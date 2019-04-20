Голландия: Эредивизие 2018-2019

Второй тайм начался

Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Зволле

Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Удар от ворот произведет Витесс

Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Витесс

Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Витесс

Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Витесс

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Зволле контролирует мяч.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

44' Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

43' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Зволле

41' Матч возобновлен

41' Эдегор Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Линссен Брайан из команды Витесс делает неудачный навес.

41' Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Витесс контролирует мяч.

40' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

38' Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.

38' Линссен Брайан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

38' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.

36' Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Зволле контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

34' Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Витесс

33' Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает навес прямо в штрафную.

33' Зволле контролирует мяч.

33' Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Намли Юнес из команды Зволле разыграл угловой с правого угла.

32' Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

30' Матч возобновлен

29' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

28' Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' УДАЛЕНИЕ! - Бюттнер Александер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

27' Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Зволле контролирует мяч.

25' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

25' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

24' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!

23' Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает пас партнеру.

22' Лахман Даррил из команды Зволле делает передачу одноклубнику.

21' Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали

20' Паал Кеннет из команды Зволле отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

20' Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.

18' Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

17' Зволле контролирует мяч.

17' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Зволле контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

14' Кларк Макс из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Зволле контролирует мяч.

13' Витесс контролирует мяч.

12' Зволле контролирует мяч.

11' Удар от ворот произведет Зволле

11' ШАНС! Караваев Вячеслав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

11' Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

9' ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой

9' Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.

9' Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Беро Матуш из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

8' Зволле контролирует мяч.

7' Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Линссен Брайан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Беро Матуш из команды Витесс делает пас партнеру.

5' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

4' Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Зволле контролирует мяч.

2' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.

2' Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля