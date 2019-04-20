Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Вест Хэм
2:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Лестер
0'
1:0
37' Гол
Антонио Майкл
49' Желтая карточка
Снодграсс Роберт
1:1
67' Гол
Варди Джейми
70' Желтая карточка
Райс Деклан
2:1
82' Гол
Лукас Перес
83'
1
Фабьянски
Лукаш
5
Сабалета
Пабло
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
26
Масуаку
Артур
30
Антонио
Майкл
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
11
Снодграсс
Роберт
8
Андерсон
Фелипе
7
Арнаутович
Марко
1
Шмейхель
Каспер
14
Рикарду
Перейра
II
6
Эванс
Джонни
15
Магуайр
Гарри
3
Чилвел
Бенджамин
7
Грэй
Демарай
21
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
10
Мэддисон
Джеймс
11
Олбрайтон
Марк
9
Варди
Джейми
Вест Хэм
4-5-1
Лестер
4-5-1

Ход матча

37'
Антонио Майкл
(Ноубл Марк)
1:0
49'
Снодграсс Роберт
 
64'
 
Барнс Харви
Олбрайтон Марк
67'
1:1
Варди Джейми
(Чилвел Бенджамин)
70'
Райс Деклан
 
73'
Обьянг Педро
Снодграсс Роберт
 
78'
Лукас Перес
Арнаутович Марко
 
82'
Лукас Перес
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун
Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм
Лестер Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер
Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
2. Ливерпуль Заявка 34 26 7 1 77 - 20 85
3. Тоттенхэм Заявка 34 22 1 11 64 - 35 67
4. Арсенал Заявка 33 20 6 7 66 - 40 66
5. Челси Заявка 34 20 6 8 57 - 36 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 7 7 63 - 44 64
7. Уотфорд 1:0 Заявка 34 14 7 13 48 - 48 49
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
9. Лестер 1:1 Заявка 35 14 6 15 47 - 46 48
10. Эвертон Заявка 34 13 7 14 46 - 44 46
11. Вест Хэм 1:1 Заявка 35 12 7 16 43 - 53 43
12. Борнмут 0:1 Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 6 17 40 - 46 39
14. Бёрнли Заявка 34 11 6 17 42 - 60 39
15. Ньюкасл Заявка 34 10 8 16 32 - 43 38
16. Саутгемптон Заявка 33 9 9 15 39 - 54 36
17. Брайтон 0:0 Заявка 34 9 7 18 32 - 53 34
18. Кардифф Сити Заявка 34 9 4 21 30 - 63 31
19. Фулхэм 1:0 Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун 0:1 Заявка 35 3 5 27 19 - 68 14
  • Второй тайм
  • 83'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Описание гола
    82'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Лукас Перес из команды Вест Хэм, забив в пустые ворота!
  • 82'
    Близко! Обьянг Педро нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 81'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Лестер начинает контратаку
  • 81'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 79'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 79'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 78'
    Тактическая замена. Арнаутович Марко уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
  • 77'
    Барнс Харви из команды Лестер делает неудачный навес.
  • 77'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 77'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    76'
    Магуайр Гарри наказан за толчок Антонио Майкл
  • 75'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 75'
    ШАНС! Мэддисон Джеймс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 75'
    Лестер начинает контратаку
  • 74'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Обьянг Педро
  • 73'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
  • Угловой
    73'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 72'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 72'
    Опасность! Барнс Харви из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 72'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    ШАНС! Ндиди Уилфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 71'
    Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
  • Желтая карточка
    70'
    Райс Деклан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Безумный фол. Райс Деклан грубо играет против соперника. Пострадал Тилеманс Юри
  • 69'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Магуайр Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
  • 68'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 67'
    Чилвел Бенджамин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
  • 67'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает отличный кросс...
  • 66'
    Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
  • 65'
    Опасность предотвращена - Бальбуэна Фабиан из команды Вест Хэм вступил в отбор удачно
  • 65'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • Травма, повреждение
    65'
    Огбонна Анджело возвращается на поле.
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    64'
    Ох, нехорошо это выглядит. Огбонна Анджело получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 64'
    Тактическая замена. Олбрайтон Марк уходит с поля и его заменяет Барнс Харви
  • 64'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 63'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Травма, повреждение
    63'
    Огбонна Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Огбонна Анджело из команды Вест Хэм.
  • 63'
    Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный кросс...
  • 62'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
  • 62'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • Травма, повреждение
    61'
    Арнаутович Марко возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    61'
    Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 61'
    Матч возобновлен
  • 61'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • Травма, повреждение
    60'
    Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Ноубл Марк не смог попасть в створ ударом издали
  • 59'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Сабалета Пабло из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 57'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 56'
    Опасность! Ноубл Марк из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 56'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 56'
    Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    56'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 56'
    Андерсон Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    56'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
  • 55'
    Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 55'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 54'
    Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Антонио Майкл из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
  • 53'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • Офсайд
    52'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 52'
    Опасность! Олбрайтон Марк из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 52'
    Лестер начинает контратаку
  • 52'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    52'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 51'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
  • 50'
    Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Магуайр Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
  • 50'
    Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    49'
    Снодграсс Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    49'
    Безумный фол. Снодграсс Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
  • 48'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Опасность предотвращена - Рикарду Перейра II из команды Лестер вступил в отбор удачно
  • 47'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 47'
    Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 47'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Лестер начинает контратаку
  • 46'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
  • 43'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
  • 42'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
  • 41'
    Лестер начинает контратаку
  • 41'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 37'
    Ноубл Марк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    ГОООООЛ - Антонио Майкл Вест Хэм забивает ударом головой
  • 37'
    Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 36'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья свистит. Эванс Джонни атаковал сзади соперника. Это Ноубл Марк заработал своей команде штрафной
  • 35'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает неудачный навес.
  • Угловой
    35'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
  • 34'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 34'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 34'
    Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 33'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 32'
    Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
  • 32'
    Лестер начинает контратаку
  • 31'
    Игра в одни ворота сейчас. Вест Хэм доминирует и владеет мячом
  • 31'
    Грэй Демарай из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 31'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Лестер начинает контратаку
  • 29'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    О, нет. Из многообещающей позиции Варди Джейми из команды Лестер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 29'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный кросс...
  • 28'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 28'
    Грэй Демарай из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 28'
    Лестер начинает контратаку
  • 28'
    Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 27'
    Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Антонио Майкл пробил после навеса, но Шмейхель Каспер спас! Опасный момент упущен!
  • 26'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
  • 26'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Грэй Демарай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
  • 24'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 23'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Олбрайтон Марк из команды Лестер забрасывает мяч в штрафную.
  • 22'
    Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 21'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
  • 20'
    Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Грэй Демарай из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Антонио Майкл
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • Травма, повреждение
    17'
    Антонио Майкл возвращается на поле.
  • 17'
    Огбонна Анджело из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    17'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 16'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Антонио Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Антонио Майкл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Грэй Демарай делает длинную передачу вперед
  • 14'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
  • 13'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Чилвел Бенджамин наказан за толчок Антонио Майкл
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Офсайд
    11'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 11'
    Опасность! Чилвел Бенджамин из команды Лестер отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 10'
    Грэй Демарай из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 10'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 10'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Снодграсс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
  • 8'
    Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    8'
    Антонио Майкл задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
  • 7'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
  • 7'
    Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 6'
    Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    6'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
  • 6'
    Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерсон Фелипе мяча так и не получил
  • 4'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 3'
    Арнаутович Марко не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Снодграсс Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм играет в стеночку с партнером по команде. Андерсон Фелипе это был.
  • 2'
    Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 1'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Вест Хэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:1 Лестер
Вест Хэм
30.6% (49)
Ничья
41.9% (67)
Лестер
27.5% (44)
1:1 Ничья
33.1% (53)
2:1 Вест Хэм
22.5% (36)
1:2 Лестер
18.1% (29)
2:2 Ничья
6.9% (11)
0:1 Лестер
6.3% (10)
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