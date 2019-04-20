Англия: Премьер-лига 2018-2019
Ньюкасл
2:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Саутгемптон
23' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
1:0
27' ГолПерес Айосе
2:0
31' ГолПерес Айосе
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
14
Хейден
Исаак
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
39
Симс
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Симс ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
10 Остин ЧарльзНападающий
- Нападающий
-
66 Kayne Ramsay
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
31'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл
Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|49 - 49
|49
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|9.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|13.
|Ньюкасл
|2:0 Заявка
|35
|11
|8
|16
|34 - 43
|41
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|16.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|34
|9
|9
|16
|39 - 56
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Ньюкасл
64.6% (102)
Ничья
28.5% (45)
Саутгемптон
7% (11)
2:1 Ньюкасл
36.1% (57)
1:1 Ничья
22.2% (35)
1:0 Ньюкасл
20.9% (33)
2:0 Ньюкасл
7.6% (12)
1:2 Саутгемптон
3.8% (6)
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