Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

46' Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе

46' Херрман Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

44' Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде

44' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...

44' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Отличные скиллы показывает Азар Торган , обводя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах

41' Удар от ворот произведет Лейпциг

41' Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

40' Кунья Матеус из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

39' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

38' Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.

38' Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

37' Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

37' Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...

37' Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.

35' Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде

35' Лейпциг контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

34' Удар от ворот произведет Лейпциг

34' Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.

34' Удар от ворот произведет Лейпциг

32' Лейпциг контролирует мяч.

31' Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде

31' Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лейпциг контролирует мяч.

29' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.

29' Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

29' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

28' Лейпциг контролирует мяч.

28' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой слева.

27' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...

26' Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах

26' Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Лейпциг контролирует мяч.

24' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Раффаэл де Араужо из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

23' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лейпциг контролирует мяч.

22' Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

20' Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Лейпциг контролирует мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

17' Г О О О О Л - Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг забивает с точки!

17' Матч возобновлен

16' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

14' Удар от ворот произведет Лейпциг

14' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

14' Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.

13' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Удар от ворот произведет Лейпциг

12' Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали

11' Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

10' Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.

9' Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде

9' Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах

9' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой слева.

6' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой справа.

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

4' Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах

4' Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

3' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.

3' Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

2' Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лейпциг начинает с центра поля