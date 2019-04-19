Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Лугано
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Цюрих
0' 15'
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
17
Вечеи
Балинт
33
Чрнигой
Домен
19
Герндт
Александр
32
Садику
Армандо
11
Карлиньос
Жуниор
1
Ванин
Андрис
22
Рюэгг
Кевин
3
Махсо
Андреас
31
Крюезиу
Мирлинд
18
Жанье
Па-Моду
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
94
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
5
Харабадзе
Леван
15
Одей
Стивен
Лугано
3-4-3
Цюрих
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано
Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано Лугано 1:4 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Цюрих 3:1 Юрдинген Цюрих 4:3 Арау

Последние игры между собой

Лугано: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 29 25 3 1 79 - 27 78
2. Базель 0:0 30 14 12 4 52 - 39 54
3. Тун 29 10 9 10 52 - 47 39
4. Санкт-Галлен 29 10 6 13 40 - 49 36
5. Сьон 0:0 29 9 8 12 44 - 44 35
6. Цюрих 0:0 30 8 11 11 36 - 41 35
7. Лугано 0:0 30 7 14 9 39 - 42 35
8. Люцерн 29 10 4 15 42 - 51 34
9. Нёвшатель Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29
10. Грасcхоппер 28 5 7 16 26 - 51 22
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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