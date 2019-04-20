Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

46' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.

46' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

44' Саутгемптон начинает контратаку

44' Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

43' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

43' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.

43' Бертранд Райан из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ньюкасл контролирует мяч.

40' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

39' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

39' Ньюкасл контролирует мяч.

38' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

36' Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

35' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

35' Шёр Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Плохо сыграл Шёр Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

34' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Г О О О О Л - Перес Айосе из команды Ньюкасл забил гол! Легко это для такого игрока, как Перес Айосе

31' Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.

31' Удар от ворот произведет Саутгемптон

31' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил со штрафного, но очень мимо цели.

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

29' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Саутгемптон контролирует мяч.

27' Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!

27' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

27' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

26' Перес Айосе из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

26' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

25' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

24' Матч остановлен

23' Уорд-Праус Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Ньюкасл начинает контратаку

23' Плохо сыграл Дубравка Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

23' Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.

22' Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.

21' Удар от ворот произведет Саутгемптон

21' Рондон Саломон из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

20' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ганн Энгус взял и забрал мяч на выходе

19' Ньюкасл контролирует мяч.

18' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Саутгемптон начинает контратаку

18' Удар от ворот произведет Ньюкасл

17' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Саутгемптон контролирует мяч.

16' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Симс Джошуа из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

13' Саутгемптон контролирует мяч.

13' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

11' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

11' Плохо сыграл Стивенс Джек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Плохо сыграл Бертранд Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.

10' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

10' Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

9' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Саутгемптон

8' Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали

8' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.

8' Беднарек Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде

6' Удар от ворот произведет Ньюкасл

5' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

5' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

5' Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.

5' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

1' Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

1' Ньюкасл контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля