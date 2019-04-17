Франция: Лига 1 2018-2019

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ПСЖ
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант
Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург ПСЖ 9:0 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако
Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн Кане-Руссийон 0:1 Монако Монако 0:2 Генгам Монако 1:0 Лорьян

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги
Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Монако Лига 1 Монако 0:1 ПСЖ Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 32 26 3 3 92 - 26 81
2. Лилль Заявка 32 19 7 6 54 - 28 64
3. Лион Заявка 32 16 8 8 53 - 40 56
4. Сент-Этьен Заявка 32 15 8 9 48 - 37 53
5. Марсель Заявка 32 15 6 11 49 - 43 51
6. Ницца Заявка 32 13 9 10 23 - 29 48
7. Монпелье Заявка 32 12 12 8 44 - 36 48
8. Реймс Заявка 32 11 15 6 32 - 32 48
9. Страсбург Заявка 32 10 14 8 54 - 40 44
10. Ним Заявка 32 12 7 13 47 - 47 43
11. Ренн Заявка 32 11 10 11 43 - 43 43
12. Анже Заявка 32 9 14 9 39 - 38 41
13. Бордо Заявка 32 9 11 12 30 - 34 38
14. Нант Заявка 32 10 7 15 38 - 42 37
15. Тулуза Заявка 32 8 11 13 30 - 46 35
16. Амьен Заявка 32 8 8 16 26 - 45 32
17. Монако Заявка 32 7 11 14 31 - 46 32
18. Дижон Заявка 32 6 7 19 24 - 48 25
19. Генгам Заявка 32 5 9 18 23 - 57 24
20. Кан Заявка 32 4 11 17 24 - 47 23
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монако

    До начала игры, которая состоится 21.04.2019, осталось 2 дня 21 час 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Монако
    ПСЖ
    87.9% (58)
    Ничья
    9.1% (6)
    Монако
    3% (2)
    2:0 ПСЖ
    25.8% (17)
    2:1 ПСЖ
    19.7% (13)
    3:0 ПСЖ
    12.1% (8)
    1:0 ПСЖ
    10.6% (7)
    3:1 ПСЖ
    9.1% (6)
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