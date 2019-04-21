Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Эксельсиор
0:1
Перерыв

Стадион:
Виллем II
0'
0:1
16' Гол
Тапия Ренато
1
Дамен
Алессандро
2
Хореман
Сибе
15
Матей
Юрген
3
Маттис
Эрве
28
Бюрнет
Лоренцо
22
Фортеш
Джеффри
6
Схаутен
Йерди
8
Колвейк
Райан
10
Брюинс
Луиджи
14
Мессауд
Али
34
Эль-Хамдауи
Мунир
12
Вуд
Майкл
2
Льюис
Фернандо
25
Майсснер
Томас
4
Питерс
Йорденс
5
Паласиос
Диего
26
Тапия
Ренато
14
Кроули
Дэниэл
8
Льонч
Поль
15
Данкерлёй
Дамил
9
Исак
Александр
16
Врусай
Мариос
Эксельсиор
4-4-2
Виллем II
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Тапия Ренато
(Кроули Дэниэл)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Аякс 6:2 Эксельсиор Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор
Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Виллем II 1:5 Херенвен

Последние игры между собой

Эксельсиор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Виллем II: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Виллем II 2:2 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:2 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Виллем II 0:1 Эксельсиор Первый дивизион Эксельсиор 1:2 Виллем II Первый дивизион Эксельсиор 0:0 Виллем II Товарищеские матчи Эксельсиор 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 6:0 Эксельсиор Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 31 25 2 4 107 - 28 77
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 31 18 5 8 67 - 38 59
4. АЗ Алкмаар Заявка 31 15 7 9 59 - 38 52
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс Заявка 31 12 11 8 59 - 45 47
8. Виллем II 1:0 Заявка 31 14 4 13 54 - 59 46
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 34 - 37 42
10. ВВВ-Венло Заявка 31 10 7 14 40 - 56 37
11. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
12. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
13. ПЕК Зволле Заявка 31 10 5 16 39 - 51 35
14. Эммен Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
15. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
16. Де Графсхап Заявка 31 7 5 19 35 - 65 26
17. Эксельсиор 0:1 Заявка 31 7 5 19 35 - 70 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 49'
    Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
  • 47'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Кроули Дэниэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Исак Александр
  • 44'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Фортеш Джеффри имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Схаутен Йерди из команды Эксельсиор подал угловой слева.
  • 43'
    Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 39'
    Врусай Мариос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Врусай Мариос и Исак Александр из команды Виллем II.
  • 39'
    Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
  • 38'
    Бюрнет Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 38'
    Маттис Эрве из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 36'
    ШАНС! Паласиос Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 36'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 35'
    Матей Юрген пробует нанести удар издали, но Вуд Майкл держит все под контролем
  • 35'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Вуд Майкл не дал случится голу! Мессауд Али должен был забивать, но Вуд Майкл сделал отличный сейв
  • 34'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    33'
    Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
  • 33'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 32'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Исак Александр нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
  • 31'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 29'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Паласиос Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 26'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Брюинс Луиджи задерживает мяч рукой
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 25'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    24'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор в офсайде
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Тапия Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Хореман Сибе из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
  • Офсайд
    22'
    Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
  • 22'
    Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Паласиос Диего атаковал сзади соперника. Это Колвейк Райан заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Тапия Ренато
  • 20'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
  • 19'
    Мессауд Али пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    18'
    Вуд Майкл задерживает мяч рукой
  • 17'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Кроули Дэниэл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Тапия Ренато из команды Виллем II переиграл вратаря дальним ударом!
  • 16'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Льюис Фернандо, обводя своих соперников
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 14'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Врусай Мариос. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Данкерлёй Дамил из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Виллем II начинает контратаку
  • 12'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 12'
    Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Схаутен Йерди из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 9'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 6'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 5'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 4'
    Шанс! Матей Юрген из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
  • 4'
    Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья свистит. Питерс Йорденс атаковал сзади соперника. Это Мессауд Али заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 2'
    Врусай Мариос не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Виллем II начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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