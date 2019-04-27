Австралия: Эй-Лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2018-2019
Вестерн Сидней Уондерерс
 
Позже

Стадион:
Мельбурн Виктори
50
Jack
Greenwood
33
Tate
Russell
13
Tass
Mourdoukoutas
21
Tarek
Elrich
24
Raul
Llorente
17
Keanu
Baccus
3
Giancarlo
Gallifuoco
28
Боневасиа
Ролиней
10
Баумйоханн
Александер
11
Bruce
Kamau
12
Mitchell
Duke
1
Matt
Acton
14
Thomas
Deng
17
Доначи
Джеймс
5
Нидермайер
Георг
6
Броксхэм
Ли
21
Валери
Карл
4
Хонда
Кейсуке
15
Рауль
Баэна
8
Антонис
Терри
9
Барбарусес
Костас
11
Тойвонен
Ола
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 26 17 6 3 51 - 23 57
2. Сидней 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Мельбурн Виктори 26 14 5 7 49 - 32 47
4. Аделаида Юнайтед 27 12 8 7 37 - 32 44
5. Веллингтон Феникс 26 11 7 8 46 - 38 40
6. Мельбурн Сити 27 11 7 9 39 - 32 40
7. Ньюкасл Джетс 27 10 5 12 40 - 36 35
8. Вестерн Сидней Уондерерс 26 6 6 14 42 - 53 24
9. Брисбен Роар 27 4 6 17 38 - 71 18
10. Сентрал Кост Маринерз 27 3 4 20 31 - 70 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...