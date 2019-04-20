Германия: Бундеслига 2018-2019
Боруссия М
0:1
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
РБ Лейпциг
0:1
17' ПенальтиХальстенберг Марсель
24
Янчке
Тони
10
Азар
Торган
14
Плеа
Алассан
44
Кампль
Кевин
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Фрайбург Майнц 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:5 Бавария Боруссия М 0:3 Вольфсбург Байер Л 3:0 Боруссия М Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Боруссия М 0:3 Герта Шальке 04 0:2 Боруссия М Боруссия М 2:0 Аугсбург Байер Л 0:1 Боруссия М Бавария 0:0 Боруссия М Герта 0:1 Боруссия М Боруссия М 0:2 Стандард Боруссия М 1:2 Магдебург Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 2:0 Нюрнберг
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта
РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|68 - 36
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|30
|18
|7
|5
|56 - 22
|61
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 34
|52
|5.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 36
|51
|6.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|53 - 48
|48
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|11
|6
|60 - 39
|47
|8.
|Вердер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|52 - 42
|46
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|47 - 44
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|40 - 59
|37
|11.
|Майнц
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 51
|36
|12.
|Герта
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 48
|35
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|39 - 50
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|30 - 47
|27
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|25 - 66
|14
Боруссия М
26.4% (42)
Ничья
34% (54)
РБ Лейпциг
39.6% (63)
1:1 Ничья
26.4% (42)
1:2 РБ Лейпциг
25.2% (40)
2:1 Боруссия М
18.2% (29)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (10)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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