Голландия: Эредивизие 2018-2019
Эксельсиор
0:1
Перерыв
Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
Виллем II
0:1
16' ГолТапия Ренато
15
Матей
Юрген
14
Мессауд
Али
12
Вуд
Майкл
26
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Матей ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мессауд АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Luuk Brand
-
Главный тренер: Костер Адри
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =2 -14Аякс 6:2 Эксельсиор Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор
Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен
Последние игры между собой
Эксельсиор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Виллем II 0:1 Эксельсиор Первый дивизион Эксельсиор 1:2 Виллем II Первый дивизион Эксельсиор 0:0 Виллем II Товарищеские матчи Эксельсиор 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 6:0 Эксельсиор Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|107 - 28
|77
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|67 - 38
|59
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|59 - 38
|52
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|59 - 45
|47
|8.
|Виллем II
|1:0 Заявка
|31
|14
|4
|13
|54 - 59
|46
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 37
|42
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|40 - 56
|37
|11.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|39 - 51
|35
|14.
|Эммен
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|35 - 65
|26
|17.
|Эксельсиор
|0:1 Заявка
|31
|7
|5
|19
|35 - 70
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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