Россия: Премьер-лига 2018-2019
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =7 -7Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов
Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|43 - 23
|51
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|34 - 22
|43
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|43 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 16
|41
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|31 - 24
|39
|6.
|Оренбург
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 27
|35
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|21 - 18
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|23 - 26
|33
|10.
|Урал
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 36
|30
|11.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|20 - 23
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|21 - 19
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|20 - 30
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 27
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|11 - 41
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|15 - 41
|13
Ростов
30% (15)
Ничья
44% (22)
Локомотив Москва
26% (13)
1:1 Ничья
36% (18)
2:1 Ростов
16% (8)
1:2 Локомотив Москва
14% (7)
1:0 Ростов
8% (4)
0:1 Локомотив Москва
8% (4)
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