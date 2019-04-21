Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дурмаз Джимми нанес удар в каркас ворот!

14' Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми , обводя своих соперников

14' Доссеви Матьё из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Тулуза контролирует мяч.

12' Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Тулуза

11' Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

10' Удар от ворот произведет Лилль

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

7' Тулуза контролирует мяч.

6' Доссеви Матьё из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

6' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

5' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Лилль

3' Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

2' Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля