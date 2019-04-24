Голландия: Эредивизие 2018-2019
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: МАК3ПАРК
Гронинген
21
Намли
Юнес
10
Тай
Леннарт
24
Хабот
Юлиан
15
Брюнс
Томас
19
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
-
34 Бауй УасимЗащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гладон ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бегуа КевинВратарь
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Защитник
-
17 Ko ItakuraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Махи МимаунНападающий
-
11 Jannik PohlНападающий
- Нападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =4 -10Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап
АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Гронинген: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|111 - 30
|80
|2.
|ПСВ
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|92 - 24
|77
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|67 - 38
|59
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|61 - 39
|55
|5.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 45
|50
|6.
|Хераклес
|Заявка
|32
|15
|3
|14
|56 - 60
|48
|7.
|Витесс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|61 - 49
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|54 - 60
|44
|9.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|34 - 37
|43
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|42 - 58
|38
|11.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|61 - 69
|38
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|47 - 60
|36
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 51
|36
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:1 Заявка
|32
|9
|7
|16
|48 - 72
|34
|15.
|Эммен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|37 - 70
|32
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|36 - 65
|29
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 70
|27
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|28 - 68
|22
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