Турция: Суперлига 2018-2019
Акхисар
0:2
Первый тайм: 44'
Стадион: Спор Тото Акхисар
Антальяспор
0:1
7' ГолЭрдинг Мевлут
8' Желтая карточкаСиссоко Абдулвхаид
23' Желтая карточкаОзмерт Хакан
0:2
40' ГолЭрдинг Мевлут
13
Лопеш
Мигел
89
Келеш
Кадир
10
Вурал
Гюрай
28
Ману
Элвис
25
Боффин
Рууд
26
Сиссоко
Али
88
Озмерт
Хакан
21
Озкан
Сердар
16
Fredy
II
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Келеш КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эзтюрк ФатихВратарь
- Защитник
-
33 Низам МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cem Kavcak
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сиссоко АлиЗащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Fredy IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Озенч ОзанВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Erman Vardar
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
7'
0:1
23'
40'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Акхисар Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эрзурум ББ 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша
Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар Акхисар 2:4 Болуспор Акхисар 0:0 Коньяспор Акхисар 2:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 1:0 Акхисар
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор
Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен Антальяспор 1:2 Юрдинген Антальяспор 0:0 Фенербахче Дарыджа Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Антальяспор
Последние игры между собой
Акхисар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|28
|18
|7
|3
|44 - 15
|61
|2.
|Галатасарай
|28
|16
|8
|4
|59 - 28
|56
|3.
|Бешикташ
|28
|15
|8
|5
|60 - 37
|53
|4.
|Трабзонспор
|1:1
|29
|14
|8
|7
|51 - 38
|50
|5.
|Антальяспор
|1:0
|29
|12
|5
|12
|32 - 45
|41
|6.
|Малатьяспор
|1:1
|29
|10
|9
|10
|39 - 38
|39
|7.
|Аланьяспор
|28
|11
|5
|12
|30 - 34
|38
|8.
|Касымпаша
|29
|11
|5
|13
|47 - 51
|38
|9.
|Ризеспор
|28
|9
|10
|9
|40 - 40
|37
|10.
|Кайсериспор
|28
|9
|9
|10
|27 - 37
|36
|11.
|Коньяспор
|28
|8
|12
|8
|33 - 33
|36
|12.
|Анкарагюджю
|28
|10
|5
|13
|30 - 42
|35
|13.
|Сивасспор
|28
|9
|8
|11
|40 - 43
|35
|14.
|Фенербахче
|28
|7
|12
|9
|34 - 39
|33
|15.
|Бурсаспор
|29
|5
|14
|10
|25 - 34
|29
|16.
|Гёзтепе
|28
|8
|3
|17
|26 - 36
|27
|17.
|Эрзурум ББ
|28
|5
|10
|13
|29 - 38
|25
|18.
|Акхисар
|0:1
|29
|6
|6
|17
|29 - 47
|24
Загрузка...