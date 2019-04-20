Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Эммен
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Утрехт
0'
27' Желтая карточка
Куйперс Ник
1:0
30' Гол
Де Леув Михаэль
2:0
40' Гол
Веендорп Кезиа
48'
12
Схерпен
Кьелл
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
13
Веендорп
Кезиа
8
Бен
Мусса
Хилал
17
Слагвеер
Лусиано
15
Де
Леув
Михаэль
6
Янсен
Анко
25
Ариас
Яфар
1
Йенсен
Давид
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
15
Летсерт
Тимо
24
Николя
Гавори
8
Ван
Оверем
Йорис
23
Базур
Рихедли
28
Эмануэльсон
Урби
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
19
Баэбек
Жан-Кристоф
Эммен
4-2-3-1
Утрехт
4-1-2-1-2

Ход матча

27'
Куйперс Ник
 
30'
Де Леув Михаэль
(Веендорп Кезиа)
1:0
40'
Веендорп Кезиа
(Янсен Анко)
2:0
46'
 
Гувара Леон
Николя Гавори
47'
 
Керк Гирано
Эмануэльсон Урби

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12
НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен
Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:2 Эксельсиор Меппен 1:0 Эммен
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд
НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт Утрехт 3:1 Хераклес Эксельсиор 3:3 Утрехт

Последние игры между собой

Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Утрехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Утрехт 1:2 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 Утрехт Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 31 24 3 4 106 - 28 75
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 30 17 5 8 65 - 37 56
4. АЗ Алкмаар Заявка 30 15 7 8 58 - 36 52
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт 0:2 Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс Заявка 30 11 11 8 55 - 44 44
8. Виллем II Заявка 30 13 4 13 53 - 59 43
9. Гронинген 0:0 Заявка 31 12 7 12 34 - 36 43
10. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле Заявка 30 10 5 15 38 - 47 35
13. ВВВ-Венло Заявка 30 9 7 14 36 - 55 34
14. Эммен 2:0 Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
15. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
16. Де Графсхап Заявка 30 7 5 18 34 - 61 26
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Эммен играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 44'
    Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Эммен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 42'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 42'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Янсен Анко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Веендорп Кезиа из команды Эммен переиграл вратаря дальним ударом!
  • 40'
    Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Базур Рихедли из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кавлан Канер пострадал.
  • 40'
    Отличные скиллы показывает Кавлан Канер, обводя своих соперников
  • 38'
    Эмануэльсон Урби бьет со штрафного в створ, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Баккер Ник атаковал сзади соперника. Это Ван де Стрек Сандер заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    36'
    Слагвеер Лусиано наказан за толчок Ван Оверем Йорис
  • 36'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Куйперс Ник наказан за толчок Баэбек Жан-Кристоф
  • Офсайд
    34'
    Де Леув Михаэль из команды Эммен в офсайде
  • 34'
    Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 34'
    Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 34'
    Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Эммен контролирует мяч.
  • 32'
    Николя Гавори из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
  • Офсайд
    31'
    Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 30'
    Веендорп Кезиа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГОООООЛ - Де Леув Михаэль Эммен забивает ударом головой
  • 30'
    Веендорп Кезиа из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    30'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
  • 29'
    Эммен контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 28'
    Баэбек Жан-Кристоф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    27'
    Куйперс Ник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Куйперс Ник грубо играет против соперника. Пострадал Баэбек Жан-Кристоф
  • 26'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 26'
    Базур Рихедли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 26'
    Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
  • 24'
    Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
  • 23'
    Плохо сыграл Йенсен Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 21'
    Николя Гавори из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 21'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 19'
    Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Кавлан Канер делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Веендорп Кезиа
  • 18'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Эммен контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Николя Гавори из команды Утрехт в офсайде
  • 16'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    15'
    Де Леув Михаэль из команды Эммен в офсайде
  • 15'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кавлан Канер бьет со штрафного в створ, но Йенсен Давид держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
  • 13'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 12'
    Ван де Стрек Сандер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 11'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 10'
    Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 10'
    Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 7'
    Густафссон Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Николя Гавори из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Янсен Анко пострадал.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 4'
    Эммен контролирует мяч.
  • Офсайд
    3'
    Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт в офсайде
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
  • 1'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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