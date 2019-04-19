Швейцария: Суперлига 2018-2019
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
15
Одей
Стивен
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
-
21 Янко МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =10 -6Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =4 -10Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих
Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Цюрих 3:1 Юрдинген Цюрих 4:3 Арау
Последние игры между собой
Лугано: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 5
Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|29
|25
|3
|1
|79 - 27
|78
|2.
|Базель
|0:0
|30
|14
|12
|4
|52 - 39
|54
|3.
|Тун
|29
|10
|9
|10
|52 - 47
|39
|4.
|Санкт-Галлен
|29
|10
|6
|13
|40 - 49
|36
|5.
|Сьон
|0:0
|29
|9
|8
|12
|44 - 44
|35
|6.
|Цюрих
|0:0
|30
|8
|11
|11
|36 - 41
|35
|7.
|Лугано
|0:0
|30
|7
|14
|9
|39 - 42
|35
|8.
|Люцерн
|29
|10
|4
|15
|42 - 51
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37 - 56
|29
|10.
|Грасcхоппер
|28
|5
|7
|16
|26 - 51
|22
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