Англия: Премьер-лига 2018-2019
Кардифф Сити
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Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Ливерпуль
Предыдущие игры
Кардифф Сити Последние 20 матчей: +6 =2 -12Брайтон 0:2 Кардифф Сити Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:2 Челси
Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту
Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария
Последние игры между собой
Кардифф Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|27
|2
|4
|86 - 22
|83
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|22
|1
|10
|64 - 34
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|41 - 42
|47
|8.
|Лестер
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|46 - 45
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|47 - 48
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|42 - 52
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|49 - 61
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 54
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|32 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|5
|24
|32 - 76
|20
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|19 - 67
|14
Кардифф Сити
0% (0)
Ничья
4.7% (3)
Ливерпуль
95.3% (61)
0:2 Ливерпуль
31.3% (20)
1:2 Ливерпуль
21.9% (14)
1:3 Ливерпуль
12.5% (8)
0:1 Ливерпуль
10.9% (7)
0:3 Ливерпуль
7.8% (5)
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