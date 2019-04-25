Голландия: Эредивизие 2018-2019

Второй тайм

94' ПСВ Эйндховен заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

93' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен забрасывает мяч в штрафную.

92' Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...

92' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Перейро Гастон из команды ПСВ Эйндховен нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

91' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Вуд Майкл взял и забрал мяч на выходе

90' Гакпо Коди из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...

90' ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.

90' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

90' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Виллем II контролирует мяч.

89' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Дюмфрис Дензел . Удар в створ, но вратарь начеку

88' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

84' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' ПСВ Эйндховен имеет хороший шанс забить.

80' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

79' Удар от ворот произведет Виллем II

79' Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен пробил головой, но мимо

78' Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.

78' Дюмфрис Дензел нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

77' ПСВ Эйндховен контролирует мяч.

77' ПСВ Эйндховен контролирует мяч.

76' ПСВ Эйндховен контролирует мяч.

75' Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

75' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

74' Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен

74' Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

73' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен

72' Кроули Дэниэл из команды Виллем II навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

71' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

71' Тапия Ренато из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

71' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

71' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Сегодняшная посещаемость составляет 14700 болельщиков

70' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

68' Тасенде Хосе получает желтую карточку за нырок

68' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тасенде Хосе нырнул в штрафной. Спорно!

68' Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

68' Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.

68' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Данкерлёй Дамил получил желтую карточку от судьи

65' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен изменил счет на табло!

65' Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает пас партнеру.

65' Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

65' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

64' Бергвейн Стевен из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

64' Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен

63' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Исак Александр из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает пас партнеру.

63' Врусай Мариос из команды Виллем II делает пас партнеру.

62' Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

61' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Виллем II

60' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

60' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Виллем II начинает контратаку

58' Мален Дониэлл из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет ПСВ Эйндховен

55' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

55' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Шваб Даниэль из команды ПСВ Эйндховен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

53' Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.

53' Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Тасенде Хосе из команды ПСВ Эйндховен подал угловой слева.

51' Вуд Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Де Йонг Люк из команды ПСВ Эйндховен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

50' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

50' Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

50' Данкерлёй Дамил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...

48' ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Дюмфрис Дензел из команды ПСВ Эйндховен отправил кросс в штрафную...

47' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды ПСВ Эйндховен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника