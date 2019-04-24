Голландия: Эредивизие 2018-2019

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ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Гронинген
0' 15'
16
Ван
дер
Харт
Микки
20
Эхизибуэ
Кингсли
29
Лахман
Даррил
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
6
Хамер
Густаво
21
Намли
Юнес
22
Клемент
Пелле
7
Ван
Крой
Вито
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
24
Хабот
Юлиан
29
Хандверкер
Тим
5
Мемишевич
Самир
15
Брюнс
Томас
8
Бель-Хассани
Иллиас
7
Доан
Рицу
19
Гладон
Пол
9
Сирхейс
Кай
ПЕК Зволле
4-3-3
Гронинген
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Хераклес 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Нюрнберг 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 5:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 НАК Бреда ПЕК Зволле 1:4 Аякс
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап
АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 9
Гронинген: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 4
Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 2 4 111 - 30 80
2. ПСВ Заявка 31 24 5 2 92 - 24 77
3. Фейеноорд Заявка 31 18 5 8 67 - 38 59
4. АЗ Алкмаар Заявка 32 16 7 9 61 - 39 55
5. Утрехт 1:0 Заявка 32 14 8 10 55 - 45 50
6. Хераклес Заявка 32 15 3 14 56 - 60 48
7. Витесс Заявка 32 12 11 9 61 - 49 47
8. Виллем II Заявка 31 13 5 13 54 - 60 44
9. Гронинген 0:0 Заявка 32 12 7 13 34 - 37 43
10. ВВВ-Венло Заявка 32 10 8 14 42 - 58 38
11. Херенвен Заявка 32 9 11 12 61 - 69 38
12. АДО Ден Хааг Заявка 31 9 9 13 47 - 60 36
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 32 10 6 16 39 - 51 36
14. Фортуна Ситтард 0:1 Заявка 32 9 7 16 48 - 72 34
15. Эммен Заявка 32 8 8 16 37 - 70 32
16. Де Графсхап Заявка 32 8 5 19 36 - 65 29
17. Эксельсиор Заявка 31 7 6 18 36 - 70 27
18. НАК Бреда Заявка 31 5 7 19 28 - 68 22
  • Первый тайм
  • 16'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Хорошую попытку сделал Сирхейс Кай. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 15'
    Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 14'
    Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Сирхейс Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Гладон Пол из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
  • 12'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 12'
    Зволле контролирует мяч.
  • 11'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Паал Кеннет из команды Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 10'
    Тай Леннарт из команды Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    После штрафного удара,который нанес Намли Юнес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • 7'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Клемент Пелле из команды Зволле подал угловой слева.
  • 7'
    Намли Юнес мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Зволле контролирует мяч.
  • 6'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 5'
    Зволле контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 4'
    Гладон Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    О, нет. Из многообещающей позиции Гладон Пол из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 4'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 4'
    Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Удар от ворот произведет Зволле
  • 3'
    ШАНС! Гладон Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 3'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Зволле контролирует мяч.
  • 2'
    Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Зволле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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