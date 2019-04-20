Голландия: Эредивизие 2018-2019
Витесс
3:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Гелредом
ПЕК Зволле
1:0
9' ГолЛинссен Брайан
1:1
23' ГолТай Леннарт
27' Красная карточкаБюттнер Александер
2:1
47' ГолЛинссен Брайан
3:1
73' ГолДауда Мохаммед
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
21
Намли
Юнес
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
-
23 Мухтар АлиПолузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бауй УасимПолузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
9'
1:0
23'
1:1
47'
2:1
73'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс
Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен
Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Витесс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|107 - 28
|77
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|65 - 37
|57
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|31
|15
|8
|8
|58 - 36
|53
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|2:1 Заявка
|31
|12
|11
|8
|57 - 45
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|53 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 37
|42
|10.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|1:2 Заявка
|31
|10
|5
|16
|39 - 49
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|31
|9
|7
|15
|36 - 56
|34
|14.
|Эммен
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|16.
|Де Графсхап
|1:0 Заявка
|31
|8
|5
|18
|35 - 61
|29
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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