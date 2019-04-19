Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Дижон

Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

49' Да Сильва Дамьен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Дижон

45' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

44' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Дижон

42' Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

42' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Саид Уэсли из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

41' Альфонс Микаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

40' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Дижон

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рефери не любит споров - именно за это Гренье Клеман сейчас получил желтую

37' Соперник делает почти голевой пас, но Коубек Томаш из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.

36' Альфонс Микаэль из команды Дижон делает пас партнеру.

36' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

35' Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.

35' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Ренн контролирует мяч.

32' Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде

31' Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

29' Удар от ворот произведет Дижон

29' Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде

27' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

27' Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.

27' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Плохо сыграл Мари Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

25' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.

23' Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

23' Удар от ворот произведет Ренн

22' Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.

21' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

20' ГОООООЛ - Агер Наиф Дижон забивает ударом головой

20' Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.

19' Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

19' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Дижон

16' Дижон контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

15' Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

13' Думбия Сулейман из команды Ренн делает пас партнеру.

12' Ренн контролирует мяч.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

11' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ямбере Седрик из команды Дижон делает передачу одноклубнику.

10' Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.

10' Сарр Исмаила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ренн

8' Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

6' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Ренн

6' Шанс! Агер Наиф из команды Дижон пробил головой, но мимо

6' Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.

6' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Ренн

4' Шафик Фуад из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

2' Ренн контролирует мяч.

1' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля