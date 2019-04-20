Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Ним
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Бордо
0'
0:1
13' Гол
Майя Джош
16' Желтая карточка
Кунде Жюль
1:1
16' Пенальти
Саванье Тежи
28' Желтая карточка
Йованович Вукашин
41' Желтая карточка
Камано Франсуа
59'
30
Бернардони
Поль
20
Рипар
Рено
26
Мигель
Флориан
27
Либой
Эрве
12
Мауасса
Фет
10
Буанга
Денис
11
Саванье
Тежи
6
Ферри
Жордан
14
Бобишон
Антонен
7
Алиуи
Рашид
19
Бозок
Умут
1
Костил
Бенуа
33
Alexandre
Lauray
4
Кунде
Жюль
14
Йованович
Вукашин
11
Камано
Франсуа
5
Отавио
Пассос
26
Башич
Тома
20
Сабали
Юссуф
28
Юссуф
Зейду
12
Де
Превиль
Николя
27
Майя
Джош
Ним
4-4-2
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

13'
0:1
Майя Джош
(Сабали Юссуф)
16'
 
Кунде Жюль
16'
Саванье Тежи
1:1
28'
 
Йованович Вукашин
41'
 
Камано Франсуа
45'
 
Бриан Джимми
Майя Джош
51'
Валь Тео
Ферри Жордан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним
Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним Ним 2:3 Лилль Кан 1:2 Ним Ним 3:0 Амьен
Бордо Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн
Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр Бордо 0:1 Гавр Бордо 1:1 Амьен Дижон 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бордо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бордо 3:3 Ним Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье 2:1 Заявка 33 13 12 8 46 - 37 51
7. Ницца 0:0 Заявка 33 13 10 10 23 - 29 49
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Ним 1:1 Заявка 33 12 8 13 48 - 48 44
10. Страсбург 1:2 Заявка 33 10 14 9 55 - 42 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Бордо 1:1 Заявка 33 9 12 12 31 - 35 39
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
20. Кан 0:0 Заявка 33 4 12 17 24 - 47 24
  • Второй тайм
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
  • 60'
    Валь Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 59'
    Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    59'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 59'
    Йованович Вукашин из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 57'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 57'
    Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 56'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    55'
    Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
  • Фол, нарушение
    53'
    Де Превиль Николя из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Алиуи Рашид пострадал.
  • 52'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Алиуи Рашид из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 52'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Ферри Жордан получил травму и заменен. Валь Тео выходит на поле.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 50'
    Ним контролирует мяч.
  • 49'
    Ним контролирует мяч.
  • Офсайд
    49'
    Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
  • Фол, нарушение
    48'
    Бриан Джимми из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Мигель Флориан заработал фол
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Башич Тома
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 49'
    Ферри Жордан из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • Травма, повреждение
    49'
    Де Превиль Николя возвращается на поле.
  • 49'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Де Превиль Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Майя Джош получил травму и заменен. Бриан Джимми выходит на поле.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    43'
    Мауасса Фет возвращается на поле.
  • 43'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Майя Джош возвращается на поле.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Камано Франсуа грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Фол, нарушение
    41'
    Камано Франсуа из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Мауасса Фет заработал фол
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Майя Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Майя Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    40'
    Юссуф Зейду из команды Бордо в офсайде
  • 39'
    Близко! Отавио Пассос нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 39'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 39'
    Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 36'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 36'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 35'
    Буанга Денис из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    ШАНС! Рипар Рено нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 34'
    Бозок Умут из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • 34'
    Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Де Превиль Николя из команды Бордо играет слишком грубо. Ферри Жордан оказался на газоне.
  • 32'
    Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Камано Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    29'
    Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    28'
    Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Йованович Вукашин грубо играет против соперника. Пострадал Буанга Денис
  • 28'
    Майя Джош нанес удар головой, но Бернардони Поль спокойно отбил мяч.
  • 28'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 27'
    Башич Тома решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    26'
    Бозок Умут наказан за толчок Башич Тома
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 24'
    Камано Франсуа из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Бернардони Поль выбегает и ловит мяч
  • 24'
    Ним контролирует мяч.
  • 23'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    22'
    Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
  • 22'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 20'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Де Превиль Николя отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
  • Фол, нарушение
    18'
    Рипар Рено наказан за толчок Майя Джош
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Ним забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Кунде Жюль получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    16'
    ПЕНАЛЬТИ! - Кунде Жюль играет рукой в штрафной! Кунде Жюль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 16'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сабали Юссуф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Майя Джош изменил счет на табло!
  • 13'
    Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    11'
    Ферри Жордан наказан за толчок Башич Тома
  • 10'
    Буанга Денис из команды Ним делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
  • 9'
    Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
  • Офсайд
    8'
    Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Де Превиль Николя из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Бозок Умут заработал фол
  • 6'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Юссуф Зейду
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 3'
    ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 2'
    Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • Фол, нарушение
    1'
    Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 1:1 Бордо
Ним
42.7% (67)
Ничья
35% (55)
Бордо
22.3% (35)
1:1 Ничья
32.5% (51)
1:0 Ним
22.3% (35)
2:1 Ним
15.3% (24)
1:2 Бордо
10.2% (16)
0:1 Бордо
5.1% (8)
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