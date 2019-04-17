Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Бёрнли

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм
Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер
Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Бёрнли 0:4 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 2:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Челси Премьер-лига
Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Челси Премьер-лига Бёрнли 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Бёрнли Премьер-лига Челси 1:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
2. Манчестер Сити Заявка 33 27 2 4 86 - 22 83
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Вулверхэмптон Заявка 33 13 8 12 41 - 42 47
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Уотфорд Заявка 33 13 7 13 47 - 48 46
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм Заявка 34 12 6 16 42 - 52 42
12. Борнмут Заявка 34 12 5 17 49 - 61 41
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
14. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
15. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
16. Саутгемптон Заявка 33 9 9 15 39 - 54 36
17. Брайтон Заявка 33 9 6 18 32 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм Заявка 34 5 5 24 32 - 76 20
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бёрнли

    До начала игры, которая состоится 22.04.2019, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
    Челси
    98.7% (77)
    Ничья
    1.3% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    2:0 Челси
    65.4% (51)
    2:1 Челси
    15.4% (12)
    1:0 Челси
    9% (7)
    3:1 Челси
    2.6% (2)
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