Голландия: Эредивизие 2018-2019
Виллем II
0:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 14700
ПСВ
0:1
31' ГолМален Дониэлл
0:2
37' ГолСадилек Михал
0:3
65' ГолБергвейн Стевен
66' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
68' Желтая карточкаТасенде Хосе
12
Вуд
Майкл
23
Анита
Вурнон
17
Саддики
Дрис
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Анита ВурнонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Luuk Brand
-
Главный тренер: Костер Адри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
-
47 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
0:1
37'
0:2
65'
0:3
66'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +12 =1 -7Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II
Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:2 Гронинген Утрехт 0:1 Виллем II Твенте 2:3 Виллем II Виллем II 2:0 НАК Бреда Боруссия-2 Д 3:2 Виллем II Эммен 0:2 Виллем II Виллем II 3:0 Амстердамсхе Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =6 -2ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 1
Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига ПСВ 2:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 0:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|111 - 30
|80
|2.
|ПСВ
|Заявка
|32
|25
|5
|2
|95 - 24
|80
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|32
|19
|5
|8
|71 - 38
|62
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|61 - 39
|55
|5.
|Утрехт
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|56 - 46
|50
|6.
|Хераклес
|Заявка
|32
|15
|3
|14
|56 - 60
|48
|7.
|Витесс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|61 - 49
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|54 - 63
|44
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|36 - 38
|42
|10.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|50 - 61
|39
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|42 - 58
|38
|12.
|Херенвен
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|61 - 69
|38
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|40 - 53
|35
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|49 - 73
|34
|15.
|Эммен
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|37 - 70
|32
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|36 - 65
|29
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|37 - 73
|27
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|28 - 72
|22
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