Франция: Лига 1 2018-2019
30
Рейне
Батист
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
23
Мендес
Тьяго
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
28 РейнилдуПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Кубок лиги Лилль 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|33
|19
|8
|6
|54 - 28
|65
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|8.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|23 - 30
|48
|9.
|Ним
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 48
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 43
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|33
|10
|8
|15
|38 - 42
|38
|14.
|Бордо
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|31 - 36
|38
|15.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|33
|8
|9
|16
|26 - 45
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Кан
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|25 - 47
|26
|20.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
Тулуза
7.7% (12)
Ничья
28.8% (45)
Лилль
63.5% (99)
1:2 Лилль
36.5% (57)
1:1 Ничья
26.3% (41)
0:1 Лилль
16% (25)
0:2 Лилль
4.5% (7)
1:3 Лилль
3.8% (6)
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