Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Луч Последние 20 матчей: +6 =11 -3Томь 0:0 Луч Сибирь 0:0 Луч Луч 0:0 Чертаново Тамбов 2:1 Луч
Сочи Последние 20 матчей: +12 =6 -2Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи
Последние игры между собой
Луч: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 30
|62
|2.
|Сочи
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|56 - 30
|58
|3.
|Томь
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|36 - 19
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|33 - 27
|52
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|39 - 29
|51
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 34
|51
|7.
|Шинник
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|32 - 25
|49
|8.
|Чертаново
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 45
|47
|9.
|Ротор
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|29 - 29
|45
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 42
|44
|11.
|Химки
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 38
|41
|13.
|Луч
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|23 - 21
|40
|14.
|Мордовия
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 38
|39
|15.
|Факел
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|33 - 36
|36
|16.
|Балтика
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|17.
|Армавир
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|26 - 41
|33
|18.
|Сибирь
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 43
|27
|19.
|Тюмень
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|25 - 38
|22
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|21 - 47
|19
Луч
21.1% (12)
Ничья
28.1% (16)
Сочи
50.9% (29)
1:2 Сочи
31.6% (18)
1:1 Ничья
21.1% (12)
1:0 Луч
14% (8)
0:1 Сочи
10.5% (6)
0:2 Сочи
8.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...