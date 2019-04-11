Россия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург
Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула Оренбург 1:0 Уфа
Ростов Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал
Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|40 - 21
|48
|2.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 18
|42
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|33 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|33 - 15
|40
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 24
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|21 - 15
|35
|7.
|Оренбург
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|28 - 27
|32
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 25
|32
|9.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|22 - 26
|30
|10.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|19 - 21
|30
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|20 - 29
|27
|12.
|Урал
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 35
|27
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|17 - 25
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|11 - 40
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|15 - 39
|13
Оренбург
22.9% (16)
Ничья
50% (35)
Ростов
27.1% (19)
1:1 Ничья
47.1% (33)
1:2 Ростов
17.1% (12)
2:1 Оренбург
11.4% (8)
1:0 Оренбург
8.6% (6)
0:1 Ростов
5.7% (4)
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