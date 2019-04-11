Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Динамо Москва
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Динамо Москва 4:0 Урал Рубин 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Енисей Ростов 0:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Динамо Москва Кубок Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 15 3 5 40 - 21 48
2. Краснодар Заявка 23 12 6 5 41 - 18 42
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 6 5 33 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 23 11 7 5 33 - 15 40
5. Спартак Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 24 36
6. Ростов Заявка 23 9 8 6 21 - 15 35
7. Оренбург Заявка 23 9 5 9 28 - 27 32
8. Арсенал Тула Заявка 23 8 8 7 28 - 25 32
9. Ахмат Заявка 23 8 6 9 22 - 26 30
10. Рубин Заявка 23 6 12 5 19 - 21 30
11. Крылья Советов Заявка 23 8 3 12 20 - 29 27
12. Урал Заявка 23 7 6 10 23 - 35 27
13. Динамо Москва Заявка 23 5 10 8 20 - 19 25
14. Уфа Заявка 23 4 9 10 17 - 25 21
15. Анжи Заявка 23 5 4 14 11 - 40 19
16. Енисей Заявка 23 2 7 14 15 - 39 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов
    Динамо Москва
    76.1% (51)
    Ничья
    13.4% (9)
    Крылья Советов
    10.4% (7)
    1:0 Динамо Москва
    34.3% (23)
    2:1 Динамо Москва
    28.4% (19)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    2:0 Динамо Москва
    10.4% (7)
    1:2 Крылья Советов
    6% (4)
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