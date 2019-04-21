Франция: Лига 1 2018-2019
Нант
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стад де ля Божуар
Амьен
4' Желтая карточкаПитерс Эрик
5
Ие
Эдгар
10
Уорис
Маджид
26
Питерс
Эрик
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Imran Louza
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
11 Отеро ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|33
|19
|8
|6
|54 - 28
|65
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|8.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|23 - 30
|48
|9.
|Ним
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 48
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 43
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|33
|10
|8
|15
|38 - 42
|38
|14.
|Бордо
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|31 - 36
|38
|15.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|26 - 45
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Кан
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|25 - 47
|26
|20.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
Нант
87.2% (136)
Ничья
11.5% (18)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Нант
47.4% (74)
2:1 Нант
22.4% (35)
2:0 Нант
14.7% (23)
1:1 Ничья
5.8% (9)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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