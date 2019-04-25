Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
АДО Ден Хааг
3:1
Второй тайм: 81'

Стадион: Зрители: 13392
Эксельсиор
22
Цвинкелс
Роберт
2
Малоне
Дион
4
Бёгелсдейк
Том
5
Серж
Канон
8
Мейерс
Арон
17
Баккер
Данни
23
Эль-Хайяти
Абденассер
11
Госсенс
Джон
7
Бекер
Шеральдо
10
Иммерс
Лекс
30
Фалкенбург
Эрик
1
Дамен
Алессандро
22
Фортеш
Джеффри
15
Матей
Юрген
4
Ауде
Котте
Томас
3
Маттис
Эрве
6
Схаутен
Йерди
14
Мессауд
Али
8
Колвейк
Райан
18
Эдвардс
Маркус
34
Эль-Хамдауи
Мунир
24
Денис
Махмудов
АДО Ден Хааг
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

Ход матча

2'
Эль-Хайяти Абденассер
(Бекер Шеральдо)
1:0
11'
1:1
Фортеш Джеффри
(Денис Махмудов)
29'
Баккер Данни
(Госсенс Джон)
2:1
51'
Хой Элсон
Госсенс Джон
 
71'
Нецид Томаш
Фалкенбург Эрик
 
72'
Бекер Шеральдо
(Баккер Данни)
3:1
73'
 
