Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Луч
 
Позже
Сочи

Предыдущие игры

Луч Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Томь 0:0 Луч Сибирь 0:0 Луч Луч 0:0 Чертаново Тамбов 2:1 Луч
Луч 1:1 Тюмень Мордовия 0:0 Луч Луч 0:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 2:1 Луч Армавир 1:1 Луч Зенит-2 0:1 Луч Балтика 0:2 Луч Луч 1:0 Нижний Новгород Луч 1:0 Ротор Факел 1:1 Луч Спартак-2 2:2 Луч Шинник 0:0 Луч Луч 1:0 Авангард Курск Сочи 2:2 Луч Луч 2:2 Томь Луч 1:0 Сибирь
Сочи Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи
Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи Сочи 2:2 Луч Чертаново 2:6 Сочи

Последние игры между собой

Луч: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи 2:2 Луч ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 32 18 8 6 49 - 30 62
2. Сочи Заявка 32 16 10 6 56 - 30 58
3. Томь Заявка 32 15 12 5 36 - 19 57
4. Нижний Новгород Заявка 32 15 7 10 33 - 27 52
5. Авангард Курск Заявка 31 15 6 10 39 - 29 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 12 7 40 - 34 51
7. Шинник Заявка 32 13 10 9 32 - 25 49
8. Чертаново Заявка 32 13 8 11 53 - 45 47
9. Ротор Заявка 32 11 12 9 29 - 29 45
10. Краснодар-2 Заявка 31 11 11 9 40 - 42 44
11. Химки Заявка 32 11 9 12 40 - 45 42
12. Спартак-2 Заявка 32 11 8 13 39 - 38 41
13. Луч Заявка 32 8 16 8 23 - 21 40
14. Мордовия Заявка 32 10 9 13 31 - 38 39
15. Факел Заявка 32 9 9 14 33 - 36 36
16. Балтика Заявка 32 9 9 14 34 - 47 36
17. Армавир Заявка 32 7 12 13 26 - 41 33
18. Сибирь Заявка 32 5 12 15 25 - 43 27
19. Тюмень Заявка 32 5 13 14 25 - 38 22
20. Зенит-2 Заявка 32 4 7 21 21 - 47 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Луч - Сочи

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Луч - Сочи
    Луч
    21.1% (12)
    Ничья
    28.1% (16)
    Сочи
    50.9% (29)
    1:2 Сочи
    31.6% (18)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    1:0 Луч
    14% (8)
    0:1 Сочи
    10.5% (6)
    0:2 Сочи
    8.8% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...