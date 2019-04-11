Россия: Премьер-лига 2018-2019
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Енисей Ростов 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Виктория Пльзень Ахмат 0:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|40 - 21
|48
|2.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 18
|42
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|33 - 15
|40
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 24
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|21 - 15
|35
|7.
|Оренбург
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 27
|32
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 25
|32
|9.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|22 - 26
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|19 - 21
|30
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|20 - 29
|27
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 35
|27
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|11 - 40
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|15 - 39
|13
Локомотив Москва
21.5% (14)
Ничья
53.8% (35)
ЦСКА Москва
24.6% (16)
1:1 Ничья
47.7% (31)
1:2 ЦСКА Москва
15.4% (10)
2:1 Локомотив Москва
13.8% (9)
1:0 Локомотив Москва
6.2% (4)
0:1 ЦСКА Москва
4.6% (3)
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