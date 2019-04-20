Франция: Лига 1 2018-2019

Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

49' Ферри Жордан из команды Ним сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

49' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Де Превиль Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

46' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

44' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

43' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Матч возобновлен

42' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Камано Франсуа грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Майя Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

40' Майя Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Юссуф Зейду из команды Бордо в офсайде

39' Близко! Отавио Пассос нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

39' Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.

38' Удар от ворот произведет Бордо

38' Удар от ворот произведет Ним

37' Удар от ворот произведет Бордо

36' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Бордо

36' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

35' Буанга Денис из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

35' Удар от ворот произведет Бордо

34' ШАНС! Рипар Рено нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

34' Бозок Умут из команды Ним делает передачу одноклубнику.

34' Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...

34' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

31' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бобишон Антонен из команды Ним отправил кросс в штрафную...

30' Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Матч возобновлен

29' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Удар от ворот произведет Ним

27' Башич Тома решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

24' Ним контролирует мяч.

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде

22' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

20' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Де Превиль Николя отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.

17' Бордо контролирует мяч.

16' Г О О О О Л - Саванье Тежи из команды Ним забивает с точки!

16' Кунде Жюль получает желтую карточку за игру рукой

16' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Майя Джош изменил счет на табло!

13' Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

12' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Бордо контролирует мяч.

11' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

10' Буанга Денис из команды Ним делает неудачный навес.

9' Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде

7' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

4' Бордо контролирует мяч.

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Бордо

3' ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

2' Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ним начинает с центра поля