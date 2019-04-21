Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Веллингтон Феникс
3:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
27' Гол
Кришна Рой
32' Желтая карточка
Брэттан Люк
33' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
1:1
42' Гол
Макгри Райли
2:1
51' Гол
Кришна Рой
64' Желтая карточка
Харрисон Шейон
2:2
66' Гол
Макгри Райли
3:2
90' Гол
Кришна Рой
90'+8
1
Курто
Филип
27
Тэйлор
Стивен
22
Эндрю
Дуранте
15
Копчински
Михал
11
David
Williams
III
4
Манди
Пенья
14
Руфер
Алекс
13
Liberato
Cacace
23
Max
Burgess
18
Sarpeet
Singh
21
Кришна
Рой
18
Галекович
Эуджен
13
Nathaniel
Atkinson
2
Де
Лат
Ричи
22
Гуд
Кёртис
4
Harrison
Delbridge
26
Брэттан
Люк
7
Гриффитс
Ростин
9
Харрисон
Шейон
8
Макгри
Райли
27
Беренге
Флорен
29
Макларен
Джейми
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

Ход матча

27'
Кришна Рой
(Max Burgess)
1:0
32'
 
Брэттан Люк
33'
 
Гриффитс Ростин
42'
1:1
Макгри Райли
51'
Кришна Рой
2:1
55'
 
Беккас Кирин
Гриффитс Ростин
55'
Шеридан Силлиан
Манди Пенья
 
55'
Ben Waine
David Williams III
 
64'
 
Харрисон Шейон
66'
2:2
Макгри Райли
77'
 
Ramy Najjarine
Беренге Флорен
82'
Callan Elliot
Sarpeet Singh
 
90'
Кришна Рой
(Шеридан Силлиан)
3:2

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 26 11 8 7 32 - 29 41
5. Веллингтон Феникс 3:2 26 11 7 8 46 - 38 40
6. Мельбурн Сити 2:3 26 10 7 9 34 - 32 37
7. Ньюкасл Джетс 26 9 5 12 38 - 36 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 26 6 6 14 42 - 53 24
9. Брисбен Роар 26 4 6 16 35 - 66 18
10. Сентрал Кост Маринерз 26 3 4 19 31 - 65 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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