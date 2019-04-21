Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Нант
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Амьен
0'
4' Желтая карточка
Питерс Эрик
15'
1
Дюпе
Максим
5
Ие
Эдгар
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Паллуа
Николя
6
Лима
Лукас
28
Ронжье
Валентин
19
Туре
Абдулайе
18
Мутуссами
Самуэль
10
Уорис
Маджид
7
Кулибали
Калифа
22
Лимбомбе
Антони
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
2
Гуано
Принс-Десир
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
6
Монкондю
Томас
34
Зунгу
Бонгани
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
9
Гирасси
Серу
10
Мендоса
Стивен
Нант
4-3-3
Амьен
4-3-3

Ход матча

4'
 
Питерс Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант
Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье Нант 4:1 Шатору
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен
Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен Амьен 2:3 Лион Генгам 1:2 Амьен Амьен 0:2 Монако

Последние игры между собой

Нант: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Амьен 1:2 Нант Лига 1 Нант 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:1 Нант Лига 1 Нант 5:0 Амьен Лига 2
Амьен 0:2 Нант Лига 2 Амьен 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:1 Амьен Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль 0:0 Заявка 33 19 8 6 54 - 28 65
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
8. Ницца Заявка 33 13 9 11 23 - 30 48
9. Ним Заявка 33 13 7 13 49 - 48 46
10. Страсбург Заявка 33 10 14 9 55 - 43 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Нант 0:0 Заявка 33 10 8 15 38 - 42 38
14. Бордо Заявка 33 9 11 13 31 - 36 38
15. Тулуза 0:0 Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 33 8 9 16 26 - 45 33
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Кан Заявка 33 5 11 17 25 - 47 26
20. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
  • Первый тайм
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Мендоса Стивен наказан за толчок Карлос Диего Сантос
  • 13'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Амьен контролирует мяч.
  • 12'
    Ие Эдгар из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 11'
    ШАНС! Лимбомбе Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 11'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
  • 11'
    Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Ие Эдгар из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 9'
    Уорис Маджид из команды Нант попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 9'
    ШАНС! Уорис Маджид вышел один-на-один с голкипером...
  • 8'
    Паллуа Николя делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    7'
    Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • 6'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 5'
    Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    4'
    Питерс Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • Фол, нарушение
    2'
    Отеро Хуан наказан за толчок Лимбомбе Антони
  • Фол, нарушение
    2'
    Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:0 Амьен
Нант
87.2% (136)
Ничья
11.5% (18)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Нант
47.4% (74)
2:1 Нант
22.4% (35)
2:0 Нант
14.7% (23)
1:1 Ничья
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...