Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Краснодар
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Динамо Москва 1:1 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Краснодар 1:1 Валенсия Краснодар 2:2 Оренбург Валенсия 2:1 Краснодар Спартак Москва 1:1 Краснодар Ростов 1:0 Краснодар Байер Л 1:1 Краснодар Краснодар 0:0 Байер Л Краснодар 1:0 Локомотив Москва Краснодар 2:0 Мальмё Краснодар 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Краснодар 1:1 Бэйцзин Женьхэ Базель 2:0 Краснодар Краснодар 2:0 Китай (до 25 лет) Севилья 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 Уфа Краснодар 2:2 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена
Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Зенит: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 15 3 5 40 - 21 48
2. Краснодар Заявка 23 12 6 5 41 - 18 42
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 6 5 33 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 23 11 7 5 33 - 15 40
5. Спартак Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 24 36
6. Ростов Заявка 23 9 8 6 21 - 15 35
7. Оренбург Заявка 23 9 5 9 28 - 27 32
8. Арсенал Тула Заявка 23 8 8 7 28 - 25 32
9. Ахмат Заявка 23 8 6 9 22 - 26 30
10. Рубин Заявка 23 6 12 5 19 - 21 30
11. Крылья Советов Заявка 23 8 3 12 20 - 29 27
12. Урал Заявка 23 7 6 10 23 - 35 27
13. Динамо Москва Заявка 23 5 10 8 20 - 19 25
14. Уфа Заявка 23 4 9 10 17 - 25 21
15. Анжи Заявка 23 5 4 14 11 - 40 19
16. Енисей Заявка 23 2 7 14 15 - 39 13
Прогнозы на матч Краснодар - Зенит
Краснодар
40% (24)
Ничья
45% (27)
Зенит
15% (9)
1:1 Ничья
38.3% (23)
2:1 Краснодар
28.3% (17)
1:2 Зенит
8.3% (5)
1:0 Краснодар
5% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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