Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Ньюкасл
2:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Саутгемптон
0'
23' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
1:0
27' Гол
Перес Айосе
2:0
31' Гол
Перес Айосе
46'
12
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
4
Ки
Сонъён
14
Хейден
Исаак
24
Альмирон
Мигель
9
Рондон
Саломон
28
Ганн
Энгус
5
Стивенс
Джек
3
Йосида
Майя
35
Беднарек
Ян
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
21
Бертранд
Райан
39
Симс
Джошуа
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
Ньюкасл
5-4-1
Саутгемптон
3-4-2-1

Ход матча

23'
 
Уорд-Праус Джеймс
27'
Перес Айосе
(Хейден Исаак)
1:0
31'
Перес Айосе
(Рондон Саломон)
2:0
46'
 
Армстронг Стюарт
Симс Джошуа
46'
 
Лемина Марио
Стивенс Джек

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл
Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
2. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Уотфорд Заявка 34 14 7 13 49 - 49 49
8. Вулверхэмптон Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
9. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
13. Ньюкасл 2:0 Заявка 35 11 8 16 34 - 43 41
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
15. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
16. Саутгемптон 0:2 Заявка 34 9 9 16 39 - 56 36
17. Брайтон Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 46'
    Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
  • 46'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Симс Джошуа мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Манкильо Хави из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ингс Дэнни
  • 44'
    Саутгемптон начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
  • 44'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 43'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 43'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
  • 41'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 41'
    Альмирон Мигель пробует нанести удар издали, но Ганн Энгус держит все под контролем
  • 40'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 39'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл направляет мяч в штрафную площадку, но Ганн Энгус выбегает и ловит мяч
  • 39'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 39'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 38'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 35'
    Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Шёр Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Ингс Дэнни из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
  • 34'
    Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    34'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
  • 34'
    Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 33'
    Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Рондон Саломон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Перес Айосе из команды Ньюкасл забил гол! Легко это для такого игрока, как Перес Айосе
  • 31'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 31'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Беднарек Ян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
  • 29'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 27'
    Хейден Исаак сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
  • 27'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Ромеу Ориоль наказан за толчок Ки Сонъён
  • 26'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 26'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Альмирон Мигель
  • 25'
    Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 24'
    Матч остановлен
  • Желтая карточка
    23'
    Уорд-Праус Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    23'
    Назначен штрафной. Пострадал Альмирон Мигель, его свалил Уорд-Праус Джеймс.
  • 23'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 23'
    Плохо сыграл Дубравка Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    23'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
  • 22'
    Уорд-Праус Джеймс мяч отрикошетил от ворот
  • 22'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
  • 21'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Редмонд Натан и Ингс Дэнни из команды Саутгемптон.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 21'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 20'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 20'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Дамметт Пол делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 18'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Саутгемптон начинает контратаку
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 17'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 16'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 15'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Симс Джошуа из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 14'
    Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    14'
    Перес Айосе наказан за толчок Бертранд Райан
  • 14'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 13'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 11'
    Ки Сонъён нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 11'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Плохо сыграл Стивенс Джек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 11'
    Плохо сыграл Бертранд Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 10'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 10'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 10'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 8'
    Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 8'
    Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 8'
    Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    6'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 5'
    Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Альмирон Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 1'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:0 Саутгемптон
Ньюкасл
64.6% (102)
Ничья
28.5% (45)
Саутгемптон
7% (11)
2:1 Ньюкасл
36.1% (57)
1:1 Ничья
22.2% (35)
1:0 Ньюкасл
20.9% (33)
2:0 Ньюкасл
7.6% (12)
1:2 Саутгемптон
3.8% (6)
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