Голландия: Эредивизие 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
Витесс
3:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
9' Гол
Линссен Брайан
1:1
23' Гол
Тай Леннарт
27' Красная карточка
Бюттнер Александер
2:1
47' Гол
Линссен Брайан
3:1
73' Гол
Дауда Мохаммед
76'
22
Пасвер
Ремко
8
Караваев
Вячеслав
3
Ван
дер
Верфф
Майкел
14
Кларк-Солтер
Джейк
5
Кларк
Макс
18
Эдегор
Мартин
17
Сереро
Тюлани
21
Беро
Матуш
28
Бюттнер
Александер
29
Бёйтинк
Томас
11
Линссен
Брайан
16
Ван
дер
Харт
Микки
20
Эхизибуэ
Кингсли
2
Ван
Полен
Брам
29
Лахман
Даррил
5
Паал
Кеннет
6
Хамер
Густаво
21
Намли
Юнес
22
Клемент
Пелле
7
Ван
Крой
Вито
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
Витесс
4-4-2
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

9'
Линссен Брайан
(Эдегор Мартин)
1:0
23'
1:1
Тай Леннарт
(Эхизибуэ Кингсли)
27'
Бюттнер Александер
 
47'
Линссен Брайан
(Эдегор Мартин)
2:1
56'
Духи Данило
Караваев Вячеслав
 
60'
Дауда Мохаммед
Бёйтинк Томас
 
72'
 
Леманс Клинт
Хамер Густаво
72'
 
Элберс Стэнли
Ван Крой Вито
73'
Дауда Мохаммед
(Сереро Тюлани)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс
Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло НАК Бреда 2:1 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен
Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Витесс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие
Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 31 25 2 4 107 - 28 77
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 31 17 6 8 65 - 37 57
4. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 31 15 8 8 58 - 36 53
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс 2:1 Заявка 31 12 11 8 57 - 45 47
8. Виллем II Заявка 30 13 4 13 53 - 59 43
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 34 - 37 42
10. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле 1:2 Заявка 31 10 5 16 39 - 49 35
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 31 9 7 15 36 - 56 34
14. Эммен Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
15. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
16. Де Графсхап 1:0 Заявка 31 8 5 18 35 - 61 29
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Второй тайм
  • 77'
    Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 77'
    Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    76'
    Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    76'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле толкнул локтем оппонента. Это Линссен Брайан заработал фол
  • 76'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 76'
    Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    75'
    Кларк Макс из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Элберс Стэнли пострадал.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 75'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 74'
    Отличный командный гол!
  • 73'
    Сереро Тюлани сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Дауда Мохаммед изменил счет на табло!
  • 73'
    Сереро Тюлани из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 73'
    Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 72'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Сереро Тюлани наказан за толчок Клемент Пелле
  • 70'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 69'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 68'
    Шанс! Ван Крой Вито из команды Зволле пробил головой, но мимо
  • 68'
    Паал Кеннет из команды Зволле делает отличный кросс...
  • 68'
    Сереро Тюлани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Хамер Густаво из команды Зволле подал угловой справа.
  • 67'
    Беро Матуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает навес прямо в штрафную.
  • 67'
    Зволле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Дауда Мохаммед из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
  • Фол, нарушение
    65'
    Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Беро Матуш
  • 64'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Сереро Тюлани из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
  • 63'
    Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    63'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
  • 63'
    Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Линссен Брайан из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 63'
    Пасвер Ремко делает длинную передачу вперед
  • 63'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Хамер Густаво из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    62'
    Хамер Густаво из команды Зволле разыграл угловой с левого угла.
  • 62'
    Духи Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 62'
    Хамер Густаво из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Тактическая замена. Бёйтинк Томас уходит с поля и его заменяет Дауда Мохаммед
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 59'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Намли Юнес из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Паал Кеннет из команды Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 58'
    Витесс контролирует мяч.
  • 57'
    Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 57'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 56'
    Караваев Вячеслав получил травму и заменен. Духи Данило выходит на поле.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Травма, повреждение
    55'
    Витесс остается без одного игрока, потому что Караваев Вячеслав уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
  • Травма, повреждение
    55'
    Караваев Вячеслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Хамер Густаво из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Зволле контролирует мяч.
  • 51'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    После дальнего удара, который нанес Ван Крой Вито мяч отбит вратарем
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 49'
    Зволле контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 49'
    Кларк Макс из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 49'
    Кларк Макс из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
  • Угловой
    47'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
  • 47'
    Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Зволле контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Зволле контролирует мяч.
  • 47'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 44'
    Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    44'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Фол, нарушение
    43'
    Ван Полен Брам из команды Зволле опасно и грубо сыграл. Эдегор Мартин пострадал.
  • 43'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Эдегор Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Линссен Брайан из команды Витесс делает неудачный навес.
  • 41'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 40'
    Витесс контролирует мяч.
  • 40'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды Зволле поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
  • 38'
    Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
  • 38'
    Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Линссен Брайан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 37'
    Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
  • 36'
    Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Зволле контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 34'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 34'
    Клемент Пелле нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 33'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Зволле контролирует мяч.
  • 33'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    33'
    Намли Юнес из команды Зволле разыграл угловой с правого угла.
  • 32'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • 31'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Травма, повреждение
    28'
    Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    УДАЛЕНИЕ! - Бюттнер Александер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Фол, нарушение
    27'
    Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Намли Юнес пострадал.
  • 27'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Зволле контролирует мяч.
  • 25'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 24'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Эхизибуэ Кингсли сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
  • 23'
    Эхизибуэ Кингсли из команды Зволле делает пас партнеру.
  • 22'
    Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Лахман Даррил из команды Зволле делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    22'
    Ван Крой Вито из команды Зволле подал угловой слева.
  • 22'
    Тай Леннарт мяч отрикошетил от ворот
  • 21'
    Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 20'
    Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Паал Кеннет из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 20'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    19'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
  • 18'
    Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Кларк Макс из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Зволле контролирует мяч.
  • 17'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Зволле контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 14'
    Кларк Макс из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 14'
    Зволле контролирует мяч.
  • 13'
    Витесс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Хамер Густаво пострадал.
  • 12'
    Зволле контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 11'
    ШАНС! Караваев Вячеслав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 11'
    Эдегор Мартин из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 9'
    Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - Линссен Брайан Витесс забивает ударом головой
  • Угловой
    9'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой слева.
  • 9'
    Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Беро Матуш из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Зволле контролирует мяч.
  • 7'
    Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Линссен Брайан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Беро Матуш из команды Витесс делает пас партнеру.
  • 5'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 4'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Зволле контролирует мяч.
  • 2'
    Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Эдегор Мартин из команды Витесс подал угловой справа.
  • 2'
    Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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