Россия: Премьер-лига 2018-2019
Енисей
Позже
Стадион: Центральный (Красноярск)
Оренбург
Предыдущие игры
Енисей Последние 20 матчей: +4 =9 -7Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин
Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат Динамо Москва 1:2 Енисей Краснодар 3:0 Енисей Анжи 2:1 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов
Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Енисей: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|43 - 23
|51
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|34 - 22
|43
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|43 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 16
|41
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|31 - 24
|39
|6.
|Оренбург
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 27
|35
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|21 - 18
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|23 - 26
|33
|10.
|Урал
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 36
|30
|11.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|20 - 23
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|21 - 19
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|20 - 30
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 27
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|11 - 41
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|15 - 41
|13
Енисей
18.6% (11)
Ничья
33.9% (20)
Оренбург
47.5% (28)
1:1 Ничья
30.5% (18)
1:2 Оренбург
22% (13)
0:1 Оренбург
18.6% (11)
1:0 Енисей
10.2% (6)
2:1 Енисей
6.8% (4)
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