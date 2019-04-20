Швейцария: Суперлига 2018-2019
Грасcхоппер
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Летцигрунд
Тун
28
Petar
Pusic
10
Раве
Йорик
40
Нгой
Жульен
39
Йосс
Свен
20
Каблан
Крис
25
Биглер
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Petar PusicЗащитник
- Полузащитник
-
10 Раве ЙорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
24 Лика БуджарЗащитник
-
23 Айети АрлиндЗащитник
- Полузащитник
-
19 Пинга АймериНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульрих Форте
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Гельми РойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +3 =8 -9Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано
Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер
Тун Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Тун: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига Грасcхоппер 2:0 Тун Суперлига Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|25
|3
|1
|79 - 27
|78
|2.
|Базель
|30
|15
|11
|4
|55 - 39
|56
|3.
|Тун
|0:0
|30
|10
|10
|10
|52 - 47
|40
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|30
|10
|7
|13
|40 - 49
|37
|5.
|Лугано
|30
|8
|13
|9
|42 - 42
|37
|6.
|Люцерн
|0:0
|30
|10
|5
|15
|42 - 51
|35
|7.
|Сьон
|29
|9
|7
|13
|44 - 47
|34
|8.
|Цюрих
|30
|8
|10
|12
|36 - 44
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37 - 56
|29
|10.
|Грасcхоппер
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 51
|23
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