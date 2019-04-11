Россия: Премьер-лига 2018-2019
Динамо Москва
Позже
Стадион: Арена Химки
Крылья Советов
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Оренбург 1:0 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Динамо Москва 4:0 Урал Рубин 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Енисей Ростов 0:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =3 -6Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула
Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Краснодар
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|40 - 21
|48
|2.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 18
|42
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|33 - 15
|40
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 24
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|21 - 15
|35
|7.
|Оренбург
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 27
|32
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 25
|32
|9.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|22 - 26
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|19 - 21
|30
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|20 - 29
|27
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 35
|27
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|11 - 40
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|15 - 39
|13
Динамо Москва
76.1% (51)
Ничья
13.4% (9)
Крылья Советов
10.4% (7)
1:0 Динамо Москва
34.3% (23)
2:1 Динамо Москва
28.4% (19)
1:1 Ничья
13.4% (9)
2:0 Динамо Москва
10.4% (7)
1:2 Крылья Советов
6% (4)
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