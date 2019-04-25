Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Виллем II
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 14700
ПСВ
0'
0:1
31' Гол
Мален Дониэлл
0:2
37' Гол
Садилек Михал
0:3
65' Гол
Бергвейн Стевен
66' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
68' Желтая карточка
Тасенде Хосе
90'+4
12
Вуд
Майкл
2
Льюис
Фернандо
25
Майсснер
Томас
4
Питерс
Йорденс
15
Данкерлёй
Дамил
23
Анита
Вурнон
14
Кроули
Дэниэл
8
Льонч
Поль
17
Саддики
Дрис
9
Исак
Александр
16
Врусай
Мариос
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
6
Тасенде
Хосе
18
Росарио
Пабло
32
Садилек
Михал
9
Де
Йонг
Люк
11
Лосано
Ирвин
14
Мален
Дониэлл
17
Бергвейн
Стевен
Виллем II
4-3-3
ПСВ
4-2-1-3

Ход матча

31'
0:1
Мален Дониэлл
(Росарио Пабло)
37'
0:2
Садилек Михал
46'
Хееркенс Фреек
Саддики Дрис
 
46'
Тапия Ренато
Анита Вурнон
 
65'
0:3
Бергвейн Стевен
(Мален Дониэлл)
66'
Данкерлёй Дамил
 
68'
 
Тасенде Хосе
69'
 
Гакпо Коди
Бергвейн Стевен
78'
 
Гутьеррес Эрик
Росарио Пабло
79'
Кулибали Карим
Кроули Дэниэл
 
84'
 
