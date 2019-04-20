Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Гронинген
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Аякс
0'
28' Желтая карточка
Гладон Пол
46'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
24
Хабот
Юлиан
29
Хандверкер
Тим
7
Доан
Рицу
6
Рейс
Людовит
5
Мемишевич
Самир
8
Бель-Хассани
Иллиас
9
Сирхейс
Кай
19
Гладон
Пол
24
Онана
Андре
3
Вельтман
Йоел
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
20
Шоне
Лассе
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
Гронинген
4-4-2
Аякс
4-3-3

Ход матча

28'
Гладон Пол
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген
Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс
Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Аякс: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие
Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Аякс 1:1 Гронинген Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 Заявка 31 24 3 4 106 - 28 75
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд Заявка 30 17 5 8 65 - 37 56
4. АЗ Алкмаар Заявка 30 15 7 8 58 - 36 52
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт 0:2 Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс Заявка 30 11 11 8 55 - 44 44
8. Виллем II Заявка 30 13 4 13 53 - 59 43
9. Гронинген 0:0 Заявка 31 12 7 12 34 - 36 43
10. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле Заявка 30 10 5 15 38 - 47 35
13. ВВВ-Венло Заявка 30 9 7 14 36 - 55 34
14. Эммен 2:0 Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
15. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
16. Де Графсхап Заявка 30 7 5 18 34 - 61 26
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 47'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Де Лихт Маттайс делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 46'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бель-Хассани Иллиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Бель-Хассани Иллиас возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    45'
    Бель-Хассани Иллиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 45'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 45'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 44'
    Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 43'
    Хандверкер Тим из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сирхейс Кай
  • Офсайд
    42'
    Гладон Пол из команды Гронинген в офсайде
  • Угловой
    42'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 42'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    41'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 41'
    Бель-Хассани Иллиас мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 40'
    Рейс Людовит нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 40'
    Опасность! Доан Рицу из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 39'
    Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Гронинген контролирует мяч.
  • Офсайд
    38'
    Зиеш Хаким из команды Аякс в офсайде
  • 38'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    37'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 37'
    Гладон Пол из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 36'
    Опасность! Мемишевич Самир из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 36'
    Гронинген начинает контратаку
  • 36'
    Аякс контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 35'
    Отличный пас сделал Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 34'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 34'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гладон Пол
  • 32'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
  • 31'
    Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Вельтман Йоел из штрафной площади.
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Вельтман Йоел, обводя своих соперников
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • Угловой
    30'
    Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
  • 30'
    Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Вельтман Йоел из штрафной площади.
  • 30'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • Угловой
    30'
    Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
  • 30'
    Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
  • Желтая карточка
    28'
    Гладон Пол получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья свистит. Гладон Пол атаковал сзади соперника. Это Вельтман Йоел заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • 25'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Зиеш Хаким пробил со штрафного прямо в стенку
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Хабот Юлиан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
  • 24'
    Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 24'
    После штрафного удара,который нанес Хандверкер Тим мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    23'
    Нерес Давид задерживает мяч рукой
  • 23'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Доан Рицу наказан за толчок Тальяфико Николас
  • 21'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Хорошую попытку сделал Тадич Душан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 20'
    Нерес Давид из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 20'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Рейс Людовит наказан за толчок Де Йонг Френки
  • 19'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 19'
    Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    19'
    Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
  • 18'
    Тальяфико Николас мяч отрикошетил от ворот
  • 18'
    Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 17'
    Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Нерес Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 15'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 15'
    Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Нерес Давид наказан за толчок Зеефейк Дейовайзио
  • 12'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Аякс контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 11'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    11'
    Мемишевич Самир наказан за толчок Вельтман Йоел
  • 11'
    Хандверкер Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Де Лихт Маттайс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Зиеш Хаким из команды Аякс пасует в штрафную, но Падт Серджио выходит и ловит мяч.
  • 7'
    ШТАНГА! Пробил головой Де Лихт Маттайс прямо в каркас ворот!
  • 7'
    Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
  • 6'
    Вельтман Йоел из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 5'
    Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
  • 5'
    Аякс контролирует мяч.
  • 4'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Гладон Пол из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Опасность! Де Йонг Френки из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 2'
    Аякс контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Шоне Лассе из команды Аякс в офсайде
  • 1'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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