Англия: Премьер-лига 2018-2019
Вулверхэмптон
0:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Молинью
Брайтон
32' Желтая карточкаСтивенс Дейл
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
24
Прёппер
Дэви
20
Марч
Соломон
17
Мюррей
Гленн
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кошта ЭлдерНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
20 Марч СоломонНападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
12 Удары в створ 3
-
13 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|48 - 48
|49
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|9.
|Лестер
|1:1 Заявка
|35
|14
|6
|15
|47 - 46
|48
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|35
|12
|7
|16
|43 - 53
|43
|12.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 54
|36
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|35
|3
|5
|27
|19 - 68
|14
Вулверхэмптон
88.7% (141)
Ничья
9.4% (15)
Брайтон
1.9% (3)
2:1 Вулверхэмптон
39.6% (63)
1:0 Вулверхэмптон
22% (35)
2:0 Вулверхэмптон
18.9% (30)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Вулверхэмптон
4.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...