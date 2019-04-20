Франция: Лига 1 2018-2019
Ним
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Дес Костьерес
Бордо
0:1
13' ГолМайя Джош
16' Желтая карточкаКунде Жюль
1:1
16' ПенальтиСаванье Тежи
28' Желтая карточкаЙованович Вукашин
41' Желтая карточкаКамано Франсуа
20
Рипар
Рено
27
Либой
Эрве
12
Мауасса
Фет
10
Буанга
Денис
11
Саванье
Тежи
19
Бозок
Умут
26
Башич
Тома
20
Сабали
Юссуф
28
Юссуф
Зейду
27
Майя
Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
-
10 Буанга ДенисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гийом БатистНападающий
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
0:1
16'
16'
1:1
41'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним
Бордо Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бордо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 37
|51
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|23 - 29
|49
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Ним
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 48
|44
|10.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 42
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Бордо
|1:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|31 - 35
|39
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|33
|4
|12
|17
|24 - 47
|24
Ним
42.7% (67)
Ничья
35% (55)
Бордо
22.3% (35)
1:1 Ничья
32.5% (51)
1:0 Ним
22.3% (35)
2:1 Ним
15.3% (24)
1:2 Бордо
10.2% (16)
0:1 Бордо
5.1% (8)
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