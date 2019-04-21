Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сибирь Последние 20 матчей: +3 =8 -9Балтика 1:1 Сибирь Сибирь 0:0 Луч Зенит-2 2:2 Сибирь Сибирь 1:2 Чертаново
Ротор 2:0 Сибирь Сибирь 0:2 Тамбов Химки 1:1 Сибирь Сибирь 2:0 Тюмень Сибирь 2:0 Факел Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Спартак-2 3:0 Сибирь Сибирь 0:0 Мордовия Шинник 2:1 Сибирь Авангард Курск 3:2 Сибирь Сибирь 0:1 Армавир Сочи 4:1 Сибирь Сибирь 0:0 Нижний Новгород Томь 1:1 Сибирь Сибирь 2:1 Балтика Луч 1:0 Сибирь
Томь Последние 20 матчей: +7 =10 -3Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь
Последние игры между собой
Сибирь: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Томь: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Томь 0:0 Сибирь Товарищеские матчи Томь 1:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 3:2 Томь Кубок Сибирь 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 0:1 Томь Премьер-лига Томь 3:2 Сибирь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|32
|18
|8
|6
|49 - 30
|62
|2.
|Сочи
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|56 - 30
|58
|3.
|Томь
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|36 - 19
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|33 - 27
|52
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|39 - 29
|51
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 34
|51
|7.
|Шинник
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|32 - 25
|49
|8.
|Чертаново
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 45
|47
|9.
|Ротор
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|29 - 29
|45
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|40 - 42
|44
|11.
|Химки
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|40 - 45
|42
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|39 - 38
|41
|13.
|Луч
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|23 - 21
|40
|14.
|Мордовия
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|31 - 38
|39
|15.
|Факел
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|33 - 36
|36
|16.
|Балтика
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 47
|36
|17.
|Армавир
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|26 - 41
|33
|18.
|Сибирь
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 43
|27
|19.
|Тюмень
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|25 - 38
|22
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|21 - 47
|19
Сибирь
36.5% (19)
Ничья
32.7% (17)
Томь
30.8% (16)
1:1 Ничья
25% (13)
2:1 Сибирь
21.2% (11)
1:0 Сибирь
15.4% (8)
1:2 Томь
13.5% (7)
0:1 Томь
11.5% (6)
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