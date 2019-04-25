Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Брисбен Роар
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Санкорп
Аделаида Юнайтед
2' Желтая карточкаZachary Duncan
0:1
4' ГолNikola Mileusnic
23' Желтая карточкаБоланд Мирко
1:1
35' ГолDylan Wenzel-Halls
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
12
Ruon
Tongyik
17
Маккей
Мэтт
11
Ботеак
Эрик
20
Paul
Izzo
31
Боланд
Мирко
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
-
36 Daniel LeckЗащитник
- Защитник
-
12 Ruon TongyikЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Маккей МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
4'
0:1
23'
35'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =3 -14Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней
Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:3 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|27
|12
|8
|7
|33 - 29
|44
|5.
|Веллингтон Феникс
|26
|11
|7
|8
|46 - 38
|40
|6.
|Мельбурн Сити
|26
|10
|7
|9
|34 - 32
|37
|7.
|Ньюкасл Джетс
|26
|9
|5
|12
|38 - 36
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|6
|6
|14
|42 - 53
|24
|9.
|Брисбен Роар
|0:1
|27
|4
|6
|17
|35 - 67
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|3
|4
|19
|31 - 65
|13
Загрузка...