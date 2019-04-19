Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Ростов
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов
Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 16 3 5 43 - 23 51
2. Локомотив Москва Заявка 24 12 7 5 34 - 22 43
3. Краснодар Заявка 24 12 6 6 43 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 24 11 8 5 34 - 16 41
5. Спартак Москва Заявка 24 11 6 7 31 - 24 39
6. Оренбург Заявка 24 10 5 9 31 - 27 35
7. Арсенал Тула Заявка 24 9 8 7 30 - 26 35
8. Ростов Заявка 24 9 8 7 21 - 18 35
9. Ахмат Заявка 24 9 6 9 23 - 26 33
10. Урал Заявка 24 8 6 10 25 - 36 30
11. Рубин Заявка 24 6 12 6 20 - 23 30
12. Динамо Москва Заявка 24 6 10 8 21 - 19 28
13. Крылья Советов Заявка 24 8 3 13 20 - 30 27
14. Уфа Заявка 24 4 9 11 18 - 27 21
15. Анжи Заявка 24 5 4 15 11 - 41 19
16. Енисей Заявка 24 2 7 15 15 - 41 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 17 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
    Ростов
    30% (15)
    Ничья
    44% (22)
    Локомотив Москва
    26% (13)
    1:1 Ничья
    36% (18)
    2:1 Ростов
    16% (8)
    1:2 Локомотив Москва
    14% (7)
    1:0 Ростов
    8% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    8% (4)
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