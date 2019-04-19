Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Витория Сетубал
1:1
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
16' Желтая карточка
Семедо Жозе
22' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
54' Желтая карточка
Henrique XXII
1:0
63' Гол
Семедо Жозе
69' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
77' Желтая карточка
Валенте Нуну II
82' Желтая карточка
Мартинес Джексон
1:1
87' Гол
Ruster
90'+4
90
Макаридзе
Георгий
5
Ману
Луиш
Мигель
4
Жорж
Артур
24
Bruno
Pires
2
Каскардо
Густаво
10
Бесса
Эбер
8
Валенте
Нуну
II
29
Семедо
Жозе
15
Микаэл
Рубен
20
Перейра
Илдеберту
99
Кадис
Хондер
1
Рикарду
Абел
6
Хакмен
Эммануэль
30
Тормена
Витор
4
Жадсон
Родригес
3
Поссиньоло
Лукас
19
Henrique
XXII
11
Табата
Бруно
21
Са
Педру
8
Паулиньо
Пауло
27
Веллингтон
Луис
9
Мартинес
Джексон
Витория Сетубал
4-4-2
Портимоненсе
5-3-2

Ход матча

16'
Семедо Жозе
 
22'
 
Паулиньо Пауло
54'
 
Henrique XXII
63'
Менди Фредерик
Перейра Илдеберту
 
63'
Семедо Жозе
(Бесса Эбер)
1:0
69'
 
Поссиньоло Лукас
73'
 
Ruster
Хакмен Эммануэль
77'
Валенте Нуну II
 
80'
Savio Roberto
Микаэл Рубен
 
81'
 
Пауло
Веллингтон Луис
82'
 
Мартинес Джексон
87'
1:1
Ruster
(Тормена Витор)
89'
Зекинья
Бесса Эбер
 
90'
 
Эзе Чидера
Табата Бруно

Предыдущие игры

Витория Сетубал Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Бенфика 4:2 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Маритиму Фейренсе 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Брага
Витория Сетубал 0:0 Тондела Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 2:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Белененсеш Насьонал Мадейра 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л Авиш 2:1 Витория Сетубал Риу Аве 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Шавиш Боавишта 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Брага Витория Сетубал 0:2 Санта-Клара Витория Сетубал 0:1 Брага Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:1 Бенфика
Портимоненсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе
Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Риу Аве Санта-Клара 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Шавиш Боавишта 0:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Брага Маритиму 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Бенфика Фейренсе 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Порту 4:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Тондела

Последние игры между собой

Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал Кубок лиги
Витория Сетубал 3:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:4 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 29 23 3 3 81 - 26 72
2. Порту Заявка 29 23 3 3 61 - 17 72
3. Спортинг Л 0:0 Заявка 30 20 5 5 59 - 29 65
4. Брага Заявка 29 19 4 6 49 - 28 61
5. Морейренсе Заявка 29 15 4 10 35 - 35 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 29 13 6 10 36 - 26 45
7. Белененсеш Заявка 29 9 13 7 36 - 32 40
8. Санта-Клара Заявка 29 10 7 12 35 - 35 37
9. Риу Аве Заявка 29 9 8 12 38 - 44 35
10. Маритиму Заявка 29 10 3 16 21 - 34 33
11. Портимоненсе Заявка 30 9 6 15 39 - 50 33
12. Боавишта Заявка 30 9 5 16 23 - 37 32
13. Витория Сетубал Заявка 30 7 11 12 25 - 32 32
14. Тондела Заявка 30 8 7 15 33 - 46 31
15. Авиш Заявка 29 8 6 15 29 - 42 30
16. Насьонал Мадейра 0:0 Заявка 30 7 7 16 30 - 59 28
17. Шавиш Заявка 29 6 7 16 22 - 45 25
18. Фейренсе Заявка 29 2 9 18 17 - 52 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Паулиньо Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Семедо Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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