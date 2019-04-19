Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
1:1
Конец матча
Стадион: Ду Бонфим
Портимоненсе
16' Желтая карточкаСемедо Жозе
22' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
54' Желтая карточкаHenrique XXII
1:0
63' ГолСемедо Жозе
69' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
77' Желтая карточкаВаленте Нуну II
82' Желтая карточкаМартинес Джексон
1:1
87' ГолRuster
24
Bruno
Pires
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
15
Микаэл
Рубен
99
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Bruno PiresЗащитник
- Защитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
15 Микаэл РубенПолузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Кортез ЛуисПолузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sandro Mendes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Табата БруноПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
-
70 Эзе ЧидераЗащитник
- Защитник
-
50 Fali Cande
-
98 Пауло
-
33 Ruster
-
18 Bruno Reis
-
Главный тренер: Antonio Folha
Ход матча
16'
22'
54'
63'
1:0
69'
77'
81'
82'
87'
1:1
89'
Предыдущие игры
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =8 -10Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага
Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара Витория Сетубал 0:1 Брага Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Бенфика
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе
Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Риу Аве Санта-Клара 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Шавиш Боавишта 0:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Брага Маритиму 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Бенфика Фейренсе 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Порту 4:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Тондела
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|81 - 26
|72
|2.
|Порту
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|61 - 17
|72
|3.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|30
|20
|5
|5
|59 - 29
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|49 - 28
|61
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|35 - 35
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|36 - 26
|45
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|36 - 32
|40
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|35 - 35
|37
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|38 - 44
|35
|10.
|Маритиму
|Заявка
|29
|10
|3
|16
|21 - 34
|33
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|39 - 50
|33
|12.
|Боавишта
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|23 - 37
|32
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 32
|32
|14.
|Тондела
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 46
|31
|15.
|Авиш
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|29 - 42
|30
|16.
|Насьонал Мадейра
|0:0 Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 59
|28
|17.
|Шавиш
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 45
|25
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|29
|2
|9
|18
|17 - 52
|15
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