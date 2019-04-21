Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Хайденхайм
3:0
Второй тайм: 88'
Санкт-Паули
0'
1:0
18' Гол
Шнаттерер Марк
2:0
26' Гол
Доведан Никола
3:0
28' Гол
Доведан Никола
52' Желтая карточка
Finn Becker
73' Вторая желтая карточка
Finn Becker
88'
1
Kevin
Mueller
2
Буш
Марнон
6
Patrick
Mainka
33
Бирман
Тимо
30
Тоеркауф
Норман
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
7
Шнаттерер
Марк
10
Доведан
Никола
8
Андрих
Роберт
9
Глацель
Роберт
30
Химмельман
Робин
39
Yi-Young
Park
38
Florian
Carstens
22
Хоогма
Джастин
8
Дуджак
Джереми
23
Флюм
Йоханнес
5
Marvin
Knoll
10
Бухтманн
Кристофер
12
Мияичи
Рио
9
Майер
Александр
11
Аллаги
Сами
Хайденхайм
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-3-3

Ход матча

18'
Шнаттерер Марк
(Глацель Роберт)
1:0
26'
Доведан Никола
(Глацель Роберт)
2:0
28'
Доведан Никола
(Тоеркауф Норман)
3:0
46'
 
Finn Becker
Бухтманн Кристофер
52'
 
Finn Becker
58'
 
Ersin Zehir
Florian Carstens
64'
Томалла Денис
Доведан Никола
 
64'
Лайпертц Роберт
Шнаттерер Марк
 
68'
 
Richard Neudecker
Дуджак Джереми
73'
 
Finn Becker
77'
Шкарке Тим
Глацель Роберт
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Кёльн Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм
Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле
Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 0:3 30 18 5 7 75 - 39 59
2. Гамбург Заявка 30 15 8 7 41 - 33 53
3. Падерборн 30 14 9 7 68 - 43 51
4. Унион Берлин 30 12 14 4 46 - 29 50
5. Хайденхайм 3:0 30 13 10 7 44 - 34 49
6. Хольштайн Киль 30 12 10 8 55 - 45 46
7. Санкт-Паули 0:3 30 13 6 11 40 - 46 45
8. Ян 1:0 30 11 12 7 44 - 42 45
9. Бохум 0:0 30 10 9 11 41 - 43 39
10. Арминия 0:3 30 10 9 11 43 - 48 39
11. Гройтер Фюрт 30 9 11 10 33 - 48 38
12. Дармштадт 0:0 30 10 7 13 40 - 48 37
13. Динамо Дрезден 3:0 30 9 9 12 36 - 42 36
14. Эрцгебирге Ауэ 30 9 6 15 36 - 42 33
15. Зандхаузен 30 7 10 13 37 - 43 31
16. Магдебург 0:1 30 5 12 13 30 - 44 27
17. Ингольштадт 3:0 30 6 8 16 34 - 50 26
18. Дуйсбург 30 5 9 16 32 - 56 24
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