Англия: Премьер-лига 2018-2019
1:0
37' ГолАнтонио Майкл
49' Желтая карточкаСнодграсс Роберт
1:1
67' ГолВарди Джейми
70' Желтая карточкаРайс Деклан
2:1
82' ГолЛукас Перес
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
21
Тилеманс
Юри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
27 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тилеманс ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
37'
1:0
49'
67'
1:1
70'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун
Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм
Лестер Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер
Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Лестер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|26
|7
|1
|77 - 20
|85
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|22
|1
|11
|64 - 35
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|66 - 40
|66
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|57 - 36
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|63 - 44
|64
|7.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|48 - 48
|49
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|9.
|Лестер
|1:1 Заявка
|35
|14
|6
|15
|47 - 46
|48
|10.
|Эвертон
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|46 - 44
|46
|11.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|35
|12
|7
|16
|43 - 53
|43
|12.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|40 - 46
|39
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|42 - 60
|39
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|32 - 43
|38
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 54
|36
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|34
|9
|7
|18
|32 - 53
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|30 - 63
|31
|19.
|Фулхэм
|1:0 Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|0:1 Заявка
|35
|3
|5
|27
|19 - 68
|14
Вест Хэм
30.6% (49)
Ничья
41.9% (67)
Лестер
27.5% (44)
1:1 Ничья
33.1% (53)
2:1 Вест Хэм
22.5% (36)
1:2 Лестер
18.1% (29)
2:2 Ничья
6.9% (11)
0:1 Лестер
6.3% (10)
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