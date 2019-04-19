Швейцария: Суперлига 2018-2019
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
26
Калулу
Альдо
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кукели БуримПолузащитник
- Полузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
84 Baltazar
-
Главный тренер: Murat Yakin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих
Базель Последние 20 матчей: +12 =7 -1Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель
Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup Сьон 0:1 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|25
|3
|1
|79 - 27
|78
|2.
|Базель
|0:0
|30
|14
|12
|4
|52 - 39
|54
|3.
|Тун
|29
|10
|9
|10
|52 - 47
|39
|4.
|Санкт-Галлен
|29
|10
|6
|13
|40 - 49
|36
|5.
|Сьон
|0:0
|29
|9
|8
|12
|44 - 44
|35
|6.
|Цюрих
|0:0
|30
|8
|11
|11
|36 - 41
|35
|7.
|Лугано
|0:0
|30
|7
|14
|9
|39 - 42
|35
|8.
|Люцерн
|29
|10
|4
|15
|42 - 51
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37 - 56
|29
|10.
|Грасcхоппер
|28
|5
|7
|16
|26 - 51
|22
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