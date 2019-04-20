Франция: Лига 1 2018-2019

Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

49' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

44' Удар от ворот произведет Кан

44' Сарр Маланг из команды Ницца делает неудачный навес.

43' Ницца контролирует мяч.

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Ницца

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Нинга Родрике и попал в каркас ворот!

41' Санко Баиссама из команды Кан отправил кросс в штрафную...

41' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

40' Джику Александр из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

40' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Срарфи Бассем из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.

37' Кан контролирует мяч.

35' Опасность предотвращена - Younn Zahary из команды Кан вступил в отбор удачно

35' Аталь Юсеф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

35' Ницца контролирует мяч.

34' Удар от ворот произведет Кан

34' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

34' Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан , обводя своих соперников

33' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...

32' Кан контролирует мяч.

32' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Опасность предотвращена - Гради Жонатан из команды Кан вступил в отбор удачно

30' Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем , обводя своих соперников

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

29' Ницца контролирует мяч.

28' Самба Брис из команды Кан сделал отличный сейв!

28' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Вальтер Реми из команды Ницца пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

27' Джику Александр получает желтую карточку за игру рукой

27' Матч возобновлен

26' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

25' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

25' Younn Zahary выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

24' Сарр Маланг пробил со штрафного прямо в стенку

23' Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан , обводя своих соперников

22' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Срарфи Бассем из команды Ницца подал угловой справа.

21' Сент-Максимин Аллан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Нинга Родрике предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.

20' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

19' Удар от ворот произведет Кан

19' Аталь Юсеф не смог попасть в створ ударом издали

17' Кан контролирует мяч.

17' Матч возобновлен

16' Деминге Джесси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лис-Мелу Пьерр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

15' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

15' Бюрнер Патрик из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.

15' Ницца имеет хороший шанс забить.

14' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Кан контролирует мяч.

14' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ницца контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет Кан

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ницца контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

9' Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде

8' Удар от ворот произведет Кан

8' Выглядело как неплохой момент. Аталь Юсеф из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

8' Отличные скиллы показывает Аталь Юсеф , обводя своих соперников

7' Судья сигнализирует, что Younn Zahary из команды Кан поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф

6' Удар от ворот произведет Кан

6' Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

6' Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Срарфи Бассем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

5' Удар от ворот произведет Ницца

5' Нинга Родрике из команды Кан делает навес прямо в штрафную.

5' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Нинга Родрике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

2' Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.

2' Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...

2' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ницца контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Кан начинает с центра поля