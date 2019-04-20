Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Грасcхоппер
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Тун
0' 31'
1
Линднер
Хайнц
11
Mersim
Asllani
5
Aleksandar
Cvetkovic
22
Зесигер
Седрик
28
Petar
Pusic
29
Djibril
Diani
10
Раве
Йорик
30
Байрами
Недим
25
Каиби
Франциско
40
Нгой
Жульен
9
Джуричин
Марко
1
Февр
Гийом
39
Йосс
Свен
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
6
Kenan
Fatkic
25
Биглер
Кевин
10
Basil
Stillhart
36
Dominik
Schwizer
35
Хунцикер
Николас
33
Шпильман
Марвин
Грасcхоппер
4-1-4-1
Тун
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано
Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер
Тун Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун
Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона Тун 1:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Тун Тун 2:0 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 4:2 Базель

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Тун: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Тун 1:1 Грасcхоппер Суперлига Тун 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер 0:2 Тун Суперлига Грасcхоппер 2:0 Тун Суперлига Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 25 3 1 79 - 27 78
2. Базель 30 15 11 4 55 - 39 56
3. Тун 0:0 30 10 10 10 52 - 47 40
4. Санкт-Галлен 0:0 30 10 7 13 40 - 49 37
5. Лугано 30 8 13 9 42 - 42 37
6. Люцерн 0:0 30 10 5 15 42 - 51 35
7. Сьон 29 9 7 13 44 - 47 34
8. Цюрих 30 8 10 12 36 - 44 34
9. Нёвшатель Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29
10. Грасcхоппер 0:0 29 5 8 16 26 - 51 23
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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