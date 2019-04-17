Франция: Лига 1 2018-2019
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Монако
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант
Монако Последние 20 матчей: +7 =7 -6Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|26
|3
|3
|92 - 26
|81
|2.
|Лилль
|Заявка
|32
|19
|7
|6
|54 - 28
|64
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|53 - 40
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|48 - 37
|53
|5.
|Марсель
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|49 - 43
|51
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|23 - 29
|48
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|44 - 36
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|32
|11
|15
|6
|32 - 32
|48
|9.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|54 - 40
|44
|10.
|Ним
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|47 - 47
|43
|11.
|Ренн
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|43 - 43
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|32
|9
|14
|9
|39 - 38
|41
|13.
|Бордо
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|30 - 34
|38
|14.
|Нант
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|38 - 42
|37
|15.
|Тулуза
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|30 - 46
|35
|16.
|Амьен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|26 - 45
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|31 - 46
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|24 - 48
|25
|19.
|Генгам
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|23 - 57
|24
|20.
|Кан
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|24 - 47
|23
ПСЖ
87.9% (58)
Ничья
9.1% (6)
Монако
3% (2)
2:0 ПСЖ
25.8% (17)
2:1 ПСЖ
19.7% (13)
3:0 ПСЖ
12.1% (8)
1:0 ПСЖ
10.6% (7)
3:1 ПСЖ
9.1% (6)
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