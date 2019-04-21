Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Сибирь
 
Позже
Томь

Предыдущие игры

Сибирь Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Балтика 1:1 Сибирь Сибирь 0:0 Луч Зенит-2 2:2 Сибирь Сибирь 1:2 Чертаново
Ротор 2:0 Сибирь Сибирь 0:2 Тамбов Химки 1:1 Сибирь Сибирь 2:0 Тюмень Сибирь 2:0 Факел Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Спартак-2 3:0 Сибирь Сибирь 0:0 Мордовия Шинник 2:1 Сибирь Авангард Курск 3:2 Сибирь Сибирь 0:1 Армавир Сочи 4:1 Сибирь Сибирь 0:0 Нижний Новгород Томь 1:1 Сибирь Сибирь 2:1 Балтика Луч 1:0 Сибирь
Томь Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов Тюмень 1:2 Томь
Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи Томь 1:1 Сибирь Луч 2:2 Томь Томь 3:1 Чертаново

Последние игры между собой

Сибирь: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Томь: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:0 Томь Кубок
Томь 0:0 Сибирь Товарищеские матчи Томь 1:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 3:2 Томь Кубок Сибирь 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион Сибирь 0:1 Томь Премьер-лига Томь 3:2 Сибирь Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 32 18 8 6 49 - 30 62
2. Сочи Заявка 32 16 10 6 56 - 30 58
3. Томь Заявка 32 15 12 5 36 - 19 57
4. Нижний Новгород Заявка 32 15 7 10 33 - 27 52
5. Авангард Курск Заявка 31 15 6 10 39 - 29 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 12 7 40 - 34 51
7. Шинник Заявка 32 13 10 9 32 - 25 49
8. Чертаново Заявка 32 13 8 11 53 - 45 47
9. Ротор Заявка 32 11 12 9 29 - 29 45
10. Краснодар-2 Заявка 31 11 11 9 40 - 42 44
11. Химки Заявка 32 11 9 12 40 - 45 42
12. Спартак-2 Заявка 32 11 8 13 39 - 38 41
13. Луч Заявка 32 8 16 8 23 - 21 40
14. Мордовия Заявка 32 10 9 13 31 - 38 39
15. Факел Заявка 32 9 9 14 33 - 36 36
16. Балтика Заявка 32 9 9 14 34 - 47 36
17. Армавир Заявка 32 7 12 13 26 - 41 33
18. Сибирь Заявка 32 5 12 15 25 - 43 27
19. Тюмень Заявка 32 5 13 14 25 - 38 22
20. Зенит-2 Заявка 32 4 7 21 21 - 47 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - Томь

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сибирь - Томь
    Сибирь
    36.5% (19)
    Ничья
    32.7% (17)
    Томь
    30.8% (16)
    1:1 Ничья
    25% (13)
    2:1 Сибирь
    21.2% (11)
    1:0 Сибирь
    15.4% (8)
    1:2 Томь
    13.5% (7)
    0:1 Томь
    11.5% (6)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...