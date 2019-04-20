Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Вест Хэм

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Удар от ворот произведет Лестер

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Удар от ворот произведет Вест Хэм

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Вест Хэм

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

46' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

43' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

42' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

42' Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

41' Лестер начинает контратаку

41' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вест Хэм начинает контратаку

39' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

37' ГОООООЛ - Антонио Майкл Вест Хэм забивает ударом головой

37' Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный кросс...

36' Удар от ворот произведет Лестер

36' Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.

35' Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает неудачный навес.

35' Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.

34' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

34' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

34' Удар от ворот произведет Лестер

33' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

33' Вест Хэм контролирует мяч.

32' Лестер начинает контратаку

31' Игра в одни ворота сейчас. Вест Хэм доминирует и владеет мячом

31' Грэй Демарай из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

31' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лестер начинает контратаку

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' О, нет. Из многообещающей позиции Варди Джейми из команды Лестер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный кросс...

28' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

28' Грэй Демарай из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Лестер начинает контратаку

28' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.

27' Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный кросс...

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Грэй Демарай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...

25' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

24' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

23' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

23' Олбрайтон Марк из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.

22' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

22' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...

21' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

21' Удар от ворот произведет Лестер

21' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает неудачный навес.

20' Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Удар от ворот произведет Вест Хэм

17' Удар от ворот произведет Лестер

17' Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

17' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.

16' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Антонио Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

14' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

11' Варди Джейми из команды Лестер в офсайде

11' Опасность! Чилвел Бенджамин из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

10' Грэй Демарай из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

10' Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

10' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Снодграсс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.

8' Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

7' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный кросс...

7' Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.

6' Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.

6' Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Лестер

3' Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...

2' Вест Хэм контролирует мяч.

1' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вест Хэм начинает с центра поля