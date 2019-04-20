Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

38' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вратарь парирует удар, который нанес Тюрам Маркус , и мяч снова в игре

38' Дидо Этьен из команды Генгам делает пас партнеру.

38' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Мергем Мехди получил желтую карточку от судьи

35' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.

33' Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.

31' Марсель контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

30' Удар от ворот произведет Марсель

29' ШАНС! Ру Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

29' Ру Нолан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...

29' Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Товен Флорьян из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

29' Отличные скиллы показывает Товен Флорьян , обводя своих соперников

29' Марсель имеет хороший шанс забить.

29' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

26' Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

25' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

25' Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

24' Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

23' Генгам контролирует мяч.

22' Генгам контролирует мяч.

21' Удар от ворот произведет Генгам

21' Как он промахнулся? Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Вратарь парирует удар, который нанес Пайе Димитри , и мяч снова в игре

21' Окампос Лукас из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.

20' Ру Нолан из команды Генгам в офсайде

20' Мергем Мехди из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

19' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ох, нехорошо это выглядит. Товен Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Генгам контролирует мяч.

15' Удар от ворот произведет Марсель

15' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

13' Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...

12' Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

12' Мергем Мехди из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

11' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.

10' Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.

8' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

8' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

4' Г О О О О О Л - Густаво Луис ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

4' Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

4' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

3' Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Генгам начинает с центра поля