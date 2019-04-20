Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Вулверхэмптон
0:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Брайтон
0'
32' Желтая карточка
Стивенс Дейл
80'
11
Патрисиу
Руй
5
Беннетт
Райан
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
17
Гиббс-Уайт
Морган
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Райан
Мэтью
2
Бруно
Сальтор
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
3
Бонг
Гаэтан
13
Гросс
Паскаль
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
20
Марч
Соломон
17
Мюррей
Гленн
19
Искьердо
Хосе
Вулверхэмптон
3-5-2
Брайтон
4-3-3

Ход матча

10'
 
Кайал Барам
Прёппер Дэви
32'
 
Стивенс Дейл
67'
Винагре Рубен
Хонни Кастро
 
70'
 
Бернардо Фернандес
Бруно Сальтор
73'
Дендонкер Леандер
Гиббс-Уайт Морган
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 12 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон
Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:0 Эвертон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
2. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Уотфорд 1:0 Заявка 34 14 7 13 48 - 48 49
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
9. Лестер 1:1 Заявка 35 14 6 15 47 - 46 48
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм 1:1 Заявка 35 12 7 16 43 - 53 43
12. Борнмут 0:1 Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
14. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
15. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
16. Саутгемптон Заявка 33 9 9 15 39 - 54 36
17. Брайтон 0:0 Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм 1:0 Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 35 3 5 27 19 - 68 14
  • Второй тайм
  • 79'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 79'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 79'
    Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 77'
    Вулверхэмптон Вандерерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 77'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 77'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 77'
    Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 77'
    Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    76'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с левого угла.
  • 76'
    Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 75'
    Боли Вийи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 75'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 75'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    75'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с левого угла.
  • 75'
    Кайал Барам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    74'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 74'
    Должен был быть гол! Дендонкер Леандер имел отличный шанс, но Райан Мэтью не дал голу состоятся!
  • 74'
    ШТАНГА! Пробил головой Жота Диогу прямо в каркас ворот!
  • 74'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
  • 73'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Гиббс-Уайт Морган уходит с поля и его заменяет Дендонкер Леандер
  • 72'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 70'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 70'
    Бруно Сальтор получил травму и заменен. Бернардо Фернандес выходит на поле.
  • 69'
    ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 69'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 68'
    Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Искьердо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 68'
    Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Хонни Кастро уходит с поля и его заменяет Винагре Рубен
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 65'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Жота Диогу мяча так и не получил
  • 65'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 65'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
  • 65'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    65'
    Бруно Сальтор возвращается на поле.
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    64'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бруно Сальтор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    64'
    Бруно Сальтор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    64'
    Кайал Барам из команды Брайтон играет слишком грубо. Моутинью Жоау оказался на газоне.
  • 63'
    Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 61'
    Кайал Барам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    61'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
  • 61'
    Моутинью Жоау мяч отрикошетил от ворот
  • 60'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 59'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 59'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • 59'
    Кайал Барам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс
  • 57'
    Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 57'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс
  • 54'
    Кайал Барам не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Искьердо Хосе из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 53'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    So close! Удар головой нанес Доэрти Мэтт но мяч выбили с ленточки!
  • 51'
    Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
  • 51'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 50'
    Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 50'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 49'
    Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 48'
    Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Брайтон контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Вулверхэмптон Вандерерс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 48'
    Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Стивенс Дейл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 46'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Жота Диогу упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
  • 46'
    Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 45'
    Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 45'
    Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Мюррей Гленн наказан за толчок Доэрти Мэтт
  • 44'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 40'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 39'
    Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 38'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс забрасывает мяч в штрафную.
  • Офсайд
    37'
    Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
  • 37'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 35'
    Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 33'
    Жота Диогу нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 33'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
  • 33'
    Вулверхэмптон Вандерерс имеет хороший шанс забить.
  • Желтая карточка
    32'
    Стивенс Дейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
  • 31'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 31'
    Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон Вандерерс доминирует и владеет мячом
  • 30'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 28'
    Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 27'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу одноклубнику.
  • 27'
    Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу одноклубнику.
  • 27'
    Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    26'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с правого угла.
  • 26'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
  • 24'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хименес Рауль мяча так и не получил
  • 23'
    Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
  • 22'
    Бруно Сальтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Стивенс Дейл наказан за толчок Жота Диогу
  • 19'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 19'
    ШАНС! Доэрти Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 18'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
  • 17'
    Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Искьердо Хосе атаковал сзади соперника. Это Доэрти Мэтт заработал своей команде штрафной
  • 16'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон Вандерерс доминирует и владеет мячом
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 14'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Жота Диогу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 12'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 10'
    Прёппер Дэви получил травму и заменен. Кайал Барам выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    9'
    Ох, нехорошо это выглядит. Прёппер Дэви получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Прёппер Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.
  • 7'
    Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
  • 5'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 5'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.
  • Угловой
    4'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
  • 4'
    Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 3'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Доэрти Мэтт, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    2'
    Мюррей Гленн наказан за толчок Беннетт Райан
  • 2'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Коди Конор делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Вулверхэмптон
88.7% (141)
Ничья
9.4% (15)
Брайтон
1.9% (3)
2:1 Вулверхэмптон
39.6% (63)
1:0 Вулверхэмптон
22% (35)
2:0 Вулверхэмптон
18.9% (30)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Вулверхэмптон
4.4% (7)
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