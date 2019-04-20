Франция: Лига 1 2018-2019
Генгам
0:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Стад дю Рудуру
Марсель
0:1
4' ГолГуставо Луис
35' Желтая карточкаМергем Мехди
25
Траоре
Шейк
20
Эбоа
Феликс
21
Ндонг
Ибраим
22
Дидо
Этьен
19
Мергем
Мехди
26
Ру
Нолан
11
Тюрам
Маркус
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
10
Пайе
Димитри
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Траоре ШейкЗащитник
- Защитник
-
20 Эбоа ФеликсЗащитник
- Защитник
-
21 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дидо ЭтьенПолузащитник
-
19 Мергем МехдиНападающий
-
26 Ру НоланНападающий
-
11 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Коко МаркусНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Генгам Последние 20 матчей: +7 =4 -9Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель
Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель
Последние игры между собой
Генгам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|1:0 Заявка
|33
|16
|6
|11
|50 - 43
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Генгам
|0:1 Заявка
|33
|5
|9
|19
|23 - 58
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
Генгам
7% (11)
Ничья
17.7% (28)
Марсель
75.3% (119)
1:2 Марсель
40.5% (64)
0:1 Марсель
16.5% (26)
1:1 Ничья
13.9% (22)
0:2 Марсель
11.4% (18)
1:3 Марсель
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...