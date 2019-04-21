Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Арминия
0:3
Второй тайм: 87'
Ингольштадт
0:1
31' ГолГауз Марсель
0:2
48' ГолКутшке Штефан
0:3
63' ГолПледль Томас
76' Желтая карточкаВайраух Патрик
13
Бёрнер
Юлиан
15
Ябо
Рейнольд
26
Нойман
Фил
19
Гауз
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гауз МарсельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шахин ДженкПолузащитник
-
23 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пледль ТомасНападающий
-
36 Fatih Kaya
-
Главный тренер: Stefan Leitl
Ход матча
31'
0:1
48'
0:2
63'
0:3
76'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96
Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия
Ингольштадт Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт
Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Дуйсбург
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|0:3
|30
|18
|5
|7
|75 - 39
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|41 - 33
|53
|3.
|Падерборн
|30
|14
|9
|7
|68 - 43
|51
|4.
|Унион Берлин
|30
|12
|14
|4
|46 - 29
|50
|5.
|Хайденхайм
|3:0
|30
|13
|10
|7
|44 - 34
|49
|6.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|10
|8
|55 - 45
|46
|7.
|Санкт-Паули
|0:3
|30
|13
|6
|11
|40 - 46
|45
|8.
|Ян
|1:0
|30
|11
|12
|7
|44 - 42
|45
|9.
|Бохум
|0:0
|30
|10
|9
|11
|41 - 43
|39
|10.
|Арминия
|0:3
|30
|10
|9
|11
|43 - 48
|39
|11.
|Гройтер Фюрт
|30
|9
|11
|10
|33 - 48
|38
|12.
|Дармштадт
|0:0
|30
|10
|7
|13
|40 - 48
|37
|13.
|Динамо Дрезден
|3:0
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|9
|6
|15
|36 - 42
|33
|15.
|Зандхаузен
|30
|7
|10
|13
|37 - 43
|31
|16.
|Магдебург
|0:1
|30
|5
|12
|13
|30 - 44
|27
|17.
|Ингольштадт
|3:0
|30
|6
|8
|16
|34 - 50
|26
|18.
|Дуйсбург
|30
|5
|9
|16
|32 - 56
|24
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