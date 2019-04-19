Франция: Лига 1 2018-2019
Лион
2:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Анже
1:0
14' ГолДепай Мемфис
2:0
39' ГолТерье Мартен
58' Желтая карточкаМангани Томас
64' Желтая карточкаКанга Вилфрид
2:1
89' Гол в свои воротаТусар Люка
23
Тете
Кенни
14
Дюбуа
Лео
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
29
Манко
Венсан
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фекир НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пелленар ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
39'
2:0
58'
64'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Анже Последние 20 матчей: +5 =11 -4Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|5.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Лион
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Анже
1.3% (2)
2:0 Лион
37.1% (59)
2:1 Лион
28.3% (45)
1:0 Лион
10.7% (17)
3:1 Лион
9.4% (15)
3:0 Лион
6.3% (10)
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