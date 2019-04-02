Голландия: Эредивизие 2018-2019
Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Витесс
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус
Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Аякс 4:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|107 - 28
|77
|2.
|ПСВ
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|92 - 24
|77
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|67 - 38
|59
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|59 - 38
|52
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|59 - 45
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|54 - 60
|44
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 37
|42
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|40 - 56
|37
|11.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|47 - 60
|36
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|39 - 51
|35
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|48 - 71
|34
|15.
|Эммен
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|16.
|Эксельсиор
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|36 - 70
|27
|17.
|Де Графсхап
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|35 - 65
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|28 - 68
|22
Аякс
100% (4)
Ничья
0% (0)
Витесс
0% (0)
2:1 Аякс
50% (2)
3:1 Аякс
50% (2)
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