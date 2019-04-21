Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

9' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сент-Этьенн контролирует мяч.

8' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

7' Сент-Этьенн контролирует мяч.

7' Удар от ворот произведет Реймс

7' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

6' Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.

4' Сент-Этьенн контролирует мяч.

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

2' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Сент-Этьенн контролирует мяч.

1' Сент-Этьенн контролирует мяч.

1' Реймс начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре