Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лион
2:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
14' Гол
Депай Мемфис
2:0
39' Гол
Терье Мартен
58' Желтая карточка
Мангани Томас
64' Желтая карточка
Канга Вилфрид
2:1
89' Гол в свои ворота
Тусар Люка
90'+5
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
5
Денайер
Джейсон
6
Марсело
Антонио
14
Дюбуа
Лео
28
Н'Домбеле
Тангай
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
18
Фекир
Набиль
7
Терье
Мартен
11
Депай
Мемфис
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
29
Манко
Венсан
6
Пажо
Венсан
18
Сантамария
Батист
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
20
Тэт
Флавьен
22
Рен-Аделед
Жефф
Лион
4-2-3-1
Анже
4-3-3

Ход матча

14'
Депай Мемфис
(Ауа Уссем)
1:0
39'
Терье Мартен
(Ауа Уссем)
2:0
53'
 
Канга Вилфрид
Капелле Пьеррик
58'
 
Мангани Томас
64'
 
Канга Вилфрид
64'
 
Фюльжини Анжело
Мангани Томас
76'
Траоре Бертран
Терье Мартен
 
76'
 
Эль-Мелали Фарид
Пажо Венсан
84'
Тусар Люка
Фекир Набиль
 
89'
2:1
Тусар Люка
90'
Дембеле Мусса I
Депай Мемфис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Сент-Этьен 1:2 Лион Тулуза 2:2 Лион Лион 1:1 Реймс
Анже Последние 20 матчей: +5 =11 -4
Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен
Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель Ницца 0:0 Анже Анже 1:1 Кан Нант 1:1 Анже

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Лион Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1
Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
5. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Бордо Заявка 32 9 11 12 30 - 34 38
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 94'
    Сантамария Батист из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    94'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 93'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 93'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 92'
    ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 92'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 92'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 91'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 90'
    Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Тусар Люка уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 89'
    Плохо сыграл Лопеш Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 89'
    Павлович Матео из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 88'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Канга Вилфрид
  • 86'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 86'
    Как он промахнулся? Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 85'
    Траоре Бертран из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 85'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 84'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Тусар Люка
  • Фол, нарушение
    83'
    Депай Мемфис наказан за толчок Павлович Матео
  • 83'
    Анже начинает контратаку
  • 83'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 82'
    Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 80'
    Какой промах! Канга Вилфрид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 80'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
  • 80'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 80'
    Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело, обводя своих соперников
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 80'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Депай Мемфис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
  • 79'
    Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 79'
    Соперник делает почти голевой пас, но Лопеш Антони из команды Лион начеку и спасает ситуацию.
  • 79'
    Головой пробил Павлович Матео, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    79'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 79'
    Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 79'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 78'
    Отличные скиллы показывает Манко Венсан, обводя своих соперников
  • 78'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 77'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 77'
    Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
  • 76'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
  • Офсайд
    75'
    Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 75'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 75'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 75'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 74'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Хорошую попытку сделал Корне Максвелл. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 72'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 72'
    Бамба Абдулайе из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 72'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
  • 71'
    Анже начинает контратаку
  • 71'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 71'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюбуа Лео из команды Лион.
  • 71'
    Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 70'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
  • 70'
    Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
  • 70'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 69'
    Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тете Кенни
  • 68'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 68'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
  • 65'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 64'
    Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
  • Желтая карточка
    64'
    Канга Вилфрид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    64'
    Безумный фол. Канга Вилфрид грубо играет против соперника. Пострадал Н'Домбеле Тангай
  • 64'
    Лион контролирует мяч.
  • 63'
    Денайер Джейсон пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
  • 63'
    Денайер Джейсон из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 62'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 62'
    Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Терье Мартен из штрафной площади.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 61'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Соперник делает почти голевой пас, но Бютель Людовик из команды Анже начеку и спасает ситуацию.
  • 60'
    Корне Максвелл нанес удар издали, а Бютель Людовик отбил его обратно в игру!
  • 60'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 60'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 59'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Бютель Людовик не дал случится голу! Депай Мемфис должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
  • 58'
    Дюбуа Лео нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
  • 58'
    Отличные скиллы показывает Дюбуа Лео, обводя своих соперников
  • 58'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • Желтая карточка
    58'
    Глупую желтую получил Мангани Томас за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • 58'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 57'
    ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 57'
    Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку с партнером по команде. Терье Мартен это был.
  • 56'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Лион контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 55'
    Тете Кенни из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 55'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 55'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Корне Максвелл из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 54'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 53'
    Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
  • Фол, нарушение
    53'
    Безумный фол. Ауа Уссем грубо играет против соперника. Пострадал Пажо Венсан
  • 52'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 51'
    Тете Кенни из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 50'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 49'
    Опасность предотвращена - Тете Кенни из команды Лион вступил в отбор удачно
  • 49'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    48'
    Марсело Антонио задерживает мяч рукой
  • Угловой
    48'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
  • 48'
    Хороший удар издали нанес Тете Кенни, но отличный сейв сделал Бютель Людовик. Угловой.
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лион контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    47'
    Терье Мартен возвращается на поле.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    45'
    Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 45'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 44'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Пажо Венсан из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 39'
    Ауа Уссем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Терье Мартен изменил счет на табло!
  • 39'
    Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 39'
    Лион начинает контратаку
  • 39'
    Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 37'
    Денайер Джейсон не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 36'
    Лион контролирует мяч.
  • 36'
    Тете Кенни нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Терье Мартен из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 36'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 35'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ауа Уссем из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 33'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 33'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 33'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 32'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 31'
    Павлович Матео нанес удар головой, но Лопеш Антони перевел мяч на угловой!
  • 30'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    30'
    Тете Кенни наказан за толчок Тэт Флавьен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Дюбуа Лео пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
  • 27'
    Плохо сыграл Манко Венсан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 27'
    Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 24'
    Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • 24'
    Анже начинает контратаку
  • 24'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой слева.
  • 23'
    Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Корне Максвелл из штрафной площади.
  • 23'
    Терье Мартен из команды Лион делает пас партнеру.
  • 23'
    Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 22'
    Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Терье Мартен из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 21'
    Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    21'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
  • 20'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Анже контролирует мяч.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 17'
    Пажо Венсан из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    17'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 17'
    Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 14'
    Ауа Уссем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 14'
    Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    14'
    Назначен штрафной. Пострадал Тэт Флавьен, его свалил Тете Кенни.
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Марсело Антонио атаковал сзади соперника. Это Рен-Аделед Жефф заработал своей команде штрафной
  • Офсайд
    11'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
  • 11'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 11'
    Депай Мемфис из команды Лион попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 10'
    Фекир Набиль разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Депай Мемфис из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 9'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Павлович Матео наказан за толчок Марсело Антонио
  • 8'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Тете Кенни из команды Лион играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
  • 7'
    Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
  • 6'
    Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    6'
    Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 6'
    Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Корне Максвелл из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 5'
    Лион начинает контратаку
  • 5'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Анже начинает контратаку
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 2'
    Манко Венсан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 2:1 Анже
Лион
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Анже
1.3% (2)
2:0 Лион
37.1% (59)
2:1 Лион
28.3% (45)
1:0 Лион
10.7% (17)
3:1 Лион
9.4% (15)
3:0 Лион
6.3% (10)
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