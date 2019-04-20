Турция: Суперлига 2018-2019

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Акхисар
0:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
7' Гол
Эрдинг Мевлут
8' Желтая карточка
Сиссоко Абдулвхаид
23' Желтая карточка
Озмерт Хакан
0:2
40' Гол
Эрдинг Мевлут
44'
1
Лукач
Милан
13
Лопеш
Мигел
88
Османпаша
Джанер
3
Цоцалич
Эдин
89
Келеш
Кадир
6
Джевикер
Айкут
77
Сержиньо
Минейро
10
Вурал
Гюрай
20
Сиссоко
Абдулвхаид
28
Ману
Элвис
37
Чикалеши
Сокол
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
28
Челюстка
Ондржей
95
Bahadir
Ozturk
26
Сиссоко
Али
88
Озмерт
Хакан
8
Шарлес
Фернандо
21
Озкан
Сердар
17
Синик
Догукан
16
Fredy
II
66
Эрдинг
Мевлут
Акхисар
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Эрдинг Мевлут
(Сиссоко Али)
8'
Сиссоко Абдулвхаид
 
23'
 
Озмерт Хакан
28'
Врсайевич Авдийя
Цоцалич Эдин
 
40'
0:2
Эрдинг Мевлут
(Сангаре Назим)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Акхисар Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эрзурум ББ 2:1 Акхисар Гёзтепе 0:1 Акхисар Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша
Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар Акхисар 2:4 Болуспор Акхисар 0:0 Коньяспор Акхисар 2:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 1:0 Акхисар
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор
Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен Антальяспор 1:2 Юрдинген Антальяспор 0:0 Фенербахче Дарыджа Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Антальяспор

Последние игры между собой

Акхисар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Антальяспор 1:2 Акхисар Суперлига Акхисар 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:2 Акхисар Суперлига Акхисар 3:0 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 0:0 Акхисар Суперлига Антальяспор 2:2 Акхисар Суперлига Акхисар 2:1 Антальяспор Суперлига Акхисар 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Акхисар Суперлига Антальяспор 4:3 Акхисар Суперлига Акхисар 1:0 Антальяспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 28 18 7 3 44 - 15 61
2. Галатасарай 28 16 8 4 59 - 28 56
3. Бешикташ 28 15 8 5 60 - 37 53
4. Трабзонспор 1:1 29 14 8 7 51 - 38 50
5. Антальяспор 1:0 29 12 5 12 32 - 45 41
6. Малатьяспор 1:1 29 10 9 10 39 - 38 39
7. Аланьяспор 28 11 5 12 30 - 34 38
8. Касымпаша 29 11 5 13 47 - 51 38
9. Ризеспор 28 9 10 9 40 - 40 37
10. Кайсериспор 28 9 9 10 27 - 37 36
11. Коньяспор 28 8 12 8 33 - 33 36
12. Анкарагюджю 28 10 5 13 30 - 42 35
13. Сивасспор 28 9 8 11 40 - 43 35
14. Фенербахче 28 7 12 9 34 - 39 33
15. Бурсаспор 29 5 14 10 25 - 34 29
16. Гёзтепе 28 8 3 17 26 - 36 27
17. Эрзурум ББ 28 5 10 13 29 - 38 25
18. Акхисар 0:1 29 6 6 17 29 - 47 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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