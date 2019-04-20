Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Вулверхэмптон Вандерерс

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Удар от ворот произведет Брайтон

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Брайтон

Удар от ворот произведет Брайтон

Вулверхэмптон Вандерерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

Первый тайм

48' Команда Вулверхэмптон Вандерерс играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

48' Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе

47' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Брайтон

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Жота Диогу упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брайтон

45' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

45' Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

45' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

43' Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

43' Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

41' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

41' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

40' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.

39' Бонг Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

38' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

38' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс забрасывает мяч в штрафную.

37' Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде

37' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

35' Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.

35' Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

35' Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

34' Удар от ворот произведет Брайтон

33' Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.

33' Вулверхэмптон Вандерерс имеет хороший шанс забить.

32' Стивенс Дейл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Удар от ворот произведет Брайтон

31' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон Вандерерс доминирует и владеет мячом

30' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.

29' Удар от ворот произведет Брайтон

28' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

27' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

27' Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу одноклубнику.

27' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

27' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

27' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает передачу одноклубнику.

27' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

27' Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

26' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс разыграл угловой с правого угла.

26' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

24' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

23' Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.

22' Бруно Сальтор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

20' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.

19' Удар от ворот произведет Брайтон

19' ШАНС! Доэрти Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

19' Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

18' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.

17' Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон Вандерерс доминирует и владеет мячом

15' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

14' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

12' Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

10' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.

9' Ох, нехорошо это выглядит. Прёппер Дэви получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Прёппер Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой справа.

7' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

6' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брайтон

5' Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.

5' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

5' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

5' Гиббс-Уайт Морган из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает пас партнеру.

4' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.

4' Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

4' Удар от ворот произведет Брайтон

3' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отличные скиллы показывает Доэрти Мэтт , обводя своих соперников

2' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брайтон начинает с центра поля