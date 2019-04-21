Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Тамбов
 
Позже
Шинник

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч
Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки Факел 0:0 Тамбов
Шинник Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шинник 1:0 Тюмень Мордовия 0:0 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Шинник Краснодар-2 1:1 Шинник
Шинник 0:0 Армавир Нижний Новгород 0:1 Шинник Шинник 1:0 Балтика Зенит-2 1:0 Шинник Шинник 0:2 Тамбов Ротор 1:1 Шинник Чертаново 0:2 Шинник Рига 0:1 Шинник Шинник 0:0 Тюмень Ротор 1:3 Шинник Спартак-2 1:4 Шинник Шинник 1:0 Факел Химки 1:0 Шинник Шинник 2:1 Сибирь Шинник 1:1 Сочи Томь 2:0 Шинник

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Шинник: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Шинник 0:2 Тамбов Кубок ФНЛ Шинник 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:3 Шинник Кубок ФНЛ Шинник 2:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 32 18 8 6 49 - 30 62
2. Сочи Заявка 32 16 10 6 56 - 30 58
3. Томь Заявка 32 15 12 5 36 - 19 57
4. Нижний Новгород Заявка 32 15 7 10 33 - 27 52
5. Авангард Курск Заявка 31 15 6 10 39 - 29 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 32 13 12 7 40 - 34 51
7. Шинник Заявка 32 13 10 9 32 - 25 49
8. Чертаново Заявка 32 13 8 11 53 - 45 47
9. Ротор Заявка 32 11 12 9 29 - 29 45
10. Краснодар-2 Заявка 31 11 11 9 40 - 42 44
11. Химки Заявка 32 11 9 12 40 - 45 42
12. Спартак-2 Заявка 32 11 8 13 39 - 38 41
13. Луч Заявка 32 8 16 8 23 - 21 40
14. Мордовия Заявка 32 10 9 13 31 - 38 39
15. Факел Заявка 32 9 9 14 33 - 36 36
16. Балтика Заявка 32 9 9 14 34 - 47 36
17. Армавир Заявка 32 7 12 13 26 - 41 33
18. Сибирь Заявка 32 5 12 15 25 - 43 27
19. Тюмень Заявка 32 5 13 14 25 - 38 22
20. Зенит-2 Заявка 32 4 7 21 21 - 47 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Шинник

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Шинник
    Тамбов
    76% (38)
    Ничья
    16% (8)
    Шинник
    8% (4)
    1:0 Тамбов
    32% (16)
    2:1 Тамбов
    26% (13)
    2:0 Тамбов
    14% (7)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:2 Шинник
    6% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...