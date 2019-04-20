Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

45' Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!

44' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

44' Jonas Carls из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

44' Шальке-04 начинает контратаку

43' Хоффенхайм контролирует мяч.

42' Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи

42' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

41' Jonas Carls из команды Шальке-04 делает неудачный навес.

41' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Jonas Carls из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

41' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

40' Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

37' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

36' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

36' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.

35' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Хоффенхайм контролирует мяч.

34' Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шальке-04 контролирует мяч.

33' Шальке-04 контролирует мяч.

32' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

31' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Рефери не любит споров - именно за это Демирбай Керем сейчас получил желтую

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Хюбнер Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Хюбнер Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Эмболо Брель получил желтую карточку от судьи

27' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сердар Суат из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

25' Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!

25' Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак , обводя своих соперников

25' Амири Надим из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.

25' Удар от ворот произведет Шальке-04

25' Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

23' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

22' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

22' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

22' Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Хюбнер Бенжамин получил желтую карточку от судьи

20' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

20' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Демирбай Керем из команды Хоффенхайм.

20' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отдал передачу, которая была заблокирована.

20' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Эмболо Брель из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

19' Удар от ворот произведет Шальке-04

19' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

19' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорошую попытку сделал Калиджиури Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Jonas Carls из команды Шальке-04 подал угловой слева.

17' Калиджиури Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку

16' Шальке-04 контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

14' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Хоффенхайм контролирует мяч.

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

11' Шальке-04 начинает контратаку

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Шальке-04

10' Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.

9' Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.

9' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

9' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Шальке-04 контролирует мяч.

7' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Настасич Матия из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...

4' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Эмболо Брель из команды Шальке-04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...

2' Хоффенхайм контролирует мяч.

2' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шальке-04 начинает с центра поля