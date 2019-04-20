Англия: Премьер-лига 2018-2019
0:1
53' ПенальтиМитрович Александр
59' Желтая карточкаЧамберс Калум
75' Желтая карточкаМитрович Александр
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
20
Брукс
Дэвид
17
Кинг
Джошуа
25
Рико
Серхио
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
12
Бабель
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
-
9 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бабель РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шюррле АндреНападающий
-
56 Харви Эллиот
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
53'
59'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =2 -15Фулхэм 2:0 Эвертон Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль
Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|48 - 48
|49
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|9.
|Лестер
|1:1 Заявка
|35
|14
|6
|15
|47 - 46
|48
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|35
|12
|7
|16
|43 - 53
|43
|12.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 54
|36
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|35
|3
|5
|27
|19 - 68
|14
Борнмут
81.8% (130)
Ничья
11.3% (18)
Фулхэм
6.9% (11)
2:1 Борнмут
36.5% (58)
1:0 Борнмут
21.4% (34)
2:0 Борнмут
16.4% (26)
1:1 Ничья
8.8% (14)
3:1 Борнмут
4.4% (7)
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