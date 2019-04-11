Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Оренбург
 
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Ростов

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург
Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа
Ростов Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал
Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов 0:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 15 3 5 40 - 21 48
2. Краснодар Заявка 23 12 6 5 41 - 18 42
3. Локомотив Москва Заявка 23 12 6 5 33 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 23 11 7 5 33 - 15 40
5. Спартак Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 24 36
6. Ростов Заявка 23 9 8 6 21 - 15 35
7. Оренбург Заявка 23 9 5 9 28 - 27 32
8. Арсенал Тула Заявка 23 8 8 7 28 - 25 32
9. Ахмат Заявка 23 8 6 9 22 - 26 30
10. Рубин Заявка 23 6 12 5 19 - 21 30
11. Крылья Советов Заявка 23 8 3 12 20 - 29 27
12. Урал Заявка 23 7 6 10 23 - 35 27
13. Динамо Москва Заявка 23 5 10 8 20 - 19 25
14. Уфа Заявка 23 4 9 10 17 - 25 21
15. Анжи Заявка 23 5 4 14 11 - 40 19
16. Енисей Заявка 23 2 7 14 15 - 39 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Ростов

    До начала игры, которая состоится 20.04.2019, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Ростов
    Оренбург
    22.9% (16)
    Ничья
    50% (35)
    Ростов
    27.1% (19)
    1:1 Ничья
    47.1% (33)
    1:2 Ростов
    17.1% (12)
    2:1 Оренбург
    11.4% (8)
    1:0 Оренбург
    8.6% (6)
    0:1 Ростов
    5.7% (4)
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