Андерсон Микаэль
Эдвардс Маркус

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:3 Херенвен Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:5 Аякс АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Хераклес НАК Бреда 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло Истанбул Башакшехир 3:1 АДО Ден Хааг Трабзонспор 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Аякс 5:1 АДО Ден Хааг
Эксельсиор Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Эксельсиор 1:1 Виллем II Аякс 6:2 Эксельсиор Гронинген 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 1:2 НАК Бреда
Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 1
Эксельсиор: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 10
Эксельсиор 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие Эксельсиор 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эксельсиор Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Эксельсиор Товарищеские матчи
АДО Ден Хааг 4:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Эксельсиор 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:3 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:2 Эксельсиор Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Товарищеские матчи АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Эксельсиор 1:5 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Эксельсиор Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 2 4 111 - 30 80
2. ПСВ Заявка 31 24 5 2 92 - 24 77
3. Фейеноорд Заявка 32 19 5 8 71 - 38 62
4. АЗ Алкмаар Заявка 32 16 7 9 61 - 39 55
5. Утрехт Заявка 32 14 8 10 56 - 46 50
6. Хераклес Заявка 32 15 3 14 56 - 60 48
7. Витесс Заявка 32 12 11 9 61 - 49 47
8. Виллем II Заявка 31 13 5 13 54 - 60 44
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 36 - 38 42
10. АДО Ден Хааг 3:1 Заявка 32 10 9 13 50 - 61 39
11. ВВВ-Венло Заявка 32 10 8 14 42 - 58 38
12. Херенвен Заявка 32 9 11 12 61 - 69 38
13. ПЕК Зволле Заявка 31 10 5 16 40 - 53 35
14. Фортуна Ситтард Заявка 32 9 7 16 49 - 73 34
15. Эммен Заявка 32 8 8 16 37 - 70 32
16. Де Графсхап Заявка 32 8 5 19 36 - 65 29
17. Эксельсиор 1:3 Заявка 32 7 6 19 37 - 73 27
18. НАК Бреда Заявка 32 5 7 20 28 - 72 22
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    80'
    Мейерс Арон возвращается на поле.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мейерс Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 79'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 78'
    Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
  • 78'
    Маттис Эрве из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Андерсон Микаэль из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 77'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Хорошую попытку сделал Бёгелсдейк Том. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    75'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг подал угловой справа.
  • 75'
    Хороший удар издали нанес Эль-Хайяти Абденассер, но отличный сейв сделал Дамен Алессандро. Угловой.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 74'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
  • 74'
    Ден Хааг начинает контратаку
  • 74'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор подал угловой слева.
  • 74'
    Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 73'
    Тактическая замена. Эдвардс Маркус уходит с поля и его заменяет Андерсон Микаэль
  • 72'
    Баккер Данни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    72'
    ГОЛ! - Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 72'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 72'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
  • 72'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 71'
    Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Нецид Томаш
  • 70'
    Иммерс Лекс не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    70'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 69'
    Маттис Эрве из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 69'
    Эль-Хайяти Абденассер пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
  • 68'
    Хорошую попытку сделал Эдвардс Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 67'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Дамен Алессандро выбегает и ловит мяч
  • 67'
    Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Цвинкелс Роберт ошибается в защите.
  • 66'
    Ден Хааг контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Денис Махмудов наказан за толчок Серж Канон
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
  • 63'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13392 болельщиков
  • 62'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Хой Элсон из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Выглядело как неплохой момент. Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 62'
    Малоне Дион из команды Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 62'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 61'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Фол, нарушение
    59'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Ауде Котте Томас пострадал.
  • 59'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Малоне Дион из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 57'
    Маттис Эрве не смог попасть в створ ударом издали
  • 57'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 55'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 54'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    54'
    Фалкенбург Эрик из команды Ден Хааг в офсайде
  • 54'
    Эль-Хайяти Абденассер пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
  • 54'
    Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг подал угловой справа.
  • 53'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 53'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 52'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Госсенс Джон получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    50'
    Госсенс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 49'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор подал угловой справа.
  • 49'
    Малоне Дион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    49'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор подал угловой слева.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Цвинкелс Роберт отбил мяч на угловой после удара Денис Махмудов из штрафной площади.
  • 48'
    Ден Хааг начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    47'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг играет слишком грубо. Схаутен Йерди оказался на газоне.
  • 46'
    Ден Хааг контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 46'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Денис Махмудов имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 46'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
  • Офсайд
    45'
    Фалкенбург Эрик из команды Ден Хааг в офсайде
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 44'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Эдвардс Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Маттис Эрве из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 42'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 42'
    Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    40'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
  • 40'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Эль-Хамдауи Мунир
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 39'
    Матей Юрген делает длинную передачу вперед
  • 38'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 34'
    Матей Юрген не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Ауде Котте Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Маттис Эрве из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор подал угловой слева.
  • 32'
    Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 31'
    Эдвардс Маркус не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Ауде Котте Томас из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 30'
    Ден Хааг начинает контратаку
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 29'
    Госсенс Джон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    ГОООООЛ - Баккер Данни Ден Хааг забивает ударом головой
  • Угловой
    29'
    Госсенс Джон из команды Ден Хааг подал угловой слева.
  • 28'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 27'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 26'
    Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 24'
    ШАНС! Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 24'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
  • 23'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Матей Юрген из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 22'
    Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ден Хааг контролирует мяч.
  • 20'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Офсайд
    19'
    Фалкенбург Эрик из команды Ден Хааг в офсайде
  • 18'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ден Хааг контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 17'
    Мессауд Али нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 17'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
  • 17'
    Игра в одни ворота сейчас. Эксельсиор доминирует и владеет мячом
  • 16'
    Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
  • 15'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 14'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Схаутен Йерди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Серж Канон из команды Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Эль-Хамдауи Мунир
  • 13'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Фалкенбург Эрик из команды Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 12'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Денис Махмудов сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор забил гол! Легко это для такого игрока, как Фортеш Джеффри
  • 11'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    11'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
  • 10'
    Мессауд Али оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Цвинкелс Роберт перевел мяч на угловой.
  • 10'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 9'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 8'
    Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Мейерс Арон из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бёгелсдейк Том из команды Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг подал угловой слева.
  • 7'
    Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Ден Хааг
  • 6'
    Шанс! Мессауд Али из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
  • 5'
    Денис Махмудов из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ден Хааг контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
  • Офсайд
    4'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
  • 3'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 2'
    Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
  • 2'
    Бекер Шеральдо из команды Ден Хааг делает отличный кросс...
  • 2'
    Ден Хааг начинает контратаку
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • Фол, нарушение
    1'
    Схаутен Йерди из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Малоне Дион пострадал.
  • 1'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Эль-Хайяти Абденассер из команды Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Ден Хааг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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