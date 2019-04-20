Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Генгам
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Марсель
0'
0:1
4' Гол
Густаво Луис
35' Желтая карточка
Мергем Мехди
39'
16
Кайяр
Марк-Орель
25
Траоре
Шейк
15
Сорбон
Жереми
20
Эбоа
Феликс
5
Ребошу
Педру
21
Ндонг
Ибраим
6
Фири
Лебоганг
22
Дидо
Этьен
19
Мергем
Мехди
26
Ру
Нолан
11
Тюрам
Маркус
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
19
Густаво
Луис
26
Товен
Флорьян
10
Пайе
Димитри
5
Окампос
Лукас
28
Жермен
Валер
Генгам
4-3-3
Марсель
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Густаво Луис
35'
Мергем Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Генгам Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Страсбург 3:3 Генгам Генгам 1:1 Монако Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам
Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн Генгам 0:1 Сент-Этьен ПСЖ 1:2 Генгам Сент-Понтивьен 2:4 Генгам
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель
Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон Нант 3:2 Марсель

Последние игры между собой

Генгам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Марсель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Марсель 4:0 Генгам Лига 1 Генгам 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Генгам Лига 1 Марсель 2:0 Генгам Лига 1
Генгам 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Генгам Лига 1 Генгам 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Генгам Лига 1 Генгам 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Генгам Лига 1 Генгам 1:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Генгам Кубок Генгам 0:1 Марсель Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель 1:0 Заявка 33 16 6 11 50 - 43 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Бордо Заявка 32 9 11 12 30 - 34 38
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Генгам 0:1 Заявка 33 5 9 19 23 - 58 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Пайе Димитри из команды Марсель играет слишком грубо. Ндонг Ибраим оказался на газоне.
  • 38'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тюрам Маркус, и мяч снова в игре
  • 38'
    Дидо Этьен из команды Генгам делает пас партнеру.
  • 38'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 37'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    35'
    Мергем Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Мергем Мехди из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
  • 34'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 33'
    Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 31'
    Марсель контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 29'
    ШАНС! Ру Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 29'
    Ру Нолан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Тюрам Маркус разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 29'
    Товен Флорьян из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
  • 29'
    Марсель имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Шейк
  • 26'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 25'
    Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 24'
    Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    23'
    Ндонг Ибраим наказан за толчок Сансон Морган
  • 23'
    Генгам контролирует мяч.
  • 22'
    Генгам контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Генгам
  • 21'
    Как он промахнулся? Пайе Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 21'
    Вратарь парирует удар, который нанес Пайе Димитри, и мяч снова в игре
  • 21'
    Окампос Лукас из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
  • 21'
    Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    20'
    Ру Нолан из команды Генгам в офсайде
  • 20'
    Мергем Мехди из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 19'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    18'
    Товен Флорьян возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Товен Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
  • 16'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Сакаи Хироки из команды Марсель играет слишком грубо. Тюрам Маркус оказался на газоне.
  • 15'
    Генгам контролирует мяч.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
  • 13'
    Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Мергем Мехди из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Дидо Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
  • 10'
    Мергем Мехди мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
  • 9'
    Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Траоре Шейк наказан за толчок Амави Жордан
  • 6'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О О Л - Густаво Луис ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 4'
    Густаво Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 3'
    Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Мергем Мехди из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
  • 2'
    Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 1'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Генгам начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Генгам 0:1 Марсель
Генгам
7% (11)
Ничья
17.7% (28)
Марсель
75.3% (119)
1:2 Марсель
40.5% (64)
0:1 Марсель
16.5% (26)
1:1 Ничья
13.9% (22)
0:2 Марсель
11.4% (18)
1:3 Марсель
3.8% (6)
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