Франция: Лига 1 2018-2019

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Тулуза
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лилль
0' 15'
30
Рейне
Батист
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
29
Мубандже
Жак-Франсуа
2
Амьен-Аду
Кельвен
26
Сидибе
Калиду
17
Сангаре
Ибрахим
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
21
Дурмаз
Джимми
7
Градель
Макс-Ален
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
3
Коне
Юссуф
23
Мендес
Тьяго
24
Сумар
Бубакари
19
Пепе
Николя
12
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Леау
Рафаэл
Тулуза
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза
Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца Лилль 1:2 Тулуза Кан 2:1 Тулуза Реймс 0:1 Тулуза
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако
Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза Ним 2:3 Лилль Лилль 1:1 Реймс Монпелье 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лилль: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:2 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 3:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 4:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Лилль 1:0 Тулуза Кубок лиги Лилль 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Лилль Лига 1 Тулуза 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Тулуза Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль 0:0 Заявка 33 19 8 6 54 - 28 65
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
8. Ницца Заявка 33 13 9 11 23 - 30 48
9. Ним Заявка 33 13 7 13 49 - 48 46
10. Страсбург Заявка 33 10 14 9 55 - 43 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Нант 0:0 Заявка 33 10 8 15 38 - 42 38
14. Бордо Заявка 33 9 11 13 31 - 36 38
15. Тулуза 0:0 Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 33 8 9 16 26 - 45 33
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Кан Заявка 33 5 11 17 25 - 47 26
20. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
  • Первый тайм
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Дурмаз Джимми нанес удар в каркас ворот!
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
  • 14'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Жюльен Кристофер наказан за толчок Леау Рафаэл
  • 12'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 11'
    Сёдзи Гэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 10'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 9'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    9'
    Дурмаз Джимми наказан за толчок Иконе Джонатан
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Силла Иссиага из команды Тулуза сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дурмаз Джимми мяча так и не получил
  • 8'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 6'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 6'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Силла Иссиага из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 2'
    Бамба Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Травма, повреждение
    1'
    Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Мендес Тьяго из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Градель Макс-Ален заработал фол
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Тулуза начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Лилль
Тулуза
7.7% (12)
Ничья
28.8% (45)
Лилль
63.5% (99)
1:2 Лилль
36.5% (57)
1:1 Ничья
26.3% (41)
0:1 Лилль
16% (25)
0:2 Лилль
4.5% (7)
1:3 Лилль
3.8% (6)
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