Франция: Лига 1 2018-2019
Дижон
2:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ренн
1:0
20' ГолАгер Наиф
37' Желтая карточкаГренье Клеман
1:1
52' ГолЭну Адриен
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
10
Слити
Наим
40
Коубек
Томаш
27
Траоре
Амари
11
Ньянг
М'Байе
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Слити НаимНападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
37'
52'
1:1
56'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +5 =3 -12Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|5.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|1:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|44 - 45
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|2:1 Заявка
|33
|7
|7
|19
|26 - 49
|28
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Дижон
22.6% (35)
Ничья
42.6% (66)
Ренн
34.8% (54)
1:1 Ничья
36.1% (56)
1:2 Ренн
21.3% (33)
2:1 Дижон
12.3% (19)
0:1 Ренн
9.7% (15)
1:0 Дижон
9% (14)
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