Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Ницца
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Кан
0'
16' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
27' Желтая карточка
Джику Александр
0:0
28' Не забитый пенальти
Вальтер Реми
58'
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
8
Лис-Мелу
Пьерр
5
Тамез
Адриен
6
Вальтер
Реми
11
Срарфи
Бассем
7
Сент-Максимин
Аллан
20
Аталь
Юсеф
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
6
Онианге
Принс
5
Санко
Баиссама
17
Деминге
Джесси
7
Хауи
Саиф-Эдин
27
Кривелли
Энцо
11
Нинга
Родрике
Ницца
4-3-3
Кан
4-3-3

Ход матча

16'
Лис-Мелу Пьерр
 
27'
 
Джику Александр
28'
Вальтер Реми
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза
Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам Ницца 1:1 Сент-Этьен Ницца 0:0 Анже Генгам 0:0 Ницца
Кан Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен
Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан Реймс 2:2 Кан Кан 2:1 Тулуза Страсбург 2:2 Кан

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Кан 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 4:1 Кан Лига 1 Кан 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Кан Лига 1
Кан 1:0 Ницца Лига 1 Кан 2:0 Ницца Лига 1 Кан 1:2 Ницца Кубок лиги Ницца 2:1 Кан Лига 1 Ницца 1:1 Кан Лига 1 Кан 2:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Кан Лига 1 Кан 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:4 Кан Лига 1 Кан 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Кан Лига 1 Кан 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Кан Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье 2:1 Заявка 33 13 12 8 46 - 37 51
7. Ницца 0:0 Заявка 33 13 10 10 23 - 29 49
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Ним 1:1 Заявка 33 12 8 13 48 - 48 44
10. Страсбург 1:2 Заявка 33 10 14 9 55 - 42 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Бордо 1:1 Заявка 33 9 12 12 31 - 35 39
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
20. Кан 0:0 Заявка 33 4 12 17 24 - 47 24
  • Второй тайм
  • 58'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Кан контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Имору Эммануэль из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Срарфи Бассем заработал фол
  • Фол, нарушение
    56'
    Данте Бонфим наказан за толчок Джику Александр
  • Угловой
    56'
    Вальтер Реми из команды Ницца подал угловой справа.
  • 56'
    Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 55'
    Срарфи Бассем из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 55'
    Кан контролирует мяч.
  • 54'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    54'
    Кривелли Энцо наказан за толчок Эрей Кристоф
  • 54'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    54'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 53'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 53'
    Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
  • 52'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 52'
    Хауи Саиф-Эдин не смог попасть в створ ударом издали
  • 52'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Ницца контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Кан
  • Угловой
    50'
    Вальтер Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 49'
    Хороший удар издали нанес Срарфи Бассем, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
  • 49'
    Срарфи Бассем из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
  • 49'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Хауи Саиф-Эдин из команды Кан подал угловой слева.
  • 46'
    Кан имеет хороший шанс забить.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Эрей Кристоф делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 44'
    Сарр Маланг из команды Ницца делает неудачный навес.
  • 43'
    Ницца контролирует мяч.
  • 43'
    Нинга Родрике пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
  • 42'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 41'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Нинга Родрике и попал в каркас ворот!
  • 41'
    Санко Баиссама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Хауи Саиф-Эдин из команды Кан подал угловой справа.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 40'
    Джику Александр из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 40'
    Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
  • 39'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    38'
    Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Срарфи Бассем из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Кан контролирует мяч.
  • 35'
    Опасность предотвращена - Younn Zahary из команды Кан вступил в отбор удачно
  • 35'
    Аталь Юсеф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 35'
    Ницца контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 34'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
  • 33'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
  • 32'
    Кан контролирует мяч.
  • 32'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Опасность предотвращена - Гради Жонатан из команды Кан вступил в отбор удачно
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем, обводя своих соперников
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 29'
    Ницца контролирует мяч.
  • Угловой
    29'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 28'
    Самба Брис из команды Кан сделал отличный сейв!
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Вальтер Реми из команды Ницца пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • Желтая карточка
    27'
    Джику Александр получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    27'
    ПЕНАЛЬТИ! - Джику Александр играет рукой в штрафной! Джику Александр вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 25'
    Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Сарр Маланг пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
  • 22'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Фол, нарушение
    22'
    Данте Бонфим из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Джику Александр заработал фол
  • Угловой
    22'
    Срарфи Бассем из команды Ницца подал угловой справа.
  • Угловой
    21'
    Сент-Максимин Аллан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 21'
    Нинга Родрике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    21'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 20'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 19'
    Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Кан контролирует мяч.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    16'
    Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Лис-Мелу Пьерр атаковал сзади соперника. Это Деминге Джесси заработал своей команде штрафной
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 15'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 15'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кан контролирует мяч.
  • 14'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Ницца контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ницца контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
  • Офсайд
    9'
    Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
  • 8'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 8'
    Выглядело как неплохой момент. Аталь Юсеф из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Younn Zahary из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 6'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 6'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 6'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Срарфи Бассем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 5'
    Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 5'
    Нинга Родрике из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Нинга Родрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    3'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
  • 3'
    Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Кан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Кан
Ницца
89.7% (139)
Ничья
9.7% (15)
Кан
0.6% (1)
1:0 Ницца
42.6% (66)
2:0 Ницца
23.2% (36)
2:1 Ницца
19.4% (30)
1:1 Ничья
5.2% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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