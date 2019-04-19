Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Сьон
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Базель
0' 15'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
3
Andre
Neitzke
25
Yassin
Fortune
27
Моргадо
Бруно
14
Гргич
Анто
6
Christian
Zock
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
25
Самбрано
Очандарте
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
6
Фрай
Фабиан
26
Калулу
Альдо
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Сьон
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих
Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Базель Лугано 2:2 Сьон Сьон 2:0 Люцерн Сьон 2:1 Тун
Базель Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель
Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига
Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup Сьон 0:1 Базель Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 25 3 1 79 - 27 78
2. Базель 0:0 30 14 12 4 52 - 39 54
3. Тун 29 10 9 10 52 - 47 39
4. Санкт-Галлен 29 10 6 13 40 - 49 36
5. Сьон 0:0 29 9 8 12 44 - 44 35
6. Цюрих 0:0 30 8 11 11 36 - 41 35
7. Лугано 0:0 30 7 14 9 39 - 42 35
8. Люцерн 29 10 4 15 42 - 51 34
9. Нёвшатель Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29
10. Грасcхоппер 28 5 7 16 26 - 51 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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