Перейро Гастон
Лосано Ирвин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II
Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле
Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 2:1 Гронинген Эммен 2:2 ПСВ ПСВ 2:1 Брюгге ПСВ 3:1 АЗ Алкмаар Хераклес 0:4 ПСВ Интер Милан 1:1 ПСВ ПСВ 6:0 Эксельсиор Фейеноорд 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 1
ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие
Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 32 26 2 4 111 - 30 80
2. ПСВ Заявка 32 25 5 2 95 - 24 80
3. Фейеноорд Заявка 32 19 5 8 71 - 38 62
4. АЗ Алкмаар Заявка 32 16 7 9 61 - 39 55
5. Утрехт Заявка 32 14 8 10 56 - 46 50
6. Хераклес Заявка 32 15 3 14 56 - 60 48
7. Витесс Заявка 32 12 11 9 61 - 49 47
8. Виллем II Заявка 32 13 5 14 54 - 63 44
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 36 - 38 42
10. АДО Ден Хааг Заявка 32 10 9 13 50 - 61 39
11. ВВВ-Венло Заявка 32 10 8 14 42 - 58 38
12. Херенвен Заявка 32 9 11 12 61 - 69 38
13. ПЕК Зволле Заявка 31 10 5 16 40 - 53 35
14. Фортуна Ситтард Заявка 32 9 7 16 49 - 73 34
15. Эммен Заявка 32 8 8 16 37 - 70 32
16. Де Графсхап Заявка 32 8 5 19 36 - 65 29
17. Эксельсиор Заявка 32 7 6 19 37 - 73 27
18. НАК Бреда Заявка 32 5 7 20 28 - 72 22
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    ПСВ Эйндховен заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 93'
    Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен забрасывает мяч в штрафную.
  • Фол, нарушение
    93'
    Де Йонг Люк наказан за толчок Питерс Йорденс
  • 92'
    Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 91'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 90'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 89'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Хорошую попытку сделал Дюмфрис Дензел. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 88'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
  • Фол, нарушение
    86'
    Майсснер Томас наказан за толчок Де Йонг Люк
  • Травма, повреждение
    86'
    Льонч Поль возвращается на поле.
  • 85'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    85'
    Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    85'
    Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 84'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Лосано Ирвин получил травму и заменен. Перейро Гастон выходит на поле.
  • 84'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    81'
    Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.
  • 80'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 79'
    Тактическая замена. Кроули Дэниэл уходит с поля и его заменяет Кулибали Карим
  • 79'
    Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен пробил головой, но мимо
  • Угловой
    78'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 78'
    Тактическая замена. Росарио Пабло уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
  • 78'
    Дюмфрис Дензел нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
  • 77'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 77'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    76'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II играет слишком грубо. Росарио Пабло оказался на газоне.
  • 76'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 75'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 74'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 73'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 72'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
  • 71'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Тапия Ренато из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14700 болельщиков
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 69'
    Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гакпо Коди
  • Желтая карточка
    68'
    Тасенде Хосе получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    68'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тасенде Хосе нырнул в штрафной. Спорно!
  • 68'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 68'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    66'
    Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
  • 65'
    Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Бергвейн Стевен изменил счет на табло!
  • 65'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 65'
    ШАНС! Мален Дониэлл вышел один-на-один с голкипером...
  • 65'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 64'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 63'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Исак Александр из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 63'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • 63'
    Врусай Мариос из команды Виллем II делает пас партнеру.
  • 62'
    Льонч Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    61'
    Садилек Михал задерживает мяч рукой
  • 61'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 60'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Хееркенс Фреек из команды Виллем II играет слишком грубо. Бергвейн Стевен оказался на газоне.
  • 58'
    Виллем II начинает контратаку
  • 58'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    57'
    Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Садилек Михал пострадал.
  • 57'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Назначен штрафной. Пострадал Тапия Ренато, его свалил Росарио Пабло.
  • 56'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 55'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 53'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Шваб Даниэль из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    53'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 53'
    Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    52'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 52'
    Хороший удар издали нанес Бергвейн Стевен, но отличный сейв сделал Вуд Майкл. Угловой.
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
  • 51'
    Вуд Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    50'
    Данкерлёй Дамил задерживает мяч рукой
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 50'
    Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    49'
    Садилек Михал из команды ПСВ Эйндховен опасно и грубо сыграл. Тапия Ренато пострадал.
  • 49'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    48'
    Лосано Ирвин нарушает правила. Льонч Поль пострадал
  • 48'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    46'
    Льонч Поль нарушает правила. Де Йонг Люк пострадал
  • 46'
    Тактическая замена. Анита Вурнон уходит с поля и его заменяет Тапия Ренато
  • 46'
    Тактическая замена. Саддики Дрис уходит с поля и его заменяет Хееркенс Фреек
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Исак Александр из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
  • 44'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 43'
    Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 43'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 42'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    42'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен подал угловой справа.
  • 42'
    Тасенде Хосе мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 40'
    Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 38'
    Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л Садилек Михал закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • 37'
    Вуд Майкл ошибается в защите.
  • 37'
    Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 35'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Данкерлёй Дамил нарушает правила. Росарио Пабло пострадал
  • 31'
    Росарио Пабло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Мален Дониэлл, обводя своих соперников
  • 30'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 30'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Врусай Мариос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен играет слишком грубо. Исак Александр оказался на газоне.
  • 29'
    Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    29'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Питерс Йорденс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    28'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 28'
    Де Йонг Люк мяч отрикошетил от ворот
  • 28'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.
  • 28'
    Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 27'
    Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 25'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Врусай Мариос, обводя своих соперников
  • 24'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 23'
    Какой промах! Росарио Пабло имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    23'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.
  • 23'
    Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 21'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен
  • 19'
    Исак Александр не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 18'
    ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 18'
    Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 16'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 15'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 14'
    Шваб Даниэль из команды ПСВ Эйндховен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Льонч Поль наказан за толчок Росарио Пабло
  • 12'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
  • 9'
    Врусай Мариос из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен направляет мяч в штрафную площадку, но Вуд Майкл выбегает и ловит мяч
  • 8'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Кроули Дэниэл из команды Виллем II забрасывает мяч в штрафную.
  • 6'
    Льюис Фернандо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен пасует в штрафную, но Вуд Майкл выходит и ловит мяч.
  • 6'
    ПСВ Эйндховен начинает контратаку
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Шваб Даниэль из команды ПСВ Эйндховен поставил подножку. Пострадал Данкерлёй Дамил
  • 4'
    Удар от ворот произведет Виллем II
  • 4'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    ПСВ Эйндховен контролирует мяч.
  • 3'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 2'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 2'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лосано Ирвин из команды ПСВ Эйндховен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 1'
    Питерс Йорденс ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ Эйндховен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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