Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Зенит
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург
Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Динамо Москва 4:0 Урал Рубин 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Енисей

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 16 3 5 43 - 23 51
2. Локомотив Москва Заявка 24 12 7 5 34 - 22 43
3. Краснодар Заявка 24 12 6 6 43 - 21 42
4. ЦСКА Москва Заявка 24 11 8 5 34 - 16 41
5. Спартак Москва Заявка 24 11 6 7 31 - 24 39
6. Оренбург Заявка 24 10 5 9 31 - 27 35
7. Арсенал Тула Заявка 24 9 8 7 30 - 26 35
8. Ростов Заявка 24 9 8 7 21 - 18 35
9. Ахмат Заявка 24 9 6 9 23 - 26 33
10. Урал Заявка 24 8 6 10 25 - 36 30
11. Рубин Заявка 24 6 12 6 20 - 23 30
12. Динамо Москва Заявка 24 6 10 8 21 - 19 28
13. Крылья Советов Заявка 24 8 3 13 20 - 30 27
14. Уфа Заявка 24 4 9 11 18 - 27 21
15. Анжи Заявка 24 5 4 15 11 - 41 19
16. Енисей Заявка 24 2 7 15 15 - 41 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 24.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва
    Зенит
    85.7% (42)
    Ничья
    12.2% (6)
    Динамо Москва
    2% (1)
    2:0 Зенит
    36.7% (18)
    2:1 Зенит
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    3:1 Зенит
    4.1% (2)
    3:0 Зенит
    4.1% (2)
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