Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Брисбен Роар
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
2' Желтая карточка
Zachary Duncan
0:1
4' Гол
Nikola Mileusnic
23' Желтая карточка
Боланд Мирко
1:1
35' Гол
Dylan Wenzel-Halls
37'
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
8
Jacob
Pepper
12
Ruon
Tongyik
38
Izaack
Powell
32
Zachary
Duncan
14
Alejandro
Lopez
IV
17
Маккей
Мэтт
23
Dylan
Wenzel-Halls
26
Nicholas
D'Agostino
11
Ботеак
Эрик
20
Paul
Izzo
3
Геллоуэй
Скотт
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
8
Sanchez
Cortes
Isaias
31
Боланд
Мирко
17
Nikola
Mileusnic
14
Блэквуд
Джордж
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед

Ход матча

2'
Zachary Duncan
 
4'
0:1
Nikola Mileusnic
(Ryan Kitto)
23'
 
Боланд Мирко
35'
Dylan Wenzel-Halls
1:1

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней
Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 1:0 27 12 8 7 33 - 29 44
5. Веллингтон Феникс 26 11 7 8 46 - 38 40
6. Мельбурн Сити 26 10 7 9 34 - 32 37
7. Ньюкасл Джетс 26 9 5 12 38 - 36 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 26 6 6 14 42 - 53 24
9. Брисбен Роар 0:1 27 4 6 17 35 - 67 18
10. Сентрал Кост Маринерз 26 3 4 19 31 - 65 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Nikola Mileusnic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Zachary Duncan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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