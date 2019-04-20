Франция: Лига 1 2018-2019
Ницца
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Альянц Ривьера
Кан
16' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
27' Желтая карточкаДжику Александр
0:0
28' Не забитый пенальтиВальтер Реми
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
31 Данте БонфимЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
-
18 Сакко ИхсанНападающий
- Нападающий
-
-
33 Assil Jaziri
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
33 Захари ЙоннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
27'
28'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза
Кан Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 37
|51
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|23 - 29
|49
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Ним
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 48
|44
|10.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 42
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Бордо
|1:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|31 - 35
|39
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|33
|4
|12
|17
|24 - 47
|24
Ницца
89.7% (139)
Ничья
9.7% (15)
Кан
0.6% (1)
1:0 Ницца
42.6% (66)
2:0 Ницца
23.2% (36)
2:1 Ницца
19.4% (30)
1:1 Ничья
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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