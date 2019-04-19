Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Урал До начала игры, которая состоится 25.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.