Голландия: Эредивизие 2018-2019
Гронинген
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Аякс
28' Желтая карточкаГладон Пол
24
Хабот
Юлиан
19
Гладон
Пол
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
20
Шоне
Лассе
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бегуа КевинВратарь
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
-
17 Ko ItakuraЗащитник
- Полузащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген
Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген
Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс
Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Аякс: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Аякс 1:1 Гронинген Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0 Заявка
|31
|24
|3
|4
|106 - 28
|75
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|65 - 37
|56
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|58 - 36
|52
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|55 - 44
|44
|8.
|Виллем II
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|53 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|34 - 36
|43
|10.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|38 - 47
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|36 - 55
|34
|14.
|Эммен
|2:0 Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|34 - 61
|26
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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