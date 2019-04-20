Англия: Премьер-лига 2018-2019

Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

49' Борнмут контролирует мяч.

48' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Уилсон Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рико Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Уилсон Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

44' Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

44' Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

44' Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе

41' Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

40' Борнмут контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

40' Удар от ворот произведет Борнмут

39' Сери Жан-Мишель не смог попасть в створ ударом издали

39' Бабель Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.

38' Брайан Джо из команды Фулхэм разыграл угловой с правого угла.

38' Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Головой пробил Одуа Денис , но голкипер отбил его в поле!

37' Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.

36' Борнмут контролирует мяч.

35' Фулхэм контролирует мяч.

35' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

35' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Выглядело как неплохой момент. Сесеньон Райан из команды Фулхэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

31' Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан , обводя своих соперников

31' Фулхэм контролирует мяч.

30' Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Фулхэм контролирует мяч.

30' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

28' Удар от ворот произведет Борнмут

28' Фулхэм контролирует мяч.

28' Борнмут контролирует мяч.

27' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

24' Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Фулхэм

23' Матч возобновлен

21' Станислас Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Станислас Жуниор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

19' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фулхэм

18' Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.

18' Удар от ворот произведет Борнмут

17' Как он промахнулся? Митрович Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Плохо сыграл Мефам Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Головой пробил Чамберс Калум , но голкипер отбил его в поле!

16' Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.

16' Фрейзер Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Удар от ворот произведет Фулхэм

15' ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

15' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

14' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Борнмут

12' Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

12' Фулхэм контролирует мяч.

12' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Брайан Джо из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

11' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Аке Натан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

8' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Фулхэм контролирует мяч.

6' Фрейзер Райан из команды Борнмут в офсайде

6' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

6' Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.

4' Головой пробил Аке Натан , но голкипер отбил его в поле!

4' Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.

3' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Фулхэм

1' ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фулхэм начинает с центра поля