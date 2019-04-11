Россия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 ЦСКА Москва 2:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:1 Мольде ЦСКА Москва 5:0 Вентспилс Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Енисей Ростов 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Виктория Пльзень Ахмат 0:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 15 3 5 40 - 21 48
2. Краснодар Заявка 23 12 6 5 41 - 18 42
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 6 5 33 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 23 11 7 5 33 - 15 40
5. Спартак Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 24 36
6. Ростов Заявка 23 9 8 6 21 - 15 35
7. Оренбург Заявка 23 9 5 9 28 - 27 32
8. Арсенал Тула Заявка 23 8 8 7 28 - 25 32
9. Ахмат Заявка 23 8 6 9 22 - 26 30
10. Рубин Заявка 23 6 12 5 19 - 21 30
11. Крылья Советов Заявка 23 8 3 12 20 - 29 27
12. Урал Заявка 23 7 6 10 23 - 35 27
13. Динамо Москва Заявка 23 5 10 8 20 - 19 25
14. Уфа Заявка 23 4 9 10 17 - 25 21
15. Анжи Заявка 23 5 4 14 11 - 40 19
16. Енисей Заявка 23 2 7 14 15 - 39 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 14 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва
    Локомотив Москва
    21.5% (14)
    Ничья
    53.8% (35)
    ЦСКА Москва
    24.6% (16)
    1:1 Ничья
    47.7% (31)
    1:2 ЦСКА Москва
    15.4% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    13.8% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    6.2% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    4.6% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...