Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

94' Удар от ворот произведет Лион

94' Сантамария Батист из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

94' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.

93' Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

93' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Анже

92' Н'Домбеле Тангай из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.

92' Лион имеет хороший шанс забить.

91' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

89' Г О О О О Л - Тусар Люка уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

89' Плохо сыграл Лопеш Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Павлович Матео из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Анже

86' Как он промахнулся? Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Траоре Бертран из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Лион имеет хороший шанс забить.

85' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

84' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Анже начинает контратаку

83' Лион имеет хороший шанс забить.

82' Удар от ворот произведет Лион

82' Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали

81' Удар от ворот произведет Лион

80' Какой промах! Канга Вилфрид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

80' Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.

80' Фюльжини Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело , обводя своих соперников

80' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

80' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Депай Мемфис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.

79' Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Соперник делает почти голевой пас, но Лопеш Антони из команды Лион начеку и спасает ситуацию.

79' Головой пробил Павлович Матео , но голкипер отбил его в поле!

79' Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.

79' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Н'Домбеле Тангай из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

78' Отличные скиллы показывает Манко Венсан , обводя своих соперников

78' Анже имеет хороший шанс забить.

77' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.

77' Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Фекир Набиль из команды Лион в офсайде

75' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

75' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

75' Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

75' Лион имеет хороший шанс забить.

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...

72' Хорошую попытку сделал Корне Максвелл . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Лион имеет хороший шанс забить.

72' Бамба Абдулайе из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.

71' Анже начинает контратаку

71' Лион имеет хороший шанс забить.

71' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.

71' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюбуа Лео из команды Лион.

71' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.

70' Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.

70' Анже имеет хороший шанс забить.

70' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

70' Удар от ворот произведет Анже

69' Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Удар от ворот произведет Лион

68' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Анже контролирует мяч.

65' Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

65' Лион имеет хороший шанс забить.

65' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

64' Канга Вилфрид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Лион контролирует мяч.

63' Денайер Джейсон из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

62' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Соперник делает почти голевой пас, но Бютель Людовик из команды Анже начеку и спасает ситуацию.

60' Лион имеет хороший шанс забить.

60' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

60' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео , обводя своих соперников

58' Лион имеет хороший шанс забить.

58' Глупую желтую получил Мангани Томас за то, что отбил ногой мяч после свистка

58' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Анже

57' ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Лион контролирует мяч.

55' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

55' Тете Кенни из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Лион имеет хороший шанс забить.

55' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе

54' Корне Максвелл из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

54' Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

54' Лион имеет хороший шанс забить.

52' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Тете Кенни из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Лион имеет хороший шанс забить.

49' Удар от ворот произведет Лион

49' Опасность предотвращена - Тете Кенни из команды Лион вступил в отбор удачно

49' Анже имеет хороший шанс забить.

48' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион контролирует мяч.