Франция: Лига 1 2018-2019

Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

47' Страсбург контролирует мяч.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

46' Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

46' Страсбург контролирует мяч.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Страсбург

45' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Монпелье контролирует мяч.

42' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

40' Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

39' Удар от ворот произведет Страсбург

39' Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо

39' Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

38' Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

37' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

36' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.

36' Мотиба Лебо из команды Страсбург в офсайде

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ГОООООЛ - Мартинеc Пабло Страсбург забивает ударом головой

34' Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.

33' Грандсир Самуэль из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

33' Страсбург контролирует мяч.

32' Гонсальвес Антони из команды Страсбург в офсайде

31' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Илтон Виторино из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

31' Агилар Рубен из команды Монпелье подал угловой слева.

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гонсальвес Антони получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

28' Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!

28' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает пас партнеру.

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

25' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

24' Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.

23' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

23' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Делор Анди первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

19' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Делор Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

15' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Монпелье

13' Грандсир Самуэль из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

13' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо

12' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Монпелье контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

8' Удар от ворот произведет Страсбург

8' Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо

7' Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

4' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Страсбург контролирует мяч.

3' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля