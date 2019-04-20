Голландия: Эредивизие 2018-2019
Эммен
2:0
Второй тайм: 48'
Стадион: De Oude Meerdijk
Утрехт
27' Желтая карточкаКуйперс Ник
1:0
30' ГолДе Леув Михаэль
2:0
40' ГолВеендорп Кезиа
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
22
Кавлан
Канер
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
33 Куйперс НикЗащитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лукич АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Sven BrakenНападающий
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
15 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Венема НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
30'
40'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен
Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:2 Эксельсиор Меппен 1:0 Эммен
Утрехт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд
НАК Бреда 0:4 Утрехт Утрехт 0:0 Гронинген Хераклес 1:5 Утрехт Утрехт 0:0 Эксельсиор Де Графсхап 0:1 Утрехт Утрехт 2:2 ПСВ ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Утрехт 0:1 Виллем II АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Утрехт 1:2 Остенде Штуттгарт 2:3 Утрехт Утрехт 1:3 Аякс Фейеноорд 1:0 Утрехт Херенвен 2:3 Утрехт Утрехт 3:1 Хераклес Эксельсиор 3:3 Утрехт
Последние игры между собой
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Утрехт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|31
|24
|3
|4
|106 - 28
|75
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|65 - 37
|56
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|58 - 36
|52
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|55 - 44
|44
|8.
|Виллем II
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|53 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|34 - 36
|43
|10.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|38 - 47
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|36 - 55
|34
|14.
|Эммен
|2:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|34 - 61
|26
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
Загрузка...