэттьюПолузащитник
-
10 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Виммер КевинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +4 =3 -13Хоффенхайм 2:0 Герта Герта 1:2 Фортуна РБ Лейпциг 5:0 Герта Герта 1:3 Хольштайн Киль
Герта 2:3 Боруссия Д Фрайбург 2:1 Герта Герта 2:1 Майнц Бавария 1:0 Герта Герта 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Герта Герта 2:3 Бавария Герта 0:1 Вольфсбург Герта 2:2 Шальке 04 Нюрнберг 1:3 Герта Фортуна 3:1 Герта Герта 0:1 Боруссия М Герта 4:1 Арминия Байер Л 3:1 Герта Герта 2:2 Аугсбург Штуттгарт 2:1 Герта
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96
Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария Майнц 1:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Герта: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Герта 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Герта Товарищеские матчи Ганновер 96 1:3 Герта Бундеслига Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Герта 0:3 Ганновер 96 Бундеслига Герта 0:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Ганновер 96 0:4 Герта Международные матчи (клубы) Герта 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Ганновер 96 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:1 Герта Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|72 - 36
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|57 - 23
|61
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 34
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 37
|51
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|11
|6
|65 - 41
|50
|7.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|53 - 48
|48
|8.
|Вердер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|52 - 42
|46
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|47 - 44
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|40 - 59
|37
|11.
|Майнц
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 51
|36
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|41 - 48
|36
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|39 - 54
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|32 - 52
|27
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|30
|3
|6
|21
|25 - 66
|15
Герта
84.7% (133)
Ничья
9.6% (15)
Ганновер 96
5.7% (9)
2:1 Герта
34.4% (54)
1:0 Герта
22.9% (36)
2:0 Герта
19.1% (30)
1:1 Ничья
7% (11)
1:2 Ганновер 96
4.5% (7)
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