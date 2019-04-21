Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Хайденхайм
3:0
Второй тайм: 88'
Санкт-Паули
1:0
18' ГолШнаттерер Марк
2:0
26' ГолДоведан Никола
3:0
28' ГолДоведан Никола
52' Желтая карточкаFinn Becker
73' Вторая желтая карточкаFinn Becker
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
12
Мияичи
Рио
11
Аллаги
Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Шкарке ТимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Diant Ramaj
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
-
11 Аллаги СамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Brian KoglinЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Ersin Zehir
-
37 Finn Becker
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
18'
1:0
26'
2:0
28'
52'
73'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Кёльн Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм
Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Хайденхайм 2:1 Унион Берлин Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле
Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|0:3
|30
|18
|5
|7
|75 - 39
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|41 - 33
|53
|3.
|Падерборн
|30
|14
|9
|7
|68 - 43
|51
|4.
|Унион Берлин
|30
|12
|14
|4
|46 - 29
|50
|5.
|Хайденхайм
|3:0
|30
|13
|10
|7
|44 - 34
|49
|6.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|10
|8
|55 - 45
|46
|7.
|Санкт-Паули
|0:3
|30
|13
|6
|11
|40 - 46
|45
|8.
|Ян
|1:0
|30
|11
|12
|7
|44 - 42
|45
|9.
|Бохум
|0:0
|30
|10
|9
|11
|41 - 43
|39
|10.
|Арминия
|0:3
|30
|10
|9
|11
|43 - 48
|39
|11.
|Гройтер Фюрт
|30
|9
|11
|10
|33 - 48
|38
|12.
|Дармштадт
|0:0
|30
|10
|7
|13
|40 - 48
|37
|13.
|Динамо Дрезден
|3:0
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|9
|6
|15
|36 - 42
|33
|15.
|Зандхаузен
|30
|7
|10
|13
|37 - 43
|31
|16.
|Магдебург
|0:1
|30
|5
|12
|13
|30 - 44
|27
|17.
|Ингольштадт
|3:0
|30
|6
|8
|16
|34 - 50
|26
|18.
|Дуйсбург
|30
|5
|9
|16
|32 - 56
|24
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