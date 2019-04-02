Голландия: Эредивизие 2018-2019

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Аякс
 
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Витесс

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус
Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен
Витесс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс Витесс 1:1 Фейеноорд Витесс 4:1 НАК Бреда Эммен 0:3 Витесс Витесс 3:2 Виллем II Гронинген 2:1 Витесс Витесс 2:2 Херенвен Фортуна Ситтард 2:1 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 Витесс Витесс 3:2 Эксельсиор Витесс 3:2 Ливингстон Вольфсбург 3:0 Витесс Де Графсхап 2:2 Витесс Козаккен Бойз 1:2 Витесс Витесс 2:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие
Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Аякс 4:0 Витесс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 31 25 2 4 107 - 28 77
2. ПСВ Заявка 31 24 5 2 92 - 24 77
3. Фейеноорд Заявка 31 18 5 8 67 - 38 59
4. АЗ Алкмаар Заявка 31 15 7 9 59 - 38 52
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс Заявка 31 12 11 8 59 - 45 47
8. Виллем II Заявка 31 13 5 13 54 - 60 44
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 34 - 37 42
10. ВВВ-Венло Заявка 31 10 7 14 40 - 56 37
11. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
12. АДО Ден Хааг Заявка 31 9 9 13 47 - 60 36
13. ПЕК Зволле Заявка 31 10 5 16 39 - 51 35
14. Фортуна Ситтард Заявка 31 9 7 15 48 - 71 34
15. Эммен Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
16. Эксельсиор Заявка 31 7 6 18 36 - 70 27
17. Де Графсхап Заявка 31 7 5 19 35 - 65 26
18. НАК Бреда Заявка 31 5 7 19 28 - 68 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Витесс

    До начала игры, которая состоится 23.04.2019, осталось 1 день 18 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Аякс - Витесс
    Аякс
    100% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Витесс
    0% (0)
    2:1 Аякс
    50% (2)
    3:1 Аякс
    50% (2)
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