Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Веллингтон Феникс
3:2
Конец матча
Стадион: Вестпак
Мельбурн Сити
1:0
27' ГолКришна Рой
32' Желтая карточкаБрэттан Люк
33' Желтая карточкаГриффитс Ростин
1:1
42' ГолМакгри Райли
2:1
51' ГолКришна Рой
64' Желтая карточкаХаррисон Шейон
2:2
66' ГолМакгри Райли
3:2
90' ГолКришна Рой
14
Руфер
Алекс
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
12 Antony GolecЗащитник
- Нападающий
-
-
31 Ben Waine
-
Главный тренер: Des Buckingham
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
27'
1:0
32'
33'
42'
1:1
51'
2:1
64'
66'
2:2
90'
3:2
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|26
|11
|8
|7
|32 - 29
|41
|5.
|Веллингтон Феникс
|3:2
|26
|11
|7
|8
|46 - 38
|40
|6.
|Мельбурн Сити
|2:3
|26
|10
|7
|9
|34 - 32
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|26
|9
|5
|12
|38 - 36
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|6
|6
|14
|42 - 53
|24
|9.
|Брисбен Роар
|26
|4
|6
|16
|35 - 66
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|3
|4
|19
|31 - 65
|13
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