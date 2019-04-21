Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Реймс
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 8'
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
21
Баба
Абдул
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
24
Кафаро
Матьё
33
Boulaye
Dia
16
Рюффье
Стефан
4
Салиба
Вильям
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
26
Дебюши
Матьё
8
Аит
Бенассер
Юссеф
6
М'Вила
Янн
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
7
Кабелла
Реми
10
Хазри
Вахби
Реймс
4-2-3-1
Сент-Этьен
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 14 Владение мячом, % 86

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант
Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург Лилль 1:1 Реймс Реймс 0:1 Тулуза Марсель 0:0 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Нант

Последние игры между собой

Реймс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Сент-Этьен 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:2 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Реймс Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 33 19 8 6 54 - 28 65
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
8. Ницца Заявка 33 13 9 11 23 - 30 48
9. Ним Заявка 33 13 7 13 49 - 48 46
10. Страсбург Заявка 33 10 14 9 55 - 43 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 33 9 11 13 31 - 36 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
17. Амьен Заявка 33 8 8 17 28 - 48 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Кан Заявка 33 5 11 17 25 - 47 26
20. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Баба Абдул из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
  • 9'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 7'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 7'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
  • 6'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 14%, [team2]: 86%.
  • 4'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 1'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Сент-Этьен
Реймс
26.3% (40)
Ничья
50.7% (77)
Сент-Этьен
23% (35)
1:1 Ничья
44.7% (68)
1:2 Сент-Этьен
15.1% (23)
2:1 Реймс
13.8% (21)
1:0 Реймс
8.6% (13)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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