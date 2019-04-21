Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Арминия
0:3
Второй тайм: 87'
Ингольштадт
0'
0:1
31' Гол
Гауз Марсель
0:2
48' Гол
Кутшке Штефан
0:3
63' Гол
Пледль Томас
76' Желтая карточка
Вайраух Патрик
87'
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
3
Берендт
Бриан
13
Бёрнер
Юлиан
8
Хартерц
Флориан
7
Вайраух
Патрик
19
Manuel
Prietl
15
Ябо
Рейнольд
23
Клаусс
Джонатан
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
22
Чаунер
Филипп
26
Нойман
Фил
4
Bjoern
Paulsen
25
Коцке
Йонатан
19
Гауз
Марсель
7
Кершбаумер
Константин
8
Коэн
Альмог
10
Киттель
Сонни
6
Paulo
Silva
20
Кутшке
Штефан
11
Лескано
Дарио
Арминия
4-3-3
Ингольштадт
4-2-2-2

Ход матча

31'
0:1
Гауз Марсель
(Киттель Сонни)
48'
0:2
Кутшке Штефан
(Киттель Сонни)
59'
Nils Seufert
Ябо Рейнольд
 
60'
Keanu Staude
Клаусс Джонатан
 
60'
 
Пледль Томас
Кершбаумер Константин
63'
0:3
Пледль Томас
(Лескано Дарио)
72'
 
Краусе Робин
Кутшке Штефан
76'
Вайраух Патрик
 
82'
Зальгер Штефан
Бёрнер Юлиан
 
86'
 
Fatih Kaya
Лескано Дарио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96
Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия
Ингольштадт Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 2:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт
Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Дуйсбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ингольштадт 1:1 Арминия Бундеслига 2 Ингольштадт 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Ингольштадт Бундеслига 2 Арминия 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт 3:2 Арминия Бундеслига 2 Ингольштадт 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 0:3 30 18 5 7 75 - 39 59
2. Гамбург Заявка 30 15 8 7 41 - 33 53
3. Падерборн 30 14 9 7 68 - 43 51
4. Унион Берлин 30 12 14 4 46 - 29 50
5. Хайденхайм 3:0 30 13 10 7 44 - 34 49
6. Хольштайн Киль 30 12 10 8 55 - 45 46
7. Санкт-Паули 0:3 30 13 6 11 40 - 46 45
8. Ян 1:0 30 11 12 7 44 - 42 45
9. Бохум 0:0 30 10 9 11 41 - 43 39
10. Арминия 0:3 30 10 9 11 43 - 48 39
11. Гройтер Фюрт 30 9 11 10 33 - 48 38
12. Дармштадт 0:0 30 10 7 13 40 - 48 37
13. Динамо Дрезден 3:0 30 9 9 12 36 - 42 36
14. Эрцгебирге Ауэ 30 9 6 15 36 - 42 33
15. Зандхаузен 30 7 10 13 37 - 43 31
16. Магдебург 0:1 30 5 12 13 30 - 44 27
17. Ингольштадт 3:0 30 6 8 16 34 - 50 26
18. Дуйсбург 30 5 9 16 32 - 56 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гауз Марсель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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