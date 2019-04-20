Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Страсбург
1:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
22' Гол
Делор Анди
0:2
28' Гол
Молле Флоран
30' Желтая карточка
Гонсальвес Антони
1:2
34' Гол
Мартинеc Пабло
46' Желтая карточка
Мендеш Педру II
51' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
61'
1
Селс
Матц
17
Гонсальвес
Антони
13
Митрович
Стефан
4
Мартинеc
Пабло
23
Кароль
Лионель
18
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
8
Мартин
Йонас
28
Грандсир
Самуэль
29
Да
Кошта
Нуну
12
Мотиба
Лебо
40
Лекомт
Бенджамин
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Агилар
Рубен
14
Ле
Таллек
Дамьен
13
Скири
Эйе
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
11
Делор
Анди
Страсбург
4-3-3
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

22'
0:1
Делор Анди
28'
0:2
Молле Флоран
(Лаборд Гаэтан)
30'
Гонсальвес Антони
 
34'
Мартинеc Пабло
(Прчич Саньин)
1:2
46'
 
Мендеш Педру II
51'
 
Ойонго Амбруаз

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам
Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург
Монпелье Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье
Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье Лилль 0:0 Монпелье Монпелье 2:2 Монако Ним 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Кан Ренн 0:0 Монпелье Дижон 1:1 Монпелье Нант 2:0 Монпелье Энтант 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Лион Монпелье 0:1 Лилль Монако 1:2 Монпелье Монпелье 2:2 Ренн

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Монпелье: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Монпелье 2:1 Страсбург Лига 2
Страсбург 1:0 Монпелье Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 33 17 8 8 55 - 41 59
4. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
5. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
6. Монпелье 2:1 Заявка 33 13 12 8 46 - 37 51
7. Ницца 0:0 Заявка 33 13 10 10 23 - 29 49
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Ним 1:1 Заявка 33 12 8 13 48 - 48 44
10. Страсбург 1:2 Заявка 33 10 14 9 55 - 42 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Бордо 1:1 Заявка 33 9 12 12 31 - 35 39
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
20. Кан 0:0 Заявка 33 4 12 17 24 - 47 24
  • Второй тайм
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 60'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 60'
    Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    59'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Кароль Лионель заработал фол
  • 58'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 57'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 56'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 55'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 55'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 53'
    Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
  • Желтая карточка
    51'
    Ойонго Амбруаз получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Ойонго Амбруаз из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
  • 51'
    Молле Флоран из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 50'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 48'
    Прчич Саньин из команды Страсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
  • 47'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
  • Желтая карточка
    46'
    Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Мендеш Педру II из команды Монпелье играет слишком грубо. Да Кошта Нуну оказался на газоне.
  • 46'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 47'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 45'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
  • 43'
    Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Монпелье контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
  • 42'
    Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    41'
    Мендеш Педру II наказан за толчок Да Кошта Нуну
  • 40'
    Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 40'
    Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 39'
    Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
  • 39'
    Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 38'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
  • Офсайд
    36'
    Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде
  • 36'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 35'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Прчич Саньин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    ГОООООЛ - Мартинеc Пабло Страсбург забивает ударом головой
  • Угловой
    34'
    Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
  • 33'
    Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Грандсир Самуэль из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Офсайд
    32'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург в офсайде
  • 31'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Илтон Виторино из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    31'
    Агилар Рубен из команды Монпелье подал угловой слева.
  • 31'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    30'
    Гонсальвес Антони получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 28'
    Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!
  • 28'
    Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Молле Флоран грубо играет против соперника. Пострадал Сиссоко Ибраима
  • 26'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 25'
    Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мартин Йонас задерживает мяч рукой
  • 23'
    Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Делор Анди первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 22'
    Молле Флоран нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
  • 21'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Кароль Лионель
  • 20'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мотиба Лебо из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
  • 19'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
  • Травма, повреждение
    18'
    Делор Анди возвращается на поле.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Делор Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    16'
    Митрович Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
  • 16'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 15'
    Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 14'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 13'
    Грандсир Самуэль из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 13'
    Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
  • 12'
    Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Да Кошта Нуну наказан за толчок Агилар Рубен
  • Фол, нарушение
    11'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Делор Анди оказался на газоне.
  • 11'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Прчич Саньин из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
  • 8'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 8'
    Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 7'
    Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Молле Флоран задерживает мяч рукой
  • 6'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 4'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мотиба Лебо из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
  • 3'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 3'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Страсбург начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 1:2 Монпелье
Страсбург
50% (78)
Ничья
41% (64)
Монпелье
9% (14)
1:1 Ничья
31.4% (49)
2:1 Страсбург
30.8% (48)
1:0 Страсбург
12.2% (19)
2:2 Ничья
5.1% (8)
1:2 Монпелье
4.5% (7)
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