Россия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +6 =9 -5Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Бэйцзин Женьхэ Базель 2:0 Краснодар Краснодар 2:0 Китай (до 25 лет) Севилья 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 Уфа Краснодар 2:2 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +8 =3 -9Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена
Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|40 - 21
|48
|2.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 18
|42
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|33 - 15
|40
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 24
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|21 - 15
|35
|7.
|Оренбург
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 27
|32
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 25
|32
|9.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|22 - 26
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|19 - 21
|30
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|20 - 29
|27
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 35
|27
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|11 - 40
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|15 - 39
|13
Краснодар
40% (24)
Ничья
45% (27)
Зенит
15% (9)
1:1 Ничья
38.3% (23)
2:1 Краснодар
28.3% (17)
1:2 Зенит
8.3% (5)
1:0 Краснодар
5% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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