Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Ренн
0'
1:0
20' Гол
Агер Наиф
37' Желтая карточка
Гренье Клеман
1:1
52' Гол
Эну Адриен
2:1
56' Гол
 56'
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
4
Агер
Наиф
2
Альфонс
Микаэль
14
Мари
Жордан
15
Бальмон
Флорен
20
Амальфитано
Ромен
9
Саид
Уэсли
29
Жано
Бенжамин
10
Слити
Наим
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
20
Ньямси
Жерзино
5
Думбия
Сулейман
21
Андре
Бенжамин
8
Гренье
Клеман
7
Сарр
Исмаила
18
Бен
Арфа
Хатем
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
Дижон
4-3-3
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

20'
Агер Наиф
(Слити Наим)
1:0
37'
 
Гренье Клеман
52'
1:1
Эну Адриен
(Гренье Клеман)
56'
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон
Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье Шильтигайм 1:3 Дижон Сент-Этьен 3:0 Дижон Дижон 0:1 Бордо
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн
Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен ПСЖ 4:1 Ренн Сен-Приве Сен-Илер 0:2 Ренн Ренн 0:0 Монпелье

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Ренн 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Ренн Лига 1 Дижон 1:2 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Дижон Лига 1
Ренн 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 5:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:5 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
5. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн 1:2 Заявка 33 11 10 12 44 - 45 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо Заявка 32 9 11 12 30 - 34 38
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон 2:1 Заявка 33 7 7 19 26 - 49 28
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 49'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    49'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
  • 49'
    Штрафной исполнил Бен Арфа Хатем, после его удара Рунарссон Рунар сделал классный сейв. Угловой
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
  • 47'
    Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Сарр Исмаила нарушает правила. Альфонс Микаэль пострадал
  • 45'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Офсайд
    45'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Сарр Исмаила наказан за толчок Альфонс Микаэль
  • 43'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 42'
    Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Агер Наиф из команды Дижон играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
  • 42'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Альфонс Микаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жано Бенжамин заработал фол
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 40'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Жано Бенжамин наказан за толчок Ньямси Жерзино
  • 39'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Травма, повреждение
    39'
    Сарр Исмаила возвращается на поле.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    37'
    Рефери не любит споров - именно за это Гренье Клеман сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    37'
    Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
  • 37'
    Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
  • 36'
    Коубек Томаш не дал случится голу! Саид Уэсли должен был забивать, но Коубек Томаш сделал отличный сейв
  • 36'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 36'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 35'
    Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
  • 35'
    Ньянг М'Байе мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 35'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    33'
    Сарр Исмаила наказан за толчок Альфонс Микаэль
  • 33'
    Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 32'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    32'
    Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
  • 31'
    Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Слити Наим
  • 29'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 29'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    27'
    Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
  • 27'
    Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    27'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 27'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Плохо сыграл Мари Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    27'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
  • 26'
    Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    26'
    Ямбере Седрик наказан за толчок Ньянг М'Байе
  • 25'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Ньямси Жерзино наказан за толчок Ямбере Седрик
  • Угловой
    24'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 23'
    Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 22'
    Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    22'
    Андре Бенжамин наказан за толчок Жано Бенжамин
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 20'
    Слити Наим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    ГОООООЛ - Агер Наиф Дижон забивает ударом головой
  • Угловой
    20'
    Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
  • 20'
    Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Амальфитано Ромен из штрафной площади.
  • 19'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Слити Наим пострадал.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 18'
    Эну Адриен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • 16'
    Дижон контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 15'
    Бен Арфа Хатем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    15'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 13'
    Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Думбия Сулейман из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 13'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    12'
    Сарр Исмаила возвращается на поле.
  • 12'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Ямбере Седрик из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    10'
    Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
  • 10'
    Сарр Исмаила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ньянг М'Байе задерживает мяч рукой
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 8'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Бен Арфа Хатем наказан за толчок Бальмон Флорен
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 6'
    Шанс! Агер Наиф из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • Угловой
    6'
    Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
  • 6'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 4'
    Шафик Фуад из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    2'
    Жано Бенжамин из команды Дижон толкнул локтем оппонента. Это Да Сильва Дамьен заработал фол
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Ренн
Дижон
22.6% (35)
Ничья
42.6% (66)
Ренн
34.8% (54)
1:1 Ничья
36.1% (56)
1:2 Ренн
21.3% (33)
2:1 Дижон
12.3% (19)
0:1 Ренн
9.7% (15)
1:0 Дижон
9% (14)
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