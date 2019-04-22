Швейцария: Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Янг Бойз
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен
Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|30
|25
|4
|1
|79 - 27
|79
|2.
|Базель
|30
|15
|11
|4
|55 - 39
|56
|3.
|Тун
|30
|10
|10
|10
|53 - 48
|40
|4.
|Люцерн
|30
|11
|4
|15
|44 - 52
|37
|5.
|Лугано
|30
|8
|13
|9
|42 - 42
|37
|6.
|Санкт-Галлен
|30
|10
|6
|14
|41 - 51
|36
|7.
|Сьон
|29
|9
|7
|13
|44 - 47
|34
|8.
|Цюрих
|30
|8
|10
|12
|36 - 44
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|30
|7
|9
|14
|37 - 56
|30
|10.
|Грасcхоппер
|29
|5
|8
|16
|27 - 52
|23
Загрузка...