Франция: Лига 1 2018-2019
Реймс
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Стад Огюст Делон
Сент-Этьен
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
21
Баба
Абдул
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
33
Boulaye
Dia
24
Перрен
Лоик
26
Дебюши
Матьё
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
33 Boulaye DiaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фонтен ТомаЗащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
26 Дебюши МатьёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
14 Владение мячом, % 86
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =10 -3Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант
Последние игры между собой
Реймс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|54 - 28
|65
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|8.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|23 - 30
|48
|9.
|Ним
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 48
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 43
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|31 - 36
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|17.
|Амьен
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|28 - 48
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Кан
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|25 - 47
|26
|20.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
Реймс
26.3% (40)
Ничья
50.7% (77)
Сент-Этьен
23% (35)
1:1 Ничья
44.7% (68)
1:2 Сент-Этьен
15.1% (23)
2:1 Реймс
13.8% (21)
1:0 Реймс
8.6% (13)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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