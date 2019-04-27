Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Вестерн Сидней Уондерерс
Позже
Стадион: АНЗ
Мельбурн Виктори
33
Tate
Russell
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
11
Bruce
Kamau
14
Thomas
Deng
21
Валери
Карл
15
Рауль
Баэна
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Tate RussellЗащитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Марк БриджПолузащитник
-
18 Токич Марк
-
-
60 Oliver Kalac
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|26
|17
|6
|3
|51 - 23
|57
|2.
|Сидней
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|26
|14
|5
|7
|49 - 32
|47
|4.
|Аделаида Юнайтед
|27
|12
|8
|7
|37 - 32
|44
|5.
|Веллингтон Феникс
|26
|11
|7
|8
|46 - 38
|40
|6.
|Мельбурн Сити
|27
|11
|7
|9
|39 - 32
|40
|7.
|Ньюкасл Джетс
|27
|10
|5
|12
|40 - 36
|35
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|6
|6
|14
|42 - 53
|24
|9.
|Брисбен Роар
|27
|4
|6
|17
|38 - 71
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|27
|3
|4
|20
|31 - 70
|13
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