Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Ньюкасл Джетс
 
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Стадион:
Сидней
1
Мосс
Глен
18
Johnny
Koutroumbis
4
Nigel
Boogaard
44
Топор-Стэнли
Николай
13
Вуйица
Иван
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
32
Angus
Thurgate
7
Петратос
Димитри
9
О'Донован
Рой
24
Joseph
Champness
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Риан
4
Уилкинсон
Алекс
18
Jacob
Tratt
25
Joel
King
11
Да
Силва
Даниэль
6
Брилланте
Джошуа
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
16
Гучаннеджад
Реза
9
Ле
Фондре
Адам
Ньюкасл Джетс
Сидней

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс
Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Shanghai SIPG FC 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Shanghai SIPG FC
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 26 16 4 6 43 - 27 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 27 12 8 7 37 - 32 44
5. Веллингтон Феникс 26 11 7 8 46 - 38 40
6. Мельбурн Сити 27 11 7 9 39 - 32 40
7. Ньюкасл Джетс 26 9 5 12 38 - 36 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 26 6 6 14 42 - 53 24
9. Брисбен Роар 27 4 6 17 38 - 71 18
10. Сентрал Кост Маринерз 27 3 4 20 31 - 70 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Джетс - Сидней

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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