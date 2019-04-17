Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Кардифф Сити
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Кардифф Сити Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Брайтон 0:2 Кардифф Сити Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:2 Челси
Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту
Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария

Последние игры между собой

Кардифф Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити Премьер-лига Кардифф Сити 3:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Кардифф Сити Премьер-лига Кардифф Сити 2:2 Ливерпуль Кубок Carling
Ливерпуль 2:1 Кардифф Сити Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
2. Манчестер Сити Заявка 33 27 2 4 86 - 22 83
3. Тоттенхэм Заявка 33 22 1 10 64 - 34 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Вулверхэмптон Заявка 33 13 8 12 41 - 42 47
8. Лестер Заявка 34 14 5 15 46 - 45 47
9. Уотфорд Заявка 33 13 7 13 47 - 48 46
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм Заявка 34 12 6 16 42 - 52 42
12. Борнмут Заявка 34 12 5 17 49 - 61 41
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
14. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
15. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
16. Саутгемптон Заявка 33 9 9 15 39 - 54 36
17. Брайтон Заявка 33 9 6 18 32 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм Заявка 34 5 5 24 32 - 76 20
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 34 3 5 26 19 - 67 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 21.04.2019, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Кардифф Сити - Ливерпуль
    Кардифф Сити
    0% (0)
    Ничья
    4.7% (3)
    Ливерпуль
    95.3% (61)
    0:2 Ливерпуль
    31.3% (20)
    1:2 Ливерпуль
    21.9% (14)
    1:3 Ливерпуль
    12.5% (8)
    0:1 Ливерпуль
    10.9% (7)
    0:3 Ливерпуль
    7.8% (5)
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