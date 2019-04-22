Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Янг Бойз
0' 20'
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
4
Pietro
Di
Nardo
6
Пикель
Шарль
3
Janick
Kamber
9
Пюлюлю
Афимико
10
Charles-Andre
Doudin
14
Нуццоло
Рафаэль
26
Фон
Балльмоос
Давид
4
Али
Мохамед
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
18
Нсаме
Жан-Пьер
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3
Янг Бойз
3-4-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен
Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Янг Бойз 3:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Янг Бойз Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 30 25 4 1 79 - 27 79
2. Базель 30 15 11 4 55 - 39 56
3. Тун 30 10 10 10 53 - 48 40
4. Люцерн 30 11 4 15 44 - 52 37
5. Лугано 30 8 13 9 42 - 42 37
6. Санкт-Галлен 30 10 6 14 41 - 51 36
7. Сьон 29 9 7 13 44 - 47 34
8. Цюрих 30 8 10 12 36 - 44 34
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 30 7 9 14 37 - 56 30
10. Грасcхоппер 29 5 8 16 27 - 52 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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