Голландия: Эредивизие 2018-2019
АДО Ден Хааг
3:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 13392
Эксельсиор
1:0
2' ГолЭль-Хайяти Абденассер
1:1
11' ГолФортеш Джеффри
2:1
29' ГолБаккер Данни
3:1
72' ГолБекер Шеральдо
17
Баккер
Данни
11
Госсенс
Джон
10
Иммерс
Лекс
15
Матей
Юрген
14
Мессауд
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
10 Иммерс ЛексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Буссаку ЯхиаНападающий
- Нападающий
-
77 Хой ЭлсонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Матей ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мессауд АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
Ход матча
2'
11'
1:1
29'
2:1
72'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +5 =6 -9ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:5 Аякс АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Хераклес НАК Бреда 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло Истанбул Башакшехир 3:1 АДО Ден Хааг Трабзонспор 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Аякс 5:1 АДО Ден Хааг
Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =3 -13Эксельсиор 1:1 Виллем II Аякс 6:2 Эксельсиор Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда
Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 1
Эксельсиор: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 10
АДО Ден Хааг 4:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Эксельсиор 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Эксельсиор Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Товарищеские матчи АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Эксельсиор 1:5 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|111 - 30
|80
|2.
|ПСВ
|Заявка
|31
|24
|5
|2
|92 - 24
|77
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|19
|5
|8
|71 - 38
|62
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|61 - 39
|55
|5.
|Утрехт
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|56 - 46
|50
|6.
|Хераклес
|Заявка
|32
|15
|3
|14
|56 - 60
|48
|7.
|Витесс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|61 - 49
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|54 - 60
|44
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|36 - 38
|42
|10.
|АДО Ден Хааг
|3:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|50 - 61
|39
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|42 - 58
|38
|12.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|61 - 69
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|40 - 53
|35
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|49 - 73
|34
|15.
|Эммен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|37 - 70
|32
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|36 - 65
|29
|17.
|Эксельсиор
|1:3 Заявка
|32
|7
|6
|19
|37 - 73
|27
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|28 - 72
|22
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