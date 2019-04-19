Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Урал

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов
Урал Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула
Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Урал Урал 1:0 Спартак Москва Урал 0:1 Зенит Муром 2:4 Урал Урал 0:5 Левадия Тамбов 4:1 Урал Арарат-Армения 1:0 Урал Урал 2:1 Химки Краснодар-2 2:1 Урал Урал 0:0 Чукарички Левски София 1:2 Урал Динамо Москва 4:0 Урал Спартак Москва 1:1 Урал Краснодар 2:0 Урал

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 2
Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Урал 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Урал Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Урал Кубок Урал 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Урал Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Урал Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 16 3 5 43 - 23 51
2. Локомотив Москва Заявка 24 12 7 5 34 - 22 43
3. Краснодар Заявка 24 12 6 6 43 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 24 11 8 5 34 - 16 41
5. Спартак Москва Заявка 24 11 6 7 31 - 24 39
6. Оренбург Заявка 24 10 5 9 31 - 27 35
7. Арсенал Тула Заявка 24 9 8 7 30 - 26 35
8. Ростов Заявка 24 9 8 7 21 - 18 35
9. Ахмат Заявка 24 9 6 9 23 - 26 33
10. Урал Заявка 24 8 6 10 25 - 36 30
11. Рубин Заявка 24 6 12 6 20 - 23 30
12. Динамо Москва Заявка 24 6 10 8 21 - 19 28
13. Крылья Советов Заявка 24 8 3 13 20 - 30 27
14. Уфа Заявка 24 4 9 11 18 - 27 21
15. Анжи Заявка 24 5 4 15 11 - 41 19
16. Енисей Заявка 24 2 7 15 15 - 41 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Урал

    До начала игры, которая состоится 25.04.2019, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал
    Крылья Советов
    63.8% (37)
    Ничья
    25.9% (15)
    Урал
    10.3% (6)
    2:1 Крылья Советов
    29.3% (17)
    1:0 Крылья Советов
    27.6% (16)
    1:1 Ничья
    20.7% (12)
    2:0 Крылья Советов
    6.9% (4)
    1:2 Урал
    5.2% (3)
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