Россия: Премьер-лига 2018-2019
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург
Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва
Оренбург 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Уфа 1:2 Динамо Москва Спартак Юрмала 2:1 Динамо Москва Рубин 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:0 Иртыш Павлодар Динамо Москва 5:0 Чихура Динамо Москва 1:1 Сёнан Бельмаре Динамо Москва 1:1 Локомотив Ташкент Динамо Москва 1:2 Ягеллония Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Динамо Москва 4:0 Урал Рубин 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Енисей
Последние игры между собой
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|43 - 23
|51
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|34 - 22
|43
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|43 - 21
|42
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|34 - 16
|41
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|31 - 24
|39
|6.
|Оренбург
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 27
|35
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|30 - 26
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|21 - 18
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|23 - 26
|33
|10.
|Урал
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 36
|30
|11.
|Рубин
|Заявка
|24
|6
|12
|6
|20 - 23
|30
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|24
|6
|10
|8
|21 - 19
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|20 - 30
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 27
|21
|15.
|Анжи
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|11 - 41
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|15 - 41
|13
Зенит
85.7% (42)
Ничья
12.2% (6)
Динамо Москва
2% (1)
2:0 Зенит
36.7% (18)
2:1 Зенит
34.7% (17)
1:1 Ничья
10.2% (5)
3:1 Зенит
4.1% (2)
3:0 Зенит
4.1% (2)
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