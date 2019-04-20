Германия: Бундеслига 2018-2019

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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Шальке 04
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
21' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
0:1
25' Гол
Бельфодиль Исхак
28' Желтая карточка
Эмболо Брель
31' Желтая карточка
Демирбай Керем
42' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
0:2
45' Гол
Крамарич Андрей
45'+2
35
Нюбель
Александр
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
2
Маккенни
Уэстон
42
Карльс
Йонас
19
Бургшталлер
Гвидо
36
Эмболо
Брель
1
Бауманн
Оливер
4
Бисакшич
Эрмин
22
Фогт
Кевин
21
Хюбнер
Бенжамин
3
Кадержабек
Павел
18
Амири
Надим
11
Гриллич
Флориан
10
Демирбай
Керем
16
Шульц
Нико
19
Бельфодиль
Исхак
27
Крамарич
Андрей
Шальке 04
3-5-2
Хоффенхайм
3-5-2

Ход матча

21'
 
Хюбнер Бенжамин
25'
0:1
Бельфодиль Исхак
(Амири Надим)
28'
Эмболо Брель
 
31'
 
Демирбай Керем
42'
Калиджиури Даниэль
 
45'
0:2
Крамарич Андрей
(Демирбай Керем)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фрайбург 2:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Бавария Хоффенхайм 2:3 Андерлехт Хоффенхайм 5:2 Сент-Трюйден Хоффенхайм 1:1 Майнц Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Боруссия М Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д Заявка 29 20 6 3 68 - 36 66
3. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 57 - 23 61
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 15 7 7 57 - 34 52
5. Боруссия М Заявка 30 15 6 9 49 - 37 51
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 30 13 11 6 61 - 39 50
7. Байер Л Заявка 30 15 3 12 53 - 48 48
8. Вердер Заявка 30 12 10 8 52 - 42 46
9. Вольфсбург Заявка 29 13 6 10 47 - 44 45
10. Фортуна Заявка 30 11 4 15 40 - 59 37
11. Майнц Заявка 30 10 6 14 37 - 51 36
12. Герта Заявка 29 9 8 12 41 - 48 35
13. Фрайбург Заявка 29 7 11 11 39 - 50 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
15. Шальке 04 0:1 Заявка 30 7 6 17 30 - 48 27
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 Заявка 29 3 5 21 25 - 66 14
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 47'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Маккенни Уэстон наказан за толчок Амири Надим
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 45'
    Демирбай Керем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
  • 45'
    ШАНС! Крамарич Андрей вышел один-на-один с голкипером...
  • 44'
    Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Jonas Carls из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 43'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    42'
    Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
  • 42'
    Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    42'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 41'
    Jonas Carls из команды Шальке-04 делает неудачный навес.
  • 41'
    Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Jonas Carls из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    41'
    Амири Надим возвращается на поле.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    39'
    Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
  • Фол, нарушение
    38'
    Бисакшич Эрмин наказан за толчок Сердар Суат
  • 38'
    Маскарель Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 37'
    Эмболо Брель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 36'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
  • 35'
    Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • Офсайд
    34'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 34'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 33'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 31'
    Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    31'
    Хюбнер Бенжамин возвращается на поле.
  • Желтая карточка
    31'
    Рефери не любит споров - именно за это Демирбай Керем сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
  • 30'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хюбнер Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Хюбнер Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Эмболо Брель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 толкнул локтем оппонента. Это Хюбнер Бенжамин заработал фол
  • 27'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 27'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 27'
    Эмболо Брель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 делает пас партнеру.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 25'
    Амири Надим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
  • 25'
    Амири Надим из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 25'
    Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Стамбули Бенжамин из команды Шальке-04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 23'
    Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
  • 22'
    Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 22'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 22'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Хюбнер Бенжамин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Хюбнер Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Бургшталлер Гвидо заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 20'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Демирбай Керем из команды Хоффенхайм.
  • 20'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 19'
    Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Хорошую попытку сделал Калиджиури Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    18'
    Jonas Carls из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 17'
    Калиджиури Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    17'
    Хюбнер Бенжамин наказан за толчок Эмболо Брель
  • 16'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 14'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
  • 13'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • 12'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает пас партнеру.
  • 11'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 11'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 10'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 10'
    Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
  • 9'
    Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Игрок из команды Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Шальке-04 контролирует мяч.
  • 7'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    7'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 7'
    Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Настасич Матия из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
  • 5'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Бургшталлер Гвидо задерживает мяч рукой
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 4'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Эмболо Брель из команды Шальке-04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    3'
    Бельфодиль Исхак наказан за толчок Настасич Матия
  • 3'
    Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хоффенхайм контролирует мяч.
  • 2'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Шальке-04 начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Хоффенхайм
Шальке 04
27.8% (44)
Ничья
25.3% (40)
Хоффенхайм
46.8% (74)
1:2 Хоффенхайм
30.4% (48)
1:1 Ничья
17.7% (28)
2:1 Шальке 04
15.2% (24)
0:1 Хоффенхайм
7% (11)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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