Франция: Лига 1 2018-2019
Страсбург
1:2
Второй тайм: 61'
Стадион: де ла Мейно
Монпелье
0:1
22' ГолДелор Анди
0:2
28' ГолМолле Флоран
30' Желтая карточкаГонсальвес Антони
1:2
34' ГолМартинеc Пабло
46' Желтая карточкаМендеш Педру II
51' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
14
Прчич
Саньин
12
Мотиба
Лебо
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
11 Делор АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
Ход матча
22'
0:1
28'
0:2
34'
1:2
46'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам
Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург
Монпелье Последние 20 матчей: +5 =8 -7Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Монпелье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|55 - 41
|59
|4.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|6.
|Монпелье
|2:1 Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 37
|51
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|23 - 29
|49
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Ним
|1:1 Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 48
|44
|10.
|Страсбург
|1:2 Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 42
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Бордо
|1:1 Заявка
|33
|9
|12
|12
|31 - 35
|39
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|33
|4
|12
|17
|24 - 47
|24
Страсбург
50% (78)
Ничья
41% (64)
Монпелье
9% (14)
1:1 Ничья
31.4% (49)
2:1 Страсбург
30.8% (48)
1:0 Страсбург
12.2% (19)
2:2 Ничья
5.1% (8)
1:2 Монпелье
4.5% (7)
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