Англия: Премьер-лига 2018-2019
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Бёрнли
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =1 -7Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм
Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер
Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|27
|2
|4
|86 - 22
|83
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|41 - 42
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|42 - 52
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|49 - 61
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 54
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|32 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|32 - 76
|20
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Челси
98.7% (77)
Ничья
1.3% (1)
Бёрнли
0% (0)
2:0 Челси
65.4% (51)
2:1 Челси
15.4% (12)
1:0 Челси
9% (7)
3:1 Челси
2.6% (2)
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