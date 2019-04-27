Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Ньюкасл Джетс
Позже
Стадион: McDonald Jones Stadium
Сидней
13
Вуйица
Иван
23
Грант
Риан
18
Jacob
Tratt
25
Joel
King
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Mark Jones
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РианЗащитник
- Защитник
-
18 Jacob TrattЗащитник
-
25 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Цисак АлексВратарь
- Защитник
-
-
21 Остин Митч
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс
Сидней Последние 20 матчей: +10 =5 -5Shanghai SIPG FC 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Shanghai SIPG FC
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|26
|16
|4
|6
|43 - 27
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|27
|12
|8
|7
|37 - 32
|44
|5.
|Веллингтон Феникс
|26
|11
|7
|8
|46 - 38
|40
|6.
|Мельбурн Сити
|27
|11
|7
|9
|39 - 32
|40
|7.
|Ньюкасл Джетс
|26
|9
|5
|12
|38 - 36
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|6
|6
|14
|42 - 53
|24
|9.
|Брисбен Роар
|27
|4
|6
|17
|38 - 71
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|27
|3
|4
|20
|31 - 70
|13
Загрузка...