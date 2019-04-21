Германия: Бундеслига 2018-2019

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  4. Бундеслига 2018-2019
Герта
0:0
Перерыв

Стадион:
Ганновер 96
0'
11' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
22' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
43' Желтая карточка
Груйич Марко
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
4
Рекик
Карим
21
Платтенхардт
Марвин
15
Груйич
Марко
3
Шелбред
Пер-Сильян
11
Леки
Мэттью
10
Дуда
Ондрей
8
Калу
Саломон
19
Ибишевич
Ведад
23
Эссер
Михаэль
25
Сорг
Оливер
31
Антон
Вальдемар
5
Фелипе
Мартинс
22
Остшолек
Маттиас
27
Швеглер
Пирмин
35
Муслия
Флоран
6
Бакалорц
Марвин
10
Харагути
Генки
26
Вайдандт
Хендрик
40
Майна
Линтон
Герта
4-2-3-1
Ганновер 96
4-1-2-3

Ход матча

11'
Шелбред Пер-Сильян
 
22'
 
Бакалорц Марвин
43'
Груйич Марко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Хоффенхайм 2:0 Герта Герта 1:2 Фортуна РБ Лейпциг 5:0 Герта Герта 1:3 Хольштайн Киль
Герта 2:3 Боруссия Д Фрайбург 2:1 Герта Герта 2:1 Майнц Бавария 1:0 Герта Герта 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Герта Герта 2:3 Бавария Герта 0:1 Вольфсбург Герта 2:2 Шальке 04 Нюрнберг 1:3 Герта Фортуна 3:1 Герта Герта 0:1 Боруссия М Герта 4:1 Арминия Байер Л 3:1 Герта Герта 2:2 Аугсбург Штуттгарт 2:1 Герта
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96
Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария Майнц 1:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Герта: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ганновер 96 0:2 Герта Бундеслига Ганновер 96 3:1 Герта Бундеслига Ганновер 96 1:0 Герта Товарищеские матчи Герта 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
Герта 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Герта Товарищеские матчи Ганновер 96 1:3 Герта Бундеслига Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Герта 0:3 Ганновер 96 Бундеслига Герта 0:0 Ганновер 96 Товарищеские матчи Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Ганновер 96 0:4 Герта Международные матчи (клубы) Герта 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Герта Бундеслига Ганновер 96 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:1 Герта Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д Заявка 30 21 6 3 72 - 36 69
3. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 57 - 23 61
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 15 7 7 57 - 34 52
5. Боруссия М Заявка 30 15 6 9 49 - 37 51
6. Хоффенхайм Заявка 30 13 11 6 65 - 41 50
7. Байер Л Заявка 30 15 3 12 53 - 48 48
8. Вердер Заявка 30 12 10 8 52 - 42 46
9. Вольфсбург Заявка 29 13 6 10 47 - 44 45
10. Фортуна Заявка 30 11 4 15 40 - 59 37
11. Майнц Заявка 30 10 6 14 37 - 51 36
12. Герта 0:0 Заявка 30 9 9 12 41 - 48 36
13. Фрайбург Заявка 30 7 11 12 39 - 54 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
15. Шальке 04 Заявка 30 7 6 17 32 - 52 27
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 30 3 6 21 25 - 66 15
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Шанс! Харагути Генки из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • Угловой
    47'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.
  • 46'
    Антон Вальдемар нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 46'
    Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Вайдандт Хендрик из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 45'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Леки Мэттью из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
  • 44'
    Леки Мэттью из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
  • Желтая карточка
    43'
    Груйич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Груйич Марко из команды Герта играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
  • 43'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
  • 43'
    Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Груйич Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
  • 42'
    Вайдандт Хендрик из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 42'
    Игрок из команды Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 41'
    Калу Саломон из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 41'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Харагути Генки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Герта контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 40'
    Шанс! Антон Вальдемар из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • 39'
    Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Швеглер Пирмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Рекик Карим наказан за толчок Вайдандт Хендрик
  • 38'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Харагути Генки наказан за толчок Груйич Марко
  • 36'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 35'
    Харагути Генки не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 32'
    Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Герта контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 30'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Клюнтер Лукас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает пас партнеру.
  • 29'
    Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 27'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 27'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Фелипе Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Офсайд
    25'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта в офсайде
  • Фол, нарушение
    24'
    Вайдандт Хендрик наказан за толчок Штарк Никлас
  • 23'
    Герта контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    22'
    Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    22'
    Бакалорц Марвин из команды Ганновер опасно и грубо сыграл. Леки Мэттью пострадал.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 22'
    Шанс! Груйич Марко из команды Герта пробил головой, но мимо
  • Угловой
    22'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
  • 22'
    Антон Вальдемар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Плохо сыграл Фелипе Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 21'
    Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 20'
    Рекик Карим делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Герта контролирует мяч.
  • 19'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Харагути Генки нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Вайдандт Хендрик из команды Ганновер делает пас партнеру.
  • 18'
    Майна Линтон из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Герта контролирует мяч.
  • 16'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Герта контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 14'
    Леки Мэттью бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 14'
    Рекик Карим разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 13'
    Герта контролирует мяч.
  • 13'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    12'
    Вайдандт Хендрик из команды Ганновер в офсайде
  • 12'
    Сорг Оливер делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    11'
    Шелбред Пер-Сильян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта играет слишком грубо. Бакалорц Марвин оказался на газоне.
  • 11'
    Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой справа.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 9'
    Груйич Марко мяч отрикошетил от ворот
  • 9'
    Ибишевич Ведад из команды Герта делает пас партнеру.
  • 9'
    Клюнтер Лукас из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
  • 8'
    Герта контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 8'
    Шанс! Вайдандт Хендрик из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • Угловой
    7'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.
  • 7'
    Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Ибишевич Ведад наказан за толчок Фелипе Мартинс
  • 5'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 5'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    После дальнего удара, который нанес Майна Линтон мяч отбит вратарем
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Майна Линтон, обводя своих соперников
  • 3'
    Майна Линтон из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 1'
    ШАНС! Клюнтер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Клюнтер Лукас, обводя своих соперников
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Герта 0:0 Ганновер 96
Герта
84.7% (133)
Ничья
9.6% (15)
Ганновер 96
5.7% (9)
2:1 Герта
34.4% (54)
1:0 Герта
22.9% (36)
2:0 Герта
19.1% (30)
1:1 Ничья
7% (11)
1:2 Ганновер 96
4.5% (7)
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