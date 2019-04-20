Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Борнмут
0:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Фулхэм
0'
0:1
53' Пенальти
Митрович Александр
59' Желтая карточка
Чамберс Калум
75' Желтая карточка
Митрович Александр
76'
1
Боруц
Артур
19
Станислас
Жуниор
33
Мефам
Крис
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
20
Брукс
Дэвид
4
Гослинг
Дэн
8
Хефферсон
Лерма
24
Фрейзер
Райан
17
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
25
Рико
Серхио
4
Одуа
Денис
20
Ле
Маршан
Максим
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
5
Чамберс
Калум
29
Замбо-Ангисса
Андре
3
Сесеньон
Райан
24
Сери
Жан-Мишель
12
Бабель
Райан
9
Митрович
Александр
Борнмут
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

Ход матча

23'
Симпсон Джек III
Станислас Жуниор
 
53'
0:1
Митрович Александр
59'
 
Чамберс Калум
61'
Соланке Доминик
Кинг Джошуа
 
75'
 
Митрович Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Фулхэм 2:0 Эвертон Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль
Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм 0:3 Борнмут Премьер-лига Фулхэм 1:5 Борнмут Борнмут 2:0 Фулхэм Борнмут 1:1 Фулхэм Товарищеские матчи
Борнмут 0:0 Фулхэм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
2. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Уотфорд 1:0 Заявка 34 14 7 13 48 - 48 49
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
9. Лестер 1:1 Заявка 35 14 6 15 47 - 46 48
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм 1:1 Заявка 35 12 7 16 43 - 53 43
12. Борнмут 0:1 Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
14. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
15. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
16. Саутгемптон Заявка 33 9 9 15 39 - 54 36
17. Брайтон 0:0 Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм 1:0 Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 35 3 5 27 19 - 68 14
  • Второй тайм
  • 76'
    Митрович Александр нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 75'
    Бабель Райан из команды Фулхэм делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    75'
    Митрович Александр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Митрович Александр из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Аке Натан пострадал.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 74'
    Фрейзер Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    74'
    Бабель Райан нарушает правила. Кук Стив пострадал
  • Фол, нарушение
    73'
    Уилсон Каллум из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Рико Серхио пострадал.
  • 73'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 73'
    Рико Серхио не дал случится голу! Уилсон Каллум должен был забивать, но Рико Серхио сделал отличный сейв
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
  • Фол, нарушение
    72'
    Рим Тим нарушает правила. Соланке Доминик пострадал
  • 71'
    Выглядело как неплохой момент. Брайан Джо из команды Фулхэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 71'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Чамберс Калум наказан за толчок Гослинг Дэн
  • 69'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 68'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    66'
    Рико Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    ШАНС! Фрейзер Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 66'
    Рико Серхио не дал случится голу! Фрейзер Райан должен был забивать, но Рико Серхио сделал отличный сейв
  • 65'
    Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    65'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 65'
    Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 65'
    Брайан Джо из команды Фулхэм делает пас партнеру.
  • 64'
    Сесеньон Райан нанес удар, мяч был парирован, но Боруц Артур не удержал его в руках.
  • 64'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 64'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 63'
    Хорошую попытку сделал Сесеньон Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 62'
    Брайан Джо из команды Фулхэм делает пас партнеру.
  • 62'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 62'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
  • 61'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
  • Желтая карточка
    59'
    Чамберс Калум получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья свистит. Чамберс Калум атаковал сзади соперника. Это Хефферсон Лерма заработал своей команде штрафной
  • 59'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 58'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 56'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 56'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 55'
    Чамберс Калум не смог попасть в створ ударом издали
  • 55'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 54'
    Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Митрович Александр из команды Фулхэм забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    52'
    ПЕНАЛЬТИ - Симпсон Джек III из команды Борнмут привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Митрович Александр.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 50'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут пасует в штрафную, но Рико Серхио выходит и ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кук Стив
  • 49'
    Шанс! Бабель Райан из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
  • 48'
    Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 48'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 47'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 49'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 48'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Сесеньон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    47'
    Уилсон Каллум возвращается на поле.
  • 47'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Уилсон Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Рико Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    45'
    Уилсон Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 44'
    Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 44'
    Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Брукс Дэвид пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Мефам Крис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
  • 42'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 39'
    Сери Жан-Мишель не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    39'
    Бабель Райан из команды Фулхэм разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Сери Жан-Мишель мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    38'
    Брайан Джо из команды Фулхэм разыграл угловой с правого угла.
  • 38'
    Аке Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Головой пробил Одуа Денис, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    37'
    Бабель Райан из команды Фулхэм подал угловой слева.
  • 37'
    Брайан Джо мяч отрикошетил от ворот
  • 36'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 35'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 35'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 35'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Назначен штрафной. Пострадал Фрейзер Райан, его свалил Одуа Денис.
  • 32'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Выглядело как неплохой момент. Сесеньон Райан из команды Фулхэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
  • 31'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 30'
    Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 30'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 30'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 28'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 28'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Мефам Крис наказан за толчок Митрович Александр
  • 27'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кук Стив
  • 26'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Травма, повреждение
    24'
    Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Станислас Жуниор получил травму и заменен. Симпсон Джек III выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    21'
    Станислас Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Станислас Жуниор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 19'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • Угловой
    18'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
  • 18'
    Рико Серхио отбил мяч на угловой после удара Фрейзер Райан из штрафной площади.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 17'
    Как он промахнулся? Митрович Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 17'
    Плохо сыграл Мефам Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм делает пас партнеру.
  • 17'
    Головой пробил Чамберс Калум, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    16'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 16'
    Фрейзер Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 15'
    ШАНС! Кинг Джошуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 15'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Станислас Жуниор наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
  • 13'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 12'
    Брайан Джо из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 12'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 12'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Брайан Джо из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 11'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
  • 9'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Аке Натан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
  • 8'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут в офсайде
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 6'
    Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
  • 5'
    Фрейзер Райан мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
  • 4'
    Головой пробил Аке Натан, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    4'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
  • 4'
    Кинг Джошуа мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 1'
    ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Фулхэм
Борнмут
81.8% (130)
Ничья
11.3% (18)
Фулхэм
6.9% (11)
2:1 Борнмут
36.5% (58)
1:0 Борнмут
21.4% (34)
2:0 Борнмут
16.4% (26)
1:1 Ничья
8.8% (14)
3:1 Борнмут
4.4% (7)
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