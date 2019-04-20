Германия: Бундеслига 2018-2019
Шальке 04
0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Фелтинс-Арена
Хоффенхайм
21' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
0:1
25' ГолБельфодиль Исхак
28' Желтая карточкаЭмболо Брель
31' Желтая карточкаДемирбай Керем
42' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
0:2
45' ГолКрамарич Андрей
26
Сане
Салиф
42
Карльс
Йонас
36
Эмболо
Брель
22
Фогт
Кевин
18
Амири
Надим
16
Шульц
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Карльс ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
15 Нуху КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
25'
0:1
28'
31'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =9 -4Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фрайбург 2:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Бавария Хоффенхайм 2:3 Андерлехт Хоффенхайм 5:2 Сент-Трюйден Хоффенхайм 1:1 Майнц Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Боруссия М Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|68 - 36
|66
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|57 - 23
|61
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|57 - 34
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 37
|51
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|30
|13
|11
|6
|61 - 39
|50
|7.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|53 - 48
|48
|8.
|Вердер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|52 - 42
|46
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|47 - 44
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|40 - 59
|37
|11.
|Майнц
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 51
|36
|12.
|Герта
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 48
|35
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|39 - 50
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|15.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|30
|7
|6
|17
|30 - 48
|27
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|25 - 66
|14
Шальке 04
27.8% (44)
Ничья
25.3% (40)
Хоффенхайм
46.8% (74)
1:2 Хоффенхайм
30.4% (48)
1:1 Ничья
17.7% (28)
2:1 Шальке 04
15.2% (24)
0:1 Хоффенхайм
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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