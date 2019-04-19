Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Енисей
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Енисей Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей Енисей 1:1 Рубин
Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат Динамо Москва 1:2 Енисей Краснодар 3:0 Енисей Анжи 2:1 Енисей
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов
Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани Оренбург 0:1 Баник Острава Оренбург 0:2 Шкендия Оренбург 3:2 Астра Локомотив Москва 2:1 Оренбург Оренбург 2:4 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Енисей: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
Оренбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
Оренбург 0:0 Енисей Премьер-лига Оренбург 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 16 3 5 43 - 23 51
2. Локомотив Москва Заявка 24 12 7 5 34 - 22 43
3. Краснодар Заявка 24 12 6 6 43 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 24 11 8 5 34 - 16 41
5. Спартак Москва Заявка 24 11 6 7 31 - 24 39
6. Оренбург Заявка 24 10 5 9 31 - 27 35
7. Арсенал Тула Заявка 24 9 8 7 30 - 26 35
8. Ростов Заявка 24 9 8 7 21 - 18 35
9. Ахмат Заявка 24 9 6 9 23 - 26 33
10. Урал Заявка 24 8 6 10 25 - 36 30
11. Рубин Заявка 24 6 12 6 20 - 23 30
12. Динамо Москва Заявка 24 6 10 8 21 - 19 28
13. Крылья Советов Заявка 24 8 3 13 20 - 30 27
14. Уфа Заявка 24 4 9 11 18 - 27 21
15. Анжи Заявка 24 5 4 15 11 - 41 19
16. Енисей Заявка 24 2 7 15 15 - 41 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 25.04.2019, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Енисей - Оренбург
    Енисей
    18.6% (11)
    Ничья
    33.9% (20)
    Оренбург
    47.5% (28)
    1:1 Ничья
    30.5% (18)
    1:2 Оренбург
    22% (13)
    0:1 Оренбург
    18.6% (11)
    1:0 Енисей
    10.2% (6)
    2:1 Енисей
    6.8% (4)
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