Россия: Премьер-лига 2018-2019
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Урал
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов Оренбург 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат Уфа 1:2 Крылья Советов
Урал Последние 20 матчей: +7 =4 -9Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула
Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Урал Урал 1:0 Спартак Москва Урал 0:1 Зенит Муром 2:4 Урал Урал 0:5 Левадия Тамбов 4:1 Урал Арарат-Армения 1:0 Урал Урал 2:1 Химки Краснодар-2 2:1 Урал Урал 0:0 Чукарички Левски София 1:2 Урал Динамо Москва 4:0 Урал Спартак Москва 1:1 Урал Краснодар 2:0 Урал
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|43 - 23
|51
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|34 - 22
|43
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|43 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 16
|41
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|31 - 24
|39
|6.
|Оренбург
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 27
|35
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|21 - 18
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|23 - 26
|33
|10.
|Урал
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 36
|30
|11.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|20 - 23
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|21 - 19
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|20 - 30
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 27
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|11 - 41
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|15 - 41
|13
Крылья Советов
63.8% (37)
Ничья
25.9% (15)
Урал
10.3% (6)
2:1 Крылья Советов
29.3% (17)
1:0 Крылья Советов
27.6% (16)
1:1 Ничья
20.7% (12)
2:0 Крылья Советов
6.9% (4)
1:2 Урал
5.2% (3)
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