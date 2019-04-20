Германия: Бундеслига 2018-2019

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  4. Бундеслига 2018-2019
Боруссия М
0:1
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
17' Пенальти
Хальстенберг Марсель
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Стробл
Тобиас
24
Янчке
Тони
7
Херрман
Патрик
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
10
Азар
Торган
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
11
Раффаэл
де
Араужо
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
16
Клостерманн
Лукас
27
Лаймер
Конрад
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
23
Хальстенберг
Марсель
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
Боруссия М
3-4-1-2
РБ Лейпциг
3-5-2

Ход матча

17'
0:1
Хальстенберг Марсель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Фрайбург Майнц 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:5 Бавария Боруссия М 0:3 Вольфсбург Байер Л 3:0 Боруссия М Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Боруссия М 0:3 Герта Шальке 04 0:2 Боруссия М Боруссия М 2:0 Аугсбург Байер Л 0:1 Боруссия М Бавария 0:0 Боруссия М Герта 0:1 Боруссия М Боруссия М 0:2 Стандард Боруссия М 1:2 Магдебург Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 2:0 Нюрнберг
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта
РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д Заявка 29 20 6 3 68 - 36 66
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 30 18 7 5 56 - 22 61
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 15 7 7 57 - 34 52
5. Боруссия М 0:1 Заявка 30 15 6 9 48 - 36 51
6. Байер Л Заявка 30 15 3 12 53 - 48 48
7. Хоффенхайм Заявка 29 12 11 6 60 - 39 47
8. Вердер Заявка 30 12 10 8 52 - 42 46
9. Вольфсбург Заявка 29 13 6 10 47 - 44 45
10. Фортуна Заявка 30 11 4 15 40 - 59 37
11. Майнц Заявка 30 10 6 14 37 - 51 36
12. Герта Заявка 29 9 8 12 41 - 48 35
13. Фрайбург Заявка 29 7 11 11 39 - 50 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
15. Шальке 04 Заявка 29 7 6 16 30 - 47 27
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 Заявка 29 3 5 21 25 - 66 14
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
  • 46'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Херрман Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Херрман Патрик
  • 45'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Офсайд
    44'
    Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
  • 44'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Кунья Матеус фолит на сопернике
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
  • 42'
    Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
  • 42'
    Кунья Матеус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 41'
    Гинтер Маттиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 41'
    Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    40'
    Кунья Матеус фолит на сопернике
  • 40'
    Кунья Матеус из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 38'
    Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
  • 38'
    Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 37'
    Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
  • Офсайд
    35'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 35'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 34'
    Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 32'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
  • 31'
    Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Угловой
    29'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 29'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 28'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 28'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой слева.
  • 27'
    Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
  • 26'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 25'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Нойхаус Флориан из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Забитцер Марсель
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 24'
    Раффаэл де Араужо из команды Боруссия Мёнхенгладбах делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах поставил подножку. Пострадал Кунья Матеус
  • 23'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 22'
    Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    21'
    Раффаэл де Араужо из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
  • 20'
    Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Вернер Тимо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
  • Фол, нарушение
    19'
    Крамер Кристоф наказан за толчок Вернер Тимо
  • Фол, нарушение
    18'
    Гинтер Маттиас наказан за толчок Кунья Матеус
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг забивает с точки!
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    15'
    ПЕНАЛЬТИ - Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель.
  • Фол, нарушение
    15'
    Нойхаус Флориан из команды Боруссия Мёнхенгладбах играет слишком грубо. Форсберг Эмиль оказался на газоне.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 14'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 14'
    Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 12'
    Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Боруссия Мёнхенгладбах вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Гинтер Маттиас из команды Боруссия Мёнхенгладбах сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Раффаэл де Араужо мяча так и не получил
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 10'
    Боруссия Мёнхенгладбах контролирует мяч.
  • Офсайд
    9'
    Азар Торган из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
  • 9'
    Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
  • 9'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой слева.
  • 8'
    Хороший удар издали нанес Форсберг Эмиль, но отличный сейв сделал Зоммер Янн. Угловой.
  • Фол, нарушение
    8'
    Янчке Тони из команды Боруссия Мёнхенгладбах опасно и грубо сыграл. Вернер Тимо пострадал.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
  • 6'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    5'
    Херрман Патрик из команды Боруссия Мёнхенгладбах подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 4'
    Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
  • 4'
    Удар от ворот произведет Боруссия Мёнхенгладбах
  • 4'
    Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    3'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг разыграл угловой с левого угла.
  • 3'
    Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    2'
    Плеа Алассан из команды Боруссия Мёнхенгладбах в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лейпциг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг
Боруссия М
26.4% (42)
Ничья
34% (54)
РБ Лейпциг
39.6% (63)
1:1 Ничья
26.4% (42)
1:2 РБ Лейпциг
25.2% (40)
2:1 Боруссия М
18.2% (29)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (10)